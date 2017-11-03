Под Витебском вместе с картошкой на сортировку привезли 250 взрывоопасных предметов
Картофелеуборочный комбайн собрал с поля у деревни Бондари Витебского района более двух сотен гранат, миномётных мин, снарядов и взрывателей.
Собранный картофель привезли в хранилища для сортировки. Здесь главный агроном и обнаружил в контейнере для инородных предметов гранату, после чего вызвал саперов.
На вызов приехал саперно-пиротехнический расчет войсковой части 5524. Старший прапорщик Вячеслав Коротченко при осмотре контейнера для инородных предметов сортировочной станции нашел в нем 250 боеприпасов времен второй мировой войны: артиллерийские снаряды и взрыватели, миномётные мины, гранаты.
Все взрывоопасные находки были обезврежены и утилизированы на специальной площадке, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома со ссылкой на начальник службы информационно-пропагандистской работы войсковой части 5524 Марию Воробьеву.
Напомним, что в конце октября при просеивании песка, предназначенного для изготовления кирпичей, на Обольском керамическом заводе нашли гранату.
3/Лістапад/2017 у 12:21
Комбайнер в рубашке родился, а то и не в одной
3/Лістапад/2017 у 21:40 1
Собранный картофель привезли в хранилища для сортировки. Здесь главный агроном и обнаружил в контейнере для инородных предметов гранату, после чего вызвал саперов.
Это означает, что кто-то гранатку отсортировал от урожая.
4/Лістапад/2017 у 11:09 2
саня калинкин пісаў:
Чай не савецкія ўрэмена, машыны ўсё робяць. 8)
4/Лістапад/2017 у 12:53 3
Сяржук Серабро пісаў:
Здорава! А главное прошло то всего-ничего - 30 лет.
4/Лістапад/2017 у 12:56 4
саня калинкин пісаў:
Слава Б-гу, што без камуняк.
https://www.youtube.com/watch?v=0KzJ3V_0Zo4
4/Лістапад/2017 у 13:22 5
@ Сяржук Серабро:
Ахринеть! Я как-то мудернизацию себе иначе представлял.
4/Лістапад/2017 у 13:32 6
саня калинкин пісаў:
Школьнікі з вёдраме? Бедны Джон Дзір, ён думаў, што рабства ўжо адмянілі ў XIX і выдумываў розныя бульбакапалкі.
А можна было школьнікаў на поле паслаць, а на сарціроўку супрацоўнікаў НІІ якога. 8))
4/Лістапад/2017 у 13:50 7
Сяржук Серабро пісаў:
Где школьники с вёдрами, в ролике? Я до конца не досмотрел.
Ты напоминаешь классическую базарную бабу, которая строго по теме ругаться не может, а собирает всякую муру. Панятна, что свядомы, но ведь не совсем дурак.
4/Лістапад/2017 у 13:56 8
саня калинкин пісаў:
Хто тут дурага щключае, дык маразматычны коми, не?
У роліку бульбакапалка канца 19-стагоддзя, а комі падобныя пачалі рабіць у канцы 20-га. Чамусці. А за імі пускалі школьнікаў, падбіраць бульбу.
4/Лістапад/2017 у 14:26 9
Сяржук Серабро пісаў:
Угу, вот такое досталось наследство от расиикаторуюмыпотиряли - пришлось огромное количество товаров, техники и т.п. создавать с нуля. Ну об этом мы уже не раз говорили.
Добавлю, что уже в 1932 году СССР отказался от импорта тракторов.
Кстати, если бульбакапалка канца 19 стагодзя, что кто её тягал, если согласно БСЭ "Тракторостроение существует с 1917, когда на заводах Форда в США началось массовое производство тракторов. В Европе впервые массовое производство тракторов началось в 20-х гг. 20 в. в Германии и Италии, затем в Великобритании, Франции и др. странах."
А в СССР дело было так: "Возникновение Тракторостроение в СССР относится к 1923 (первый выпуск тракторов «Фордзон-Путиловец» заводом «Красный путиловец», ныне Ленинградское объединение «Кировский завод»). Первые специализированные тракторные заводы — Сталинградский (ныне Волгоградский тракторный завод) и Харьковский тракторный завод, выпускали колёсные тракторы марки СТЗ-ХТЗ. Производство тяжёлых гусеничных тракторов (С-60) начато на Челябинском тракторном заводе в 1933. На нём же освоен выпуск (1936) гусеничных тракторов с дизельным двигателем (С-65). Перевод в 1937 Сталинградского и Харьковского заводов на производство гусеничных СХТЗ-НАТИ вывел СССР (1948) на 1-е место в мире по выпуску гусеничных тракторов. В 1-й пятилетке (1929—32) произведено 100,4 тыс. тракторов, во 2-й (1933—37) — 444,1 тыс. шт. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 были построены и введены в строй (1942—44) Алтайский тракторный завод, Владимирский тракторный завод и Липецкий тракторный завод, в 1945 возобновили работу разрушенные Сталинградский и Харьковский заводы. В послевоенные годы вступили в строй Харьковский тракторосборочный завод (1950), Минский тракторный завод (1951), Онежский и Узбекский (ныне Ташкентский) тракторные заводы (1956)."
4/Лістапад/2017 у 15:37 10
саня калинкин пісаў:
Гы-гы, БСЭ. 8))
Конікі і цягалі, ты, тундра, не заўважыў. што прывад там ідзе ад калёс?
4/Лістапад/2017 у 20:17 11
Сяржук Серабро пісаў:
БСЭ не в нюх? Тогда сообщи, какая в доверии?
Коники тягали? А почему не трактор? Ведь БСЭ нагло врёт.
И потом, за 19 век большевики тоже в ответе? Ахринеть от вас, свидомых! Ахринеть!
4/Лістапад/2017 у 21:03 12
саня калинкин пісаў:
----------- Ну ты тупой... А может всё же косишь ??? Да нет,тупой. Хотя так тупить постоянно уметь надо...
Надо тебе всё таки доктору показаться. Ну или справочку отскринь- мы как бы более снисходительны будем к тебе болезному...
5/Лістапад/2017 у 23:28 13
@ cinic:
а ты глянь точное время ПОЛНОЛУНИЯ - и сопоставь гиперактивность Саньки Каленком-Подзадова .
6/Лістапад/2017 у 0:08 14
патологоанатом пісаў:
---------- Ну в психушке активность возрастет...В полнолуние, как известно, выходят на охоту оборотни /бывшие партейцы ???/...люди под воздействием Луны тоже могут слегка потерять контакт с реальностью...в полнолуние происходит больше несчастных случаев, нападений и умопомешательств... А мне кажется что у него "сдвиг по фазе" присутствует на постоянной основе.
6/Лістапад/2017 у 0:38 15
@ cinic:
удачен ли и остроумен ли - мой новый вариант глумления над фамилией Саньки? пишите свои варианты )))))