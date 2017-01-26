В Витебске открылась выставка доброго искусства Александра Демидова В Витебском центре современного искусства ретроспективу своих работ за 15 лет представил 51-летний минский художник Александр Демидов.

В Шумилинском районе из браконьерской петли вызволили лося Еще одно животное, попавшееся в браконьерские силки, удалось освободить, на этот раз — в Шумилинском районе.

В Глубокском районе совершено разбойное нападение на пенсионерку Пенсионерка из деревни Рудники Глубокского района рано утром 24 января обратилась в милицию с заявление о разбойном нападении.

В Городке пожарные спасли двоих и эвакуировали шесть человек Пожар произошел 24 января около часа дня в двухэтажном доме на Вокзальной улице в Городке.

В Витебской области в 2016 году преступность снизилась на 3,9% В Витебской области в 2016 году преступность снизилась на 3,9%. Об этом сообщил журналистам прокурор Витебской области Вадим Сущинский, который сегодня провел первую в должности итоговую коллегию прокуратуры региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Парню, который устроил под Витебском поножовщину, грозит расстрел Перед судом предстанет ранее судимый 29-летний житель Витебска, который в деревне Пушкари Витебского района одного человека зарезал, а второго ранил.

Что делал исполнитель «блатняка» Виктор Калина в зоне АТО на востоке Украины с оружием в руках? В Беларуси разгорается скандал вокруг симпатизирующего сепаратистам с востока Украины исполнителя «блатняка» Виктора Калины, который планировал выступить в Витебской области, но не предупредил об этом идеологов.

В Городокском районе спасли косулю, попавшую в браконьерскую петлю В лесу у деревни Зеречье Городокского района инспекторы по охране животного и растительного мира обнаружили попавшуюся в силок косулю.

На пожаре в Полоцке пенсионерка получила ожоги 50% тела 23 января в 19:21 произошел пожар в частном доме в 3-ем переулке Никитина в Полоцке.

78-летняя хозяйка смогла покинуть здание самостоятельно, к приезду в 19:27 двух пожарных автомобилей дом уже горел открытым пламенем.

Как в Витебске расходуются средства, которые в народе называют дорожным налогом? В прошлом году на реконструкцию Московского проспекта из дорожного фонда было затрачено 2 миллиона рублей. В 2017 году планируется направлять такие средства также только на этот объект — в сумме 2 миллиона 370 тысяч рублей.