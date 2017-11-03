Под Витебском вместе с картошкой на сортировку привезли 250 взрывоопасных предметов

Сяржук Серабро • 03/11/17 11:45 • Здарэнні

Картофелеуборочный комбайн собрал с поля у деревни Бондари Витебского района более двух сотен гранат, миномётных мин, снарядов и взрывателей.



Собранный картофель привезли в хранилища для сортировки. Здесь главный агроном и обнаружил в контейнере для инородных предметов гранату, после чего вызвал саперов.

На вызов приехал саперно-пиротехнический расчет войсковой части 5524. Старший прапорщик Вячеслав Коротченко при осмотре контейнера для инородных предметов сортировочной станции нашел в нем 250 боеприпасов времен второй мировой войны: артиллерийские снаряды и взрыватели, миномётные мины, гранаты.

Все взрывоопасные находки были обезврежены и утилизированы на специальной площадке, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома со ссылкой на начальник службы информационно-пропагандистской работы войсковой части 5524 Марию Воробьеву.

Напомним, что в конце октября при просеивании песка, предназначенного для изготовления кирпичей, на Обольском керамическом заводе нашли гранату.