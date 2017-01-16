Полочанин получил извещение о заказном письме из магазина «Филателия», а на почте ему вручили извещение об оплате налога на тунеядство (+2)

Фотография почтового извещения о заказном письме из магазина «Филателия» по которому полочанину вручили налоговое извещение о необходимости оплаты сбора на финансирование государственных расходов опубликовали в паблике «ЖАЛОБА | Полоцк и Новополоцк».

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