Перед эмиграцией коллекционер оставил в Витебске почти 5000 значков с Лениным

Сяржук Серабро • 02/11/17 19:11 • Культура

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина, который собрал поло 5000 значков с изображением Владимира Ленина.



** Анатолий Хононович Шельцин** в течение 35 лет коллекционировал значки с портретами создателя партии большевиков. Как отмечают составители экспозиции, в свою «Лениниану» он включал только те значки, которых не было в свободной продаже. В канун 80-летия Октябрьского переворота в 1997 году, перед отъездом из Беларуси, коллекционер продал ее Витебскому областному краеведческому музею.

Выставить в одном из залов музея частного коллекционирования удалось только третью часть из поистине огромного собрания Шельцина. Хранящегося в фондах ВОКМ. В экспозиции представлены значки, посвященные деятельности КПСС и ВЛКСМ, различным предприятиям и регионам СССР, которые награждались Орденом Ленина, а также награды за ударный коммунистический труд, значки за «коммунистический труд». Кроме этого выставлена подборка, посвященная семье Ульяновых, музеям, которые носили имя В.И. Ленина, а также местами, связанным с его биографией, и памятникам вождю мирового пролетариата.

Примечательно, что не известно — жив ли еще составитель этой коллекции. Похоже, после эмиграции, связь с Анатолием Шельциным, некогда работавшим заведующим клиниками Витебской государственной академии ветеринарной медицины, была утрачена.

Посмотреть коллекцию ушедшей эпохи можно будет до середины декабря. Напомним, что в Витебском областном краеведческом музее также открылась выставка, посвященная 100-летию Октябрьского переворота.