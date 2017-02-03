Под Новополоцком пенсионерка погибла под легковушкой Еще один пешеход погиб под колесами авто в Полоцком районе: 2 февраля в 7:40 недалеко от Новополоцка под «Toyota» попала пенсионерка.

Ревнивого парня из Витебска будут судить за то, что он проверял кому звонит его бывшая девушка В Витебске завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего парня, который следил за звонками и SMS бывшей девушки через «Интернет-помощник» сотового оператора.

В Полоцке легковушка задавила пенсионера, лежавшего на улице 1 февраля в Полоцке 35-летний местный житель на «Seat Cordoba» совершил наезд на лежавшего на проезжей части 61-летнего мужчину.

В Лепельском районе на пожаре погиб один человек, а девятерых эвакуировали 2 февраля в 2:40 произошел пожар в квартире на первом этаже техдажного многоквартирного дома в деревне Боровка Лепельского района.

В Витебской области больше всего вакансий в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств В Витебской области растет спрос на квалифицированные кадры, больше всего вакансий предлагают предприятия сельского, лесного и рыбного хозяйств. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома председатель комитета Александр Христофоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители Витебской области участвовали в контрабанде драгметалов в ЕС Специальная операция по ликвидации преступной группы, занимавшейся контрабандной редкоземельных и драгоценных металлов в страны Евросоюза, прошла 30 и 31 января сотрудниками оперативного подразделения пограничной службы в нескольких регионах Беларуси.

Взломав страницу жительницы Витебска, мошенники выманивали деньги у ее друзей 25 января в милицию обратилась 30-летняя жительница Витебска с заявлением о взломе ее страницы в соцсети «Вконтакте» и рассылки от ее имени просьб о переводе денег.

В Полоцке предприниматель выращивал коноплю 30 января в Полоцке в своем доме был задержан индивидуальный предприниматель, который занимался выращиванием конопли.

Количество коррупционных преступлений в Витебской области в 2016 году снизилось Количество коррупционных преступлений в Витебской области в 2016 году снизилось на 5%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области.