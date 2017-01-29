В прошлом году в Витебской области жилья построили больше чем в 2015, но меньше чем в 2014 (+1)
29/1/17 •
За 2016 год в Витебской области организациями всех форм собственности было построено 4100 новых квартир.
Получившая сильные ожоги на пожаре в Полоцке пенсионерка умерла в больнице
28/1/17 •
27 января в больнице умерла 78-летняя пенсионерка, которая на пожаре ее дома в Полоцке получила ожоги 1-3 степени 50% тела.
Аферист из Витебской области выманил у граждан и банка более $1 млн и около Br160 тыс. (+1)
28/1/17 •
Более $1 млн и около Br160 тыс. выманил у граждан и банка аферист из Витебской области. Подробности уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями корреспонденту БЕЛТА рассказала старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Анна Тылец.
Следующий пошел: в Витебском районе начат процесс банкротства КУСХП «Пестуница» (+18)
27/1/17 •
26 января экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Пестуница» Витебского района.
СК подозревает, что дачу бывшего милиционера в Толочинском районе могли поджечь из мести (+3)
27/1/17 •
Толочинский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о поджоге дачи бывшего милиционера из Орши, возбужденное по части 2 статьи 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК.
Двое мужчин и женщина обгорели пытаясь потушить гараж в Поставах
27/1/17 •
26 января в 23:05 произошел пожар гаража во дворе одного из домов на Советской улице в Поставах.
Почти 70 предприятий создано в Витебске в 2016 году (+9)
27/1/17 •
Почти 70 предприятий создано в Витебске в 2016 году, сообщил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин на сегодняшнем заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
В агрогородке Дубровенского района сын избил мать за пьянку, после чего женщина умерла (+1)
26/1/17 •
Трагедия произошла 17 июля 2016 года: застав мать пьяной 37-летний житель одного из агрогородков Дубровенского района нанес ей побои руками и мухобойкой из-за чего женщина умерла.
В Витебске по наводке наркомана задержали наркоторговца с большой партией марихуаны (+1)
26/1/17 •
25 января утром в Витебске был задержан мужчина, у которого обнаружили 9 граммов марихуаны, он признался милиционерам — у кого приобрел наркотик.
Скульптор Александр Гвоздиков пригласил друзей на открытие своей выставки в Витебске (+9)
26/1/17 •
Выставка «Автопортрет в кругу друзей» известного витебского скульптора Александра Гвоздикова открылась в Художественном музее.
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