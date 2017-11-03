Ольгу Степанову, у которой при домашних родах умер ребенок, будут судить снова

Сяржук Серабро • 03/11/17 19:58 • Здароўе

Коллегия Витебского областного суда отменила приговор, вынесенный Ольге Степановой, согласно которому ее признали виновной в причинении смерти при неосторожности — при домашних родах у женщины умерла дочка.



При рассмотрении апелляции на приговор суда Железнодорожного района, которую Степанова подала 18 сентября, коллегия нашла несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, которые могли повлиять на решение суда, об этом СМИ сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко. В связи с этим приговор суда первой инстанции отменен. Однако дело Степановой будет рассматриваться снова — оно направлено в тот же суд Железнодорожного района, но судья будет уже другой.

Напомним, которая живет с мужем в Санкт-Петербурге, в прошлом году приехала к матери в Витебск, так как была беременна и решила рожать здесь. По версии следствия женщина не послушалась врачей, отказалась от их помощи и не пошла в роддом. 17 февраля 2017 года в квартире своей матери она родила, как считает следствие, здоровую девочку, однако ребенок умер аспирации околоплодными водами.

Ольга Степанова была арестована и провела в витебском СИЗО-2 четыре месяца. Суд начался 30 августа и проходил в закрытом режиме. После нескольких заседаний судья Юрий Урбан признал Степанову виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, зачтя при этом заключение в следственном изоляторе.

После оглашения приговора Ольга Степанова была освобождена в зале суда, хотя, если бы приговор вступил в силу, ей пришлось бы отправиться на «химию» досиживать два месяца. После подачи апелляции женщина записала видеообращение к Александру Лукашенко, где пытается доказать свою невиновность и несправедливость судебного решения.