В Полоцке предприниматель выращивал коноплю (+1)
01/2/17 •
30 января в Полоцке в своем доме был задержан индивидуальный предприниматель, который занимался выращиванием конопли.
Из Смоленска в Витебск везли более 420 литров контрабандного алкоголя (+4)
31/1/17 •
В пассажирском автобусе Смоленск—Витебск мобильная группа Оперативной таможни совместно с сотрудниками ОГАИ Лиозненского РОВД обнаружила более 420 литров алкоголя.
В Витебске завершили расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы, которую обвиняют в обмане клиентов
31/1/17 •
Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора витебского туристического агентства «Бефана»: 51-летнюю женщину обвиняют в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.
В Витебске на площади Свободы микроавтобус сбил четырех пешеходов (+14)
31/1/17 •
31 января в центре Витебска столкнулись легковушка «Volvo» и микроавтобус «Mercedes», который затем врезался в пешеходов и сбил четырех человек.
За сутки в Витебской области оштрафовали 63 пешехода без фликеров (+2)
31/1/17 •
За прошедшие сутки в Витебской области к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли 142 пешеходов, 63 из них были без фликеров, а 13 — пьяными.
Конкурс скворечников пройдет в Новополоцке в феврале-марте (+3)
31/1/17 •
Конкурс скворечников “Птушкiн дом” пройдет в Новополоцке в феврале-марте, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Витебская таможня задержала контрабандную партию американского спортивного питания (+3)
31/1/17 •
При проведении таможенного контроля автомобиля, въезжавшего в Беларусь из Латвии, таможенники обнаружили 196 незадекларированных коробок с товаром.
В Витебске пенсионер среди бела дня ограбил пенсионерку (+7)
30/1/17 •
Мужчина выхватил сумку из рук 70-летней старушки, когда та проходила мимо дома №5 корпус 2 на улице Лазо в Витебске.
Жители Витебской области отмечают ухудшение социально-экономической ситуации (+20)
30/1/17 •
Ухудшение социально-экономической ситуации отметили 50% респондентов, принявших участие в голосовании на официальном сайте Витебского облисполкома.
Витебская афиша с 30.1.2017 по 5.2.2017 года (+1)
30/1/17 •
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
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