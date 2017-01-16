За сутки в Витебске выпала почти декадная норма осадков 14 января в Витебске выпало 16 миллиметров осадков при месячной норме для января в 51 миллиметр.

Под Витебском «скорая» наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок 14 января около 21:30 на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал ребенок 2 лет 8 месяцев.

На старый Новый год в Витебской области сгорели два человека 13 января на пожарах в Чашникском районе и Полоцке погибли два человека.

Витебское ЗАО «Пожтехника» наказали за недобросовестную конкуренцию К административной ответственности за недобросовестную конкуренцию было привлечено витебское закрытое акционерное общество «Пожтехника» и генеральный директор этого предприятия.

Конструктивистское здание клуба металлистов в Витебске попытаются продать на электроном аукционе Конструктивистское здание, построенное в 1932 году как клуб металлистов в Витебске, 1 февраля попытаются продать на электронном аукционе.

В Витебской области в получении «откатов» подозревают руководителей колхоза и ЖКХ В первые дни января 2017 органами прокуратуры в Витебской области уже возбуждены два коррупционных дела — в Шарковщинском и Россонском районах.

В Докшицком районе задержали браконьера, охотившегося в Березинском биосферном заповеднике На территории Березинского биосферного заповедника житель Докшицкого района установил 5 петель для добычи копытных, в одну из них попался лось.

Юридическая клиника “МИТСО” будет бесплатно консультировать нуждающихся в Витебске Юридическая клиника “МИТСО” начнет оказывать бесплатную консультативную помощь отдельным категориям граждан в Витебске с февраля этого года, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель юридической клиники Дарья Крючкова.