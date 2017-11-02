Перед эмиграцией коллекционер оставил в Витебске почти 5000 значков с Лениным

• 02/11/17 19:11 • Культура

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина, который собрал поло 5000 значков с изображением Владимира Ленина.
В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

** Анатолий Хононович Шельцин** в течение 35 лет коллекционировал значки с портретами создателя партии большевиков. Как отмечают составители экспозиции, в свою «Лениниану» он включал только те значки, которых не было в свободной продаже. В канун 80-летия Октябрьского переворота в 1997 году, перед отъездом из Беларуси, коллекционер продал ее Витебскому областному краеведческому музею.

>В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

Выставить в одном из залов музея частного коллекционирования удалось только третью часть из поистине огромного собрания Шельцина. Хранящегося в фондах ВОКМ. В экспозиции представлены значки, посвященные деятельности КПСС и ВЛКСМ, различным предприятиям и регионам СССР, которые награждались Орденом Ленина, а также награды за ударный коммунистический труд, значки за «коммунистический труд». Кроме этого выставлена подборка, посвященная семье Ульяновых, музеям, которые носили имя В.И. Ленина, а также местами, связанным с его биографией, и памятникам вождю мирового пролетариата.

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

Примечательно, что не известно — жив ли еще составитель этой коллекции. Похоже, после эмиграции, связь с Анатолием Шельциным, некогда работавшим заведующим клиниками Витебской государственной академии ветеринарной медицины, была утрачена.

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

Посмотреть коллекцию ушедшей эпохи можно будет до середины декабря. Напомним, что в Витебском областном краеведческом музее также открылась выставка, посвященная 100-летию Октябрьского переворота.

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро

В Витебском музее истории частного коллекционирования выставлена часть уникальной коллекции Анатолия Шельцина. Фото Сергея Серебро


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    14 каментарыяў

    1. ; )   Thumb up Thumb down +2
      3/Лістапад/2017 у 9:06

      Как-то молодёжь которая действительно молодёжь , а не та что на стульчиках сидит такому наследию не особо рада ...

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    2. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +4
      3/Лістапад/2017 у 9:53 1

      А какой музей под отрытым небом будет из статуев красножопых людоедов! Мммммм...На несколько гектар.

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    3. Алена   Thumb up Thumb down -1
      3/Лістапад/2017 у 11:22 2

      Каждый значок это часть истории, маленькое произведение искусства . Было бы замечательно , что бы музей имел в электронном доступе фото каждого из них. Еще хорошо бы , чтобы и в Минске эту коллекцию могли выставить.

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    4. патологоанатом   Thumb up Thumb down +1
      3/Лістапад/2017 у 11:23 3

      @ ; ):
      согласен. Сяржук! шаноўныя старцы на стульчаках - не вельмі падобны на калекцыянераў((.

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    5. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down 0
      3/Лістапад/2017 у 11:33 4

      Лозунг мощный задвинули. Молодежь Беларуси. Традиции и будущее.
      С "традициями" все понятно, а вот будущее им уготовили - как всегда. Светлое. 🙂

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    6. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down 0
      3/Лістапад/2017 у 11:47 5

      патологоанатом пісаў:

      @ ; ):
      согласен. Сяржук! шаноўныя старцы на стульчаках - не вельмі падобны на калекцыянераў((.

      гэта ветэраны камсамольскіх арганізацый

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    7. Жужа   Thumb up Thumb down +4
      3/Лістапад/2017 у 12:52 6

      Похоже музей, вместо того, чтобы выискивать и закупать действительно стОящие артефакты тратит деньги на настоящий, никому не нужный мусор. А теперь представьте выставку с изображениями Адольфа Алоизыча где-нибудь в Ганновере, да ещё и согнанных туда местных гимназёров...

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    8. Yozef   Thumb up Thumb down +1
      3/Лістапад/2017 у 14:30 7

      То есть можно любой хренью заниматься 35 лет, а потом сделать музей?

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    9. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      3/Лістапад/2017 у 21:45 8

      ; ) пісаў:

      Как-то молодёжь которая действительно молодёжь , а не та что на стульчиках сидит такому наследию не особо рада ...

      Шо, не скачэ?

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    10. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      3/Лістапад/2017 у 21:54 9

      Жужа пісаў:

      Похоже музей, вместо того, чтобы выискивать и закупать действительно стОящие артефакты тратит деньги на настоящий, никому не нужный мусор. А теперь представьте выставку с изображениями Адольфа Алоизыча где-нибудь в Ганновере, да ещё и согнанных туда местных гимназёров...

      А какая связь между хреновой (по твоему дилетантскому мнению) работой музея и выставкой с изображениями Адольфа Алоизыча где-нибудь в Ганновере, да ещё с принудительной доставкой туда местных гимназёров?

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    11. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      3/Лістапад/2017 у 21:56 10

      Yozef пісаў:

      То есть можно любой хренью заниматься 35 лет, а потом сделать музей?

      Ха, 35 лет! Есть музеи тех, кто ВСЮ ЖИЗНЬ хернёй занимался.

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    12. cinic   Thumb up Thumb down 0
      4/Лістапад/2017 у 11:10 11

      В канун 80-летия Октябрьского переворота в 1997 году, перед отъездом из Беларуси, коллекционер продал ее Витебскому областному краеведческому музею.
      ----------- Какую страну покинул.....а коллекцию "продал"...

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    13. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down 0
      4/Лістапад/2017 у 16:35 12

      саня калинкин пісаў:

      А какая связь между хреновой (по твоему дилетантскому мнению) работой музея

      Прямая. Имелось ввиду целесообразность пропаганды артефактов в Беларуси из далекой страны Третьего Мира, хде и жил этот Ленен.
      Ну в самом, деле, разве не будет шизофренией в Витебске создать музей какой "Иранской революции" за казенный счет? И развязать в 10 миллионном белорусском народе дикую брехню, какой он был, Аятолла Хомейни - маньяк или херувим?
      Павел Якубович, редактор "Советской Белорюссии" и то не выдержал, когда намекнул занятся наконец своей страной и своим народом!

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    14. саня калинкин   Thumb up Thumb down 0
      4/Лістапад/2017 у 20:25 13

      Герман Зверобой пісаў:

      Прямая. Имелось ввиду

      Вот пусть Жужа и пояснит, что имел в виду.

      Ты опять развязался? Опять свядомые недоглядели.

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