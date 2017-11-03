Под Витебском вместе с картошкой на сортировку привезли 250 взрывоопасных предметов

• 03/11/17 11:45 • Здарэнні

Картофелеуборочный комбайн собрал с поля у деревни Бондари Витебского района более двух сотен гранат, миномётных мин, снарядов и взрывателей.
Сортировка картофеля. Фото pixabay.com

Собранный картофель привезли в хранилища для сортировки. Здесь главный агроном и обнаружил в контейнере для инородных предметов гранату, после чего вызвал саперов.

На вызов приехал саперно-пиротехнический расчет войсковой части 5524. Старший прапорщик Вячеслав Коротченко при осмотре контейнера для инородных предметов сортировочной станции нашел в нем 250 боеприпасов времен второй мировой войны: артиллерийские снаряды и взрыватели, миномётные мины, гранаты.

Все взрывоопасные находки были обезврежены и утилизированы на специальной площадке, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома со ссылкой на начальник службы информационно-пропагандистской работы войсковой части 5524 Марию Воробьеву.

Напомним, что в конце октября при просеивании песка, предназначенного для изготовления кирпичей, на Обольском керамическом заводе нашли гранату.


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    16 каментарыяў

    1. Дмитрий   Thumb up Thumb down 0
      3/Лістапад/2017 у 12:21

      Комбайнер в рубашке родился, а то и не в одной

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    2. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      3/Лістапад/2017 у 21:40 1

      Собранный картофель привезли в хранилища для сортировки. Здесь главный агроном и обнаружил в контейнере для инородных предметов гранату, после чего вызвал саперов.

      Это означает, что кто-то гранатку отсортировал от урожая.

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    3. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +2
      4/Лістапад/2017 у 11:09 2

      саня калинкин пісаў:

      Это означает, что кто-то гранатку отсортировал от урожая.

      Чай не савецкія ўрэмена, машыны ўсё робяць. 8)

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    4. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      4/Лістапад/2017 у 12:53 3

      Сяржук Серабро пісаў:

      Чай не савецкія ўрэмена, машыны ўсё робяць.

      Здорава! А главное прошло то всего-ничего - 30 лет.

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    5. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +2
      4/Лістапад/2017 у 12:56 4

      саня калинкин пісаў:

      Сяржук Серабро пісаў:

      Чай не савецкія ўрэмена, машыны ўсё робяць.

      Здорава! А главное прошло то всего-ничего - 30 лет.

      Слава Б-гу, што без камуняк.
      https://www.youtube.com/watch?v=0KzJ3V_0Zo4

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    6. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      4/Лістапад/2017 у 13:22 5

      @ Сяржук Серабро:
      Ахринеть! Я как-то мудернизацию себе иначе представлял.

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    7. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +1
      4/Лістапад/2017 у 13:32 6

      саня калинкин пісаў:

      @ Сяржук Серабро:
      Ахринеть! Я как-то мудернизацию себе иначе представлял.

      Школьнікі з вёдраме? Бедны Джон Дзір, ён думаў, што рабства ўжо адмянілі ў XIX і выдумываў розныя бульбакапалкі.
      А можна было школьнікаў на поле паслаць, а на сарціроўку супрацоўнікаў НІІ якога. 8))

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    8. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      4/Лістапад/2017 у 13:50 7

      Сяржук Серабро пісаў:

      Школьнікі з вёдраме?

      Где школьники с вёдрами, в ролике? Я до конца не досмотрел.

      Ты напоминаешь классическую базарную бабу, которая строго по теме ругаться не может, а собирает всякую муру. Панятна, что свядомы, но ведь не совсем дурак.

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    9. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +2
      4/Лістапад/2017 у 13:56 8

      саня калинкин пісаў:

      Где школьники с вёдрами, в ролике? Я до конца не досмотрел.

      Ты напоминаешь классическую базарную бабу, которая строго по теме ругаться не может, а собирает всякую муру. Панятна, что свядомы, но ведь не совсем дурак.

      Хто тут дурага щключае, дык маразматычны коми, не?
      У роліку бульбакапалка канца 19-стагоддзя, а комі падобныя пачалі рабіць у канцы 20-га. Чамусці. А за імі пускалі школьнікаў, падбіраць бульбу.

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    10. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      4/Лістапад/2017 у 14:26 9

      Сяржук Серабро пісаў:

      У роліку бульбакапалка канца 19-стагоддзя, а комі падобныя пачалі рабіць у канцы 20-га.

