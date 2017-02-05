Яхт-клуб в Браславе начнет работу уже в этом году

История парусного спорта на Браславщине имеет давние корни. Многие местные жители старшего поколения помнят, что в довоенный период на оз. Дривяты действовал яхт-клуб, где под присмотром инструктора каждый желающий мог пройтись под парусом по водной глади, полюбоваться закатом из кафе на воде. Это место было любимым для отдыха не только у браславчан, сюда с удовольствием приезжали гости из Литвы, Польши и России.

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