Получившая сильные ожоги на пожаре в Полоцке пенсионерка умерла в больнице 27 января в больнице умерла 78-летняя пенсионерка, которая на пожаре ее дома в Полоцке получила ожоги 1-3 степени 50% тела.

Аферист из Витебской области выманил у граждан и банка более $1 млн и около Br160 тыс. Более $1 млн и около Br160 тыс. выманил у граждан и банка аферист из Витебской области. Подробности уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями корреспонденту БЕЛТА рассказала старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Анна Тылец.

Следующий пошел: в Витебском районе начат процесс банкротства КУСХП «Пестуница» 26 января экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Пестуница» Витебского района.

СК подозревает, что дачу бывшего милиционера в Толочинском районе могли поджечь из мести Толочинский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о поджоге дачи бывшего милиционера из Орши, возбужденное по части 2 статьи 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК.

Двое мужчин и женщина обгорели пытаясь потушить гараж в Поставах 26 января в 23:05 произошел пожар гаража во дворе одного из домов на Советской улице в Поставах.

Почти 70 предприятий создано в Витебске в 2016 году Почти 70 предприятий создано в Витебске в 2016 году, сообщил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин на сегодняшнем заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В агрогородке Дубровенского района сын избил мать за пьянку, после чего женщина умерла Трагедия произошла 17 июля 2016 года: застав мать пьяной 37-летний житель одного из агрогородков Дубровенского района нанес ей побои руками и мухобойкой из-за чего женщина умерла.

В Витебске по наводке наркомана задержали наркоторговца с большой партией марихуаны 25 января утром в Витебске был задержан мужчина, у которого обнаружили 9 граммов марихуаны, он признался милиционерам — у кого приобрел наркотик.