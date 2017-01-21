Кобяков совершит рабочую поездку в Витебскую область
21/1/17 •
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В Витебске милиция задержала насильника (+4)
20/1/17 •
В Витебске задержали 27-летнего жителя областного центра, которого подозревают в совершении насильственных сексуальных действий.
Прокуратура: в Витебской области при наличии законных оснований не всегда жилые дома признаются непригодными для проживания
20/1/17 •
Прокуратура Витебской области выявила нарушения законодательства при признании жилых домов непригодными для проживания.
В Чашникском районе велосипедистка погибла под автомобилем (+2)
20/1/17 •
Наезд «Volkswagen», за рулем которого сидел 69-летний пенсионер из деревни Хотлино, на велосипедистку произошел 19 января в 8:30 у деревни Слободка Чашникского района.
Более 150 семей безработных в 2016 году переехали на новое место жительства ради трудоустройства
20/1/17 •
Служба занятости Беларуси в 2016 году оказала содействие в переселении на новое место жительства и работы 151 семье безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.
Валовый региональный продукт Витебщины составил 93,9% к уровню 2015 года (+1)
19/1/17 •
По первым оценкам валовый региональный продукт Витебской области за 2016 год в текущих ценах составил 7 496,1 миллиона рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню 2015 года.
Полочанина могут судить за перевозку туши дикого кабана
19/1/17 •
Автомобиль под управлением жителя Полоцка был остановлен 12 января у деревни Казимировка на автодороге Полоцк-Лучно.
Тракторное ралли Париж-Мосар планирует провести МТЗ в Витебской области (+3)
19/1/17 •
Витебская область готовится принять тракторное ралли, организованное ОАО “Минский тракторный завод”, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.
В 2016 году в Витебской области собрали налогов на 44 миллиона рублей меньше, чем в 2015 году (+11)
18/1/17 •
За двенадцать месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Витебской области поступило 1722,2 миллиона рублей налогов.
В Городке парень поджег авто отца девушки, который запретил им встречаться
18/1/17 •
Молодого парня из Городка подозревают в том, что он поджег «MAZDA CX7» отца понравившейся ему девушки, после того, как мужчина запретил ему встречаться со своей дочерью.
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