      Угу, вот такое досталось наследство от расиикаторуюмыпотиряли - пришлось огромное количество товаров, техники и т.п. создавать с нуля. Ну об этом мы уже не раз говорили.

      Добавлю, что уже в 1932 году СССР отказался от импорта тракторов.

      Кстати, если бульбакапалка канца 19 стагодзя, что кто её тягал, если согласно БСЭ "Тракторостроение существует с 1917, когда на заводах Форда в США началось массовое производство тракторов. В Европе впервые массовое производство тракторов началось в 20-х гг. 20 в. в Германии и Италии, затем в Великобритании, Франции и др. странах."

      А в СССР дело было так: "Возникновение Тракторостроение в СССР относится к 1923 (первый выпуск тракторов «Фордзон-Путиловец» заводом «Красный путиловец», ныне Ленинградское объединение «Кировский завод»). Первые специализированные тракторные заводы — Сталинградский (ныне Волгоградский тракторный завод) и Харьковский тракторный завод, выпускали колёсные тракторы марки СТЗ-ХТЗ. Производство тяжёлых гусеничных тракторов (С-60) начато на Челябинском тракторном заводе в 1933. На нём же освоен выпуск (1936) гусеничных тракторов с дизельным двигателем (С-65). Перевод в 1937 Сталинградского и Харьковского заводов на производство гусеничных СХТЗ-НАТИ вывел СССР (1948) на 1-е место в мире по выпуску гусеничных тракторов. В 1-й пятилетке (1929—32) произведено 100,4 тыс. тракторов, во 2-й (1933—37) — 444,1 тыс. шт. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 были построены и введены в строй (1942—44) Алтайский тракторный завод, Владимирский тракторный завод и Липецкий тракторный завод, в 1945 возобновили работу разрушенные Сталинградский и Харьковский заводы. В послевоенные годы вступили в строй Харьковский тракторосборочный завод (1950), Минский тракторный завод (1951), Онежский и Узбекский (ныне Ташкентский) тракторные заводы (1956)."

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    11. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +2
      4/Лістапад/2017 у 15:37 10

      саня калинкин пісаў:

      Кстати, если бульбакапалка канца 19 стагодзя, что кто её тягал

      Гы-гы, БСЭ. 8))
      Конікі і цягалі, ты, тундра, не заўважыў. што прывад там ідзе ад калёс?

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    12. саня калинкин   Thumb up Thumb down -2
      4/Лістапад/2017 у 20:17 11

      Сяржук Серабро пісаў:

      саня калинкин пісаў:

      Кстати, если бульбакапалка канца 19 стагодзя, что кто её тягал

      Гы-гы, БСЭ. 8))
      Конікі і цягалі, ты, тундра, не заўважыў. што прывад там ідзе ад калёс?

      БСЭ не в нюх? Тогда сообщи, какая в доверии?

      Коники тягали? А почему не трактор? Ведь БСЭ нагло врёт.

      И потом, за 19 век большевики тоже в ответе? Ахринеть от вас, свидомых! Ахринеть!

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    13. cinic   Thumb up Thumb down +1
      4/Лістапад/2017 у 21:03 12

      саня калинкин пісаў:

      Коники тягали? А почему не трактор? Ахринеть!

      ----------- Ну ты тупой... А может всё же косишь ??? Да нет,тупой. Хотя так тупить постоянно уметь надо...
      Надо тебе всё таки доктору показаться. Ну или справочку отскринь- мы как бы более снисходительны будем к тебе болезному...

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    14. патологоанатом   Thumb up Thumb down +2
      5/Лістапад/2017 у 23:28 13

      @ cinic:
      а ты глянь точное время ПОЛНОЛУНИЯ - и сопоставь гиперактивность Саньки Каленком-Подзадова .

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    15. cinic   Thumb up Thumb down +1
      6/Лістапад/2017 у 0:08 14

      патологоанатом пісаў:

      а ты глянь точное время ПОЛНОЛУНИЯ - и сопоставь гиперактивность Саньки Каленком-Подзадова .

      ---------- Ну в психушке активность возрастет...В полнолуние, как известно, выходят на охоту оборотни /бывшие партейцы ???/...люди под воздействием Луны тоже могут слегка потерять контакт с реальностью...в полнолуние происходит больше несчастных случаев, нападений и умопомешательств... А мне кажется что у него "сдвиг по фазе" присутствует на постоянной основе.

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    16. патологоанатом   Thumb up Thumb down 0
      6/Лістапад/2017 у 0:38 15

      @ cinic:
      удачен ли и остроумен ли - мой новый вариант глумления над фамилией Саньки? пишите свои варианты )))))

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