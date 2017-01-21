Кобяков совершит рабочую поездку в Витебскую область Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В Витебске милиция задержала насильника В Витебске задержали 27-летнего жителя областного центра, которого подозревают в совершении насильственных сексуальных действий.

В Чашникском районе велосипедистка погибла под автомобилем Наезд «Volkswagen», за рулем которого сидел 69-летний пенсионер из деревни Хотлино, на велосипедистку произошел 19 января в 8:30 у деревни Слободка Чашникского района.

Более 150 семей безработных в 2016 году переехали на новое место жительства ради трудоустройства Служба занятости Беларуси в 2016 году оказала содействие в переселении на новое место жительства и работы 151 семье безработных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Валовый региональный продукт Витебщины составил 93,9% к уровню 2015 года По первым оценкам валовый региональный продукт Витебской области за 2016 год в текущих ценах составил 7 496,1 миллиона рублей, или в сопоставимых ценах 93,9% к уровню 2015 года.

Полочанина могут судить за перевозку туши дикого кабана Автомобиль под управлением жителя Полоцка был остановлен 12 января у деревни Казимировка на автодороге Полоцк-Лучно.

Тракторное ралли Париж-Мосар планирует провести МТЗ в Витебской области Витебская область готовится принять тракторное ралли, организованное ОАО “Минский тракторный завод”, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В Городке парень поджег авто отца девушки, который запретил им встречаться Молодого парня из Городка подозревают в том, что он поджег «MAZDA CX7» отца понравившейся ему девушки, после того, как мужчина запретил ему встречаться со своей дочерью.