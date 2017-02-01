В Полоцке предприниматель выращивал коноплю 30 января в Полоцке в своем доме был задержан индивидуальный предприниматель, который занимался выращиванием конопли.

Из Смоленска в Витебск везли более 420 литров контрабандного алкоголя В пассажирском автобусе Смоленск—Витебск мобильная группа Оперативной таможни совместно с сотрудниками ОГАИ Лиозненского РОВД обнаружила более 420 литров алкоголя.

В Витебске завершили расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы, которую обвиняют в обмане клиентов Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора витебского туристического агентства «Бефана»: 51-летнюю женщину обвиняют в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.

В Витебске на площади Свободы микроавтобус сбил четырех пешеходов 31 января в центре Витебска столкнулись легковушка «Volvo» и микроавтобус «Mercedes», который затем врезался в пешеходов и сбил четырех человек.

За сутки в Витебской области оштрафовали 63 пешехода без фликеров За прошедшие сутки в Витебской области к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 142 пешеходов, 63 из них были без фликеров, а 13 — пьяными.

Конкурс скворечников пройдет в Новополоцке в феврале-марте Конкурс скворечников “Птушкiн дом” пройдет в Новополоцке в феврале-марте, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Витебская таможня задержала контрабандную партию американского спортивного питания При проведении таможенного контроля автомобиля, въезжавшего в Беларусь из Латвии, таможенники обнаружили 196 незадекларированных коробок с товаром.

В Витебске пенсионер среди бела дня ограбил пенсионерку Мужчина выхватил сумку из рук 70-летней старушки, когда та проходила мимо дома №5 корпус 2 на улице Лазо в Витебске.

Жители Витебской области отмечают ухудшение социально-экономической ситуации Ухудшение социально-экономической ситуации отметили 50% респондентов, принявших участие в голосовании на официальном сайте Витебского облисполкома.