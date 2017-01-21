Конкурс бальных танцев «Витебская снежинка» стартовал в Витебске. Фоторепортаж

В Витебске проходит XXXII конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка», который собрал танцевальные пары более чем из двух десятков стран.

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