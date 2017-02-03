В Чашникском районе арестовали браконьера, ставившего петли на косуль

В деревни Пуськи Чашникского района арестован местный житель, в доме которого нашли шкуру косули, металлические петли и капканы.

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