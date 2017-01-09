В Новополоцке на пожаре погиб 77-летний пенсионер 8 января в 4:18 произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома на Молодежной улице в Новополоцке.

Ледниковый период: Жильцы новостройки в Витебске жалуются на наледь на окнах внутри квартир У жильцов нового дома №96 на Ленинградской улице в Витебске наледь образуется на рамах окон и даже на подоконниках, также они жалуются на постоянные сквозняки.

Фотофакт: В Витебске на Двине начался ледостав В воскресенье, 8 января, Двина в Витебске покрылась льдом, незамерзшими остаются только участки с быстрым течением.

За два дня в Витебской области на пожарах погибли 5 человек С наступлением сильных морозов участили случаи пожаров, некоторые из них не обходятся без жертв — случаи гибели людей от огня зафиксированы в Витебском, Толочинском и Лиозненском районе.

В Витебске возбудили уголовное дело в отношении парня, прятавшего в лесу почти 30 килограмм марихуаны Управлением Следственного комитета по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК в отношении 27-летнего витеблянина.

В Витебске издали книгу об ордене Трудового Красного Знамени БССР В Витебске вышла книга о первой белорусская государственной награде — ордене Трудового Красного Знамени БССР, который появился в 1924 году.

В православном женском монастыре в Браславском районе в Рождественскую ночь произошел пожар 6 января в 22:17 спасатели получили сообщение о пожаре в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Полоцкой епархии Белорусской православной церкви.

Газораспределительная станция “Миоры-2″ введена в эксплуатацию Газораспределительная станция “Миоры-2″ введена в эксплуатацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

На площади Победы в Витебске развернули палатки для обогрева замерзающих 6 января на площади Победы в Витебске начал работать пункт обогрева — здесь установили две палатки, где замерзший прохожий может согреться чаем.

Более 5,5 тонн лосося под видом рыбной обрези пытались везти в ЕАЭС из Норвегии Витебская таможня задержала 5,5 тонн филе лосося на 40 000 рублей, которое пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза под видом обрези.