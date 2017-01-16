За сутки в Витебске выпала почти декадная норма осадков (+3)
15/1/17 •
14 января в Витебске выпало 16 миллиметров осадков при месячной норме для января в 51 миллиметр.
Под Витебском «скорая» наехала на маленькую девочку, выпавшую из санок
15/1/17 •
14 января около 21:30 на Центральной улице в агрогородке Кировский Витебского района под колеса проезжавшей машины скорой медицинской помощи попал ребенок 2 лет 8 месяцев.
За субботу на пожарах в Витебской области погибли три пенсионера, одного человека удалось спасти
15/1/17 •
В результате череды пожаров, произошедших в Витебской области 14 января, погибли трое людей пожилого возраста, 78-летнюю пенсионерку удалось спасти.
На следующих выходных в Витебске пройдет конкурс бальных танцев «Витебская снежинка»
14/1/17 •
XXXII конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка» пройдет в областном центре 21—22 января.
На старый Новый год в Витебской области сгорели два человека
14/1/17 •
13 января на пожарах в Чашникском районе и Полоцке погибли два человека.
Витебское ЗАО «Пожтехника» наказали за недобросовестную конкуренцию (+59)
14/1/17 •
К административной ответственности за недобросовестную конкуренцию было привлечено витебское закрытое акционерное общество «Пожтехника» и генеральный директор этого предприятия.
Конструктивистское здание клуба металлистов в Витебске попытаются продать на электроном аукционе (+15)
13/1/17 •
Конструктивистское здание, построенное в 1932 году как клуб металлистов в Витебске, 1 февраля попытаются продать на электронном аукционе.
В Витебской области в получении «откатов» подозревают руководителей колхоза и ЖКХ (+4)
13/1/17 •
В первые дни января 2017 органами прокуратуры в Витебской области уже возбуждены два коррупционных дела — в Шарковщинском и Россонском районах.
В Докшицком районе задержали браконьера, охотившегося в Березинском биосферном заповеднике
13/1/17 •
На территории Березинского биосферного заповедника житель Докшицкого района установил 5 петель для добычи копытных, в одну из них попался лось.
Юридическая клиника “МИТСО” будет бесплатно консультировать нуждающихся в Витебске (+3)
13/1/17 •
Юридическая клиника “МИТСО” начнет оказывать бесплатную консультативную помощь отдельным категориям граждан в Витебске с февраля этого года, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель юридической клиники Дарья Крючкова.
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