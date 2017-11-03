Ольгу Степанову, у которой при домашних родах умер ребенок, будут судить снова
Коллегия Витебского областного суда отменила приговор, вынесенный Ольге Степановой, согласно которому ее признали виновной в причинении смерти при неосторожности — при домашних родах у женщины умерла дочка.
При рассмотрении апелляции на приговор суда Железнодорожного района, которую Степанова подала 18 сентября, коллегия нашла несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, которые могли повлиять на решение суда, об этом СМИ сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко. В связи с этим приговор суда первой инстанции отменен. Однако дело Степановой будет рассматриваться снова — оно направлено в тот же суд Железнодорожного района, но судья будет уже другой.
Напомним, которая живет с мужем в Санкт-Петербурге, в прошлом году приехала к матери в Витебск, так как была беременна и решила рожать здесь. По версии следствия женщина не послушалась врачей, отказалась от их помощи и не пошла в роддом. 17 февраля 2017 года в квартире своей матери она родила, как считает следствие, здоровую девочку, однако ребенок умер аспирации околоплодными водами.
Ольга Степанова была арестована и провела в витебском СИЗО-2 четыре месяца. Суд начался 30 августа и проходил в закрытом режиме. После нескольких заседаний судья Юрий Урбан признал Степанову виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, зачтя при этом заключение в следственном изоляторе.
После оглашения приговора Ольга Степанова была освобождена в зале суда, хотя, если бы приговор вступил в силу, ей пришлось бы отправиться на «химию» досиживать два месяца. После подачи апелляции женщина записала видеообращение к Александру Лукашенко, где пытается доказать свою невиновность и несправедливость судебного решения.
3/Лістапад/2017 у 20:40
ПЯТЬ экспертиз - ОДНА показала = ЧЕТЫРЕ НЕ показали. Что возьмём за точку "отсчёта"?
Скорая 22 минуты не "ЕХАЛА", а скорая ЧЕРЕЗ 22 минуты после вызова ПРИБЫЛА.
А в общем причина ясна: отказ от госпитализации и рождение ребёнка ВНЕ стационара привело к его гибели. Остальное всё наматывание соплей на кулак для впечатлительных дебильных институток.
пысы: Отмена приговора не означает оправдания.
4/Лістапад/2017 у 10:34 1
Женщина решила за собой и остальных потянуть? Ох уж мне эти медики. Якобы приехала врач по скорой и УМЫШЛЕННО не стала спасать ребёнка? Вот прям ждала, сатанистка этакая, чтоб в её распоряжении оказался новорождённый для того, чтобы посмотреть, как он у неё на руках умирает?
Сначала женщина и её родные заявляли, что она приехала к маме, чтоб родить дома, а теперь забыли этого? А старшая дочь? Тоже родилась в стремительных родах дома?
Я предполагаю, что в роддоме потом не знали, что сказать, чтоб получше с себя вину снять, потому что можно было предположить, что так история завертится. И мама которая не справилась с ситуацией родоразрешения, начнёт искать вокруг виноватых.
Молодца! Заодно и семейный бюджет поправит!
4/Лістапад/2017 у 12:35 2
majoryty пісаў:
Походу эту линию ей посоветовали адвокаты - их аж ДВА штука. Значит бабло у тётки есть.
4/Лістапад/2017 у 12:45 3
И у нас умер ребенок в домашних родах.
Сообщение Ssveta » 07 сен 2012, 01:19 https://roddoma.info/viewtopic.php?t=6960
Долгое время мы были сторонниками домашних родов, пока не потеряли своего ребенка. Девочку, 4 кг, 54 см.
Первые роды были в роддоме. Стимуляция, окситоцин, ужасные разрывы, большая потеря крови. Но девочка родилась, наш первенец, слава Богу!
Потом мы пришли в "Колыбельку", где увидели увлеченных, талантливых людей, успешные роды в воду, много детей, дружные семьи. Наши родственники и знакомые рожали дома, при улыбках, объятиях, в теплой, насыщенной любовью атмосфере. И мы поверили этим людям, нам тоже захотелось родить желанного ребенка у себя дома, без ужасов роддомов. И вот, в 2004 г., мы родили дома с Ермаковыми второго ребенка, мальчика. Меня поразило больше всего то, что при весе ребенка 4300 не было ни одного разрыва, ни одной трещины. Мне казалось это показателем высокого профессионализма акушерки, Ермаковой. И на долгое время я и муж стали ее поклонниками.
Когда началось дело "Колыбельки", мы, конечно, поддерживали их, отстаивали домашние роды, даже писали письма президенту и прокурору в защиту Ермаковых. И думали: где же мы теперь будем рожать своих детей? А о тех женщинах, которые пострадали, которые потеряли своих младенцев, мы не хотели задумываться. И их страданиям мы не сочувствовали, потому что это как-то не увязывалось со светлым образом "Колыбельки".
В прошлом году я забеременела, и перед нами встал вопрос: где рожать? Настолько мы были заморочены домашними родами, в такой эйфории находились, что не могли и подумать идти в роддом. И мы отыскали Ермаковых....
Вот так. Мы решились на роды с Ермаковыми, потому что верили, что с нами-то ничего страшного не произойдет, а они, умудренные опытом, прошедшие такие испытания, возьмутся только в случае, если на все 100% будут уверены в удачном исходе. И Ермаковы взялись за это, и были уверены. И все было как обычно у нас в «Колыбельке»: счастливо, мирно, спокойно, с фотографированием, с улыбками. А кончилось в роддоме кесаревым сечением и последними ударами сердца нашей девочки. Кончилось маленьким гробом.
"Я хочу заработать много денег, чтобы нанять лучшего адвоката и восстановить свое честное имя". Так говорила нам Ермакова. Она никогда не считает себя виноватой! Если все прошло хорошо, то это ее заслуга. А если плохо, то виновата роженица. Ермакова мне ни разу не позвонила после случившегося.
Ермакова не извлекает уроков. Она самоуверенна. У нее продолжают умирать дети, а она продолжает принимать роды. В родах может быть много ситуаций, когда дома не справиться, когда нужна экстренная помощь в стационаре. Если кто-то сейчас принимает решение, где рожать - дома или в роддоме, пожалуйста, не повторите моей (и еще многих несчастных женщин) роковой ошибки. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЕРМАКОВОЙ. НЕ РОЖАЙТЕ ДОМА. БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ. Я не сберегла. Я похоронила свою доченьку. Не дай Бог никому пережить такое.
6/Лістапад/2017 у 14:17 4
Зря это она.
Её пожалели, так как она уже наказана смертью ребенка, и похоже, сделав все, чтобы она не села (я имею в виду крайнюю экспертизу). Ибо общество у нас сердобольное и основной посыл был связан предупреждением подобного в будущем.
А она, похоже, реально уверилась в том что не виновна. Или адвокаты альтернативноодаренные убедили ее в этом. Очень зря.