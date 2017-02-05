В субботу в Витебске и Витебском районе на пожарах погибли люди
05/2/17 •
4 января на пожаре в Витебске погибла 87-летняя старушка: возгорание произошло в 15:45 на улице Правды.
Шерстнев: достижения лауреатов “Человек года Витебщины” внесли значительный вклад в развитие региона (+13)
04/2/17 •
Достижения лауреатов “Человек года Витебщины” внесли значительный вклад в развитие региона. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время торжественной церемонии чествования лауреатов почетного звания “Человек года Витебщины”, передает корреспондент БЕЛТА.
Мужчину, убившего в Полоцком районе собутыльника и пытавшегося зарезать двух свидетельниц, приговорили к 17 годам лишения свободы (+5)
04/2/17 •
В открытом выездном заседании 27 января Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело 32-летнего уроженца Полоцкого района, которго обвиняли в убийстве и покушении на убийство.
Строительство Дворца бракосочетания в Витебске может начаться в этом году (+32)
04/2/17 •
Власти города Витебска рассчитывают, что строительство Дворца бракосочетания в областном центре начнется уже в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич.
В Чашникском районе арестовали браконьера, ставившего петли на косуль (+9)
03/2/17 •
В деревни Пуськи Чашникского района арестован местный житель, в доме которого нашли шкуру косули, металлические петли и капканы.
Под Новополоцком пенсионерка погибла под легковушкой (+1)
03/2/17 •
Еще один пешеход погиб под колесами авто в Полоцком районе: 2 февраля в 7:40 недалеко от Новополоцка под «Toyota» попала пенсионерка.
Оршанскому льнокомбинату возместят из бюджета проценты за пользование китайским кредитом (+2)
03/2/17 •
Государство возместит РУПТП «Оршанский льнокомбинат» проценты за пользование в 2017 году кредитом Экспортно-импортного банка Китая, решение об этом принято
Совмином 1 февраля.
Почти 5000 долларов потратит Витебский облисполком на обслуживание кондиционеров и вентиляции
03/2/17 •
Тендер на установку, техническое обслуживание и ремонт бытовых систем вентиляции и кондиционирования стоимостью 9500 рублей объявлен Витебским облисполкомом.
Оршанский льнокомбинат впервые поставит ткани в Индию
03/2/17 •
Оршанский льнокомбинат впервые поставит ткани в Индию. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУПТП “Оршанский льнокомбинат” Дмитрий Муравьев, пробная партия продукции будет отправлена на новый рынок уже в ближайшее время.
За украденную из вольера голову муфлона житель Верхнедвинского района отсидит год (+4)
02/2/17 •
Житель поселка Освея Верхнедвинского района, отрубивший голову дохлого муфлона, приговорен к году лишения свободы.
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