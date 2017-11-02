Перед эмиграцией коллекционер оставил в Витебске почти 5000 значков с Лениным
В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина, который собрал поло 5000 значков с изображением Владимира Ленина.
** Анатолий Хононович Шельцин** в течение 35 лет коллекционировал значки с портретами создателя партии большевиков. Как отмечают составители экспозиции, в свою «Лениниану» он включал только те значки, которых не было в свободной продаже. В канун 80-летия Октябрьского переворота в 1997 году, перед отъездом из Беларуси, коллекционер продал ее Витебскому областному краеведческому музею.
Выставить в одном из залов музея частного коллекционирования удалось только третью часть из поистине огромного собрания Шельцина. Хранящегося в фондах ВОКМ. В экспозиции представлены значки, посвященные деятельности КПСС и ВЛКСМ, различным предприятиям и регионам СССР, которые награждались Орденом Ленина, а также награды за ударный коммунистический труд, значки за «коммунистический труд». Кроме этого выставлена подборка, посвященная семье Ульяновых, музеям, которые носили имя В.И. Ленина, а также местами, связанным с его биографией, и памятникам вождю мирового пролетариата.
Примечательно, что не известно — жив ли еще составитель этой коллекции. Похоже, после эмиграции, связь с Анатолием Шельциным, некогда работавшим заведующим клиниками Витебской государственной академии ветеринарной медицины, была утрачена.
Посмотреть коллекцию ушедшей эпохи можно будет до середины декабря. Напомним, что в Витебском областном краеведческом музее также открылась выставка, посвященная 100-летию Октябрьского переворота.
3/Лістапад/2017 у 9:06
Как-то молодёжь которая действительно молодёжь , а не та что на стульчиках сидит такому наследию не особо рада ...
3/Лістапад/2017 у 9:53 1
А какой музей под отрытым небом будет из статуев красножопых людоедов! Мммммм...На несколько гектар.
3/Лістапад/2017 у 11:22 2
Каждый значок это часть истории, маленькое произведение искусства . Было бы замечательно , что бы музей имел в электронном доступе фото каждого из них. Еще хорошо бы , чтобы и в Минске эту коллекцию могли выставить.
3/Лістапад/2017 у 11:23 3
@ ; ):
согласен. Сяржук! шаноўныя старцы на стульчаках - не вельмі падобны на калекцыянераў((.
3/Лістапад/2017 у 11:33 4
Лозунг мощный задвинули. Молодежь Беларуси. Традиции и будущее.
С "традициями" все понятно, а вот будущее им уготовили - как всегда. Светлое. 🙂
3/Лістапад/2017 у 11:47 5
патологоанатом пісаў:
гэта ветэраны камсамольскіх арганізацый
3/Лістапад/2017 у 12:52 6
Похоже музей, вместо того, чтобы выискивать и закупать действительно стОящие артефакты тратит деньги на настоящий, никому не нужный мусор. А теперь представьте выставку с изображениями Адольфа Алоизыча где-нибудь в Ганновере, да ещё и согнанных туда местных гимназёров...
3/Лістапад/2017 у 14:30 7
То есть можно любой хренью заниматься 35 лет, а потом сделать музей?
3/Лістапад/2017 у 21:45 8
; ) пісаў:
Шо, не скачэ?
3/Лістапад/2017 у 21:54 9
Жужа пісаў:
А какая связь между хреновой (по твоему дилетантскому мнению) работой музея и выставкой с изображениями Адольфа Алоизыча где-нибудь в Ганновере, да ещё с принудительной доставкой туда местных гимназёров?
3/Лістапад/2017 у 21:56 10
Yozef пісаў:
Ха, 35 лет! Есть музеи тех, кто ВСЮ ЖИЗНЬ хернёй занимался.
4/Лістапад/2017 у 11:10 11
В канун 80-летия Октябрьского переворота в 1997 году, перед отъездом из Беларуси, коллекционер продал ее Витебскому областному краеведческому музею.
----------- Какую страну покинул.....а коллекцию "продал"...
4/Лістапад/2017 у 16:35 12
саня калинкин пісаў:
Прямая. Имелось ввиду целесообразность пропаганды артефактов в Беларуси из далекой страны Третьего Мира, хде и жил этот Ленен.
Ну в самом, деле, разве не будет шизофренией в Витебске создать музей какой "Иранской революции" за казенный счет? И развязать в 10 миллионном белорусском народе дикую брехню, какой он был, Аятолла Хомейни - маньяк или херувим?
Павел Якубович, редактор "Советской Белорюссии" и то не выдержал, когда намекнул занятся наконец своей страной и своим народом!
4/Лістапад/2017 у 20:25 13
Герман Зверобой пісаў:
Вот пусть Жужа и пояснит, что имел в виду.
Ты опять развязался? Опять свядомые недоглядели.