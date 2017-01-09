Чалавек года Віцебска-2016 (+3)

Прапануем чытачам “Народных навінаў Віцебска” традыцыйнае студзеньскае галасаванне, якім наша выданне падсумоўвае вынікі мінулага года, а наведнікі сайта вызначаюць самую выбітную асобу, найбольш за ўсіх спрыяўшую гораду і яго вядомасці ў 2015 годзе.

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