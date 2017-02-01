Жители Витебской области участвовали в контрабанде драгметалов в ЕС

Специальная операция по ликвидации преступной группы, занимавшейся контрабандной редкоземельных и драгоценных металлов в страны Евросоюза, прошла 30 и 31 января сотрудниками оперативного подразделения пограничной службы в нескольких регионах Беларуси.

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