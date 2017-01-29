Виктор Калина утверждает, что Витебский облисполком уже выдал ему гастрольное удостоверение (+20)

На сайте исполнителя «блатняка» Виктора Калины появилось сообщение о том, что он уже получил гастрольные удостоверения на концерты в Витебской, Гомельской и Брестской областях.

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