В Верхнедвинском районе пенсионер пытался убить жену, а потом повесился 27 декабря в деревне Боровка Верхнедвинского района во дворе своего дома 66-летний мужчина в ссоре пытался убить жену металлическим уголком.

Лайфхак: Как встретить Новый год под главной елкой Витебска и не попасть в милицию Желающим встретить Новый год под главной ёлкой Витебска на площади Победы следует иметь в виду, что им придется пройти контрольно-пропускной пункт с личным досмотром.

На мясокомбинате в Орше произошел пожар 29 декабря произошел пожар на территории открытого акционерного общества «Оршанский мясоконсервный комбинат» на Шкловской улице в Орше.

Совместными усилиями граждан и властей можно решить самые трудные проблемы - Андрейченко Проблемные вопросы жизни граждане и власти должны решать консолидированными усилиями. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам личного приема граждан в Докшицах Витебской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела образования Глубокского райисполкома В отношении бывшего начальника отдела образования райисполкома прокурором Глубокского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 УК (получение взятки).

В Оршанском районе задержали борисовчанина, который вез из Москвы почти килограмм гашиша В Оршанском районе 19 декабря сотрудники подразделений по наркокотролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Борисовского РУВД при силовой поддержке СОБР задержали 24-летнего жителя Борисова, который в своей легковушке «Opel» вез 940 грамм гашиша.

Осенью в Витебской области увольняли больше, чем принимали на работу, но безработица сократилась За три осенних месяца в Витебской области были уволены 22 631 человек, при этом на работу за этот же период устроились только 21 032 человека.

Неизвестные нарисовали граффити на Свято-Успенском соборе в Витебске 26 декабря киоскер при Свято-Успенском кафедральном соборе на белых стенах храма обнаружила буквенные и символические знаки, сделанные черной краской. Один из них — анархический символ. Также присутствует монограмма, представленная в форме рыбы, выдержка из Евангелия.

В Новополоцке на пожаре погиб мужчина 28 декабря произошел пожар в однокомнатной квартире на четвертом этаже многоэтажного дома №181 корпус 2 на Молодежной улице в Новополоцке.

КГК нашел недостатки в предновогоднем торговом обслуживании жителей Витебской области Мониторинги предновогоднего торгового обслуживания населения Витебской области выявляют недостатки в ассортиментом перечне и другие нарушения, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля Витебской области.