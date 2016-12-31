Апошні кадр сыходзячага году: Віцебск у тумане (+7)

2016 год сыходзіць з Віцебска ў імжы і тумане, сустрэнемся ў новым годзе, сябры.

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