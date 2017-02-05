В субботу в Витебске и Витебском районе на пожарах погибли люди 4 января на пожаре в Витебске погибла 87-летняя старушка: возгорание произошло в 15:45 на улице Правды.

Шерстнев: достижения лауреатов “Человек года Витебщины” внесли значительный вклад в развитие региона Достижения лауреатов “Человек года Витебщины” внесли значительный вклад в развитие региона. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время торжественной церемонии чествования лауреатов почетного звания “Человек года Витебщины”, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчину, убившего в Полоцком районе собутыльника и пытавшегося зарезать двух свидетельниц, приговорили к 17 годам лишения свободы В открытом выездном заседании 27 января Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело 32-летнего уроженца Полоцкого района, которго обвиняли в убийстве и покушении на убийство.

Строительство Дворца бракосочетания в Витебске может начаться в этом году Власти города Витебска рассчитывают, что строительство Дворца бракосочетания в областном центре начнется уже в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич.

В Чашникском районе арестовали браконьера, ставившего петли на косуль В деревни Пуськи Чашникского района арестован местный житель, в доме которого нашли шкуру косули, металлические петли и капканы.

Под Новополоцком пенсионерка погибла под легковушкой Еще один пешеход погиб под колесами авто в Полоцком районе: 2 февраля в 7:40 недалеко от Новополоцка под «Toyota» попала пенсионерка.

Оршанскому льнокомбинату возместят из бюджета проценты за пользование китайским кредитом Государство возместит РУПТП «Оршанский льнокомбинат» проценты за пользование в 2017 году кредитом Экспортно-импортного банка Китая, решение об этом принято

Совмином 1 февраля.

Почти 5000 долларов потратит Витебский облисполком на обслуживание кондиционеров и вентиляции Тендер на установку, техническое обслуживание и ремонт бытовых систем вентиляции и кондиционирования стоимостью 9500 рублей объявлен Витебским облисполкомом.

Оршанский льнокомбинат впервые поставит ткани в Индию Оршанский льнокомбинат впервые поставит ткани в Индию. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУПТП “Оршанский льнокомбинат” Дмитрий Муравьев, пробная партия продукции будет отправлена на новый рынок уже в ближайшее время.