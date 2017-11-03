В Витебске женщина зарезала сожителя и пыталась сделать харакири (обновлено)

• 03/11/17 12:13 • Крымінал

1 ноября около 22:10 пьяная 39-летняя жительница Витебска ножом убила своего безработного 43-летнего сожителя.
Пенсионерка из Полоцка пыталась зарезать проводника поезда

Трагедия произошла в одном из частных домов на Садовой улице в областном центре. Вечером пара выпивала и в процессе застолья между ними вспыхнула ссора. Витеблянка нанесла мужчине колото-резаную рану в грудь, в результате чего он скончался.

После этого женщина пыталась покончить с собой, нанеся ножом несколько ран себе в живот. Подозреваемой витеблянке оказали медицинскую помощь и поместили в больницу. У ее палаты установлен пост милиции, сообщает пресс-служба МВД.


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    4 каментарыя

    1. Алекс-Патриот   Thumb up Thumb down 0
      3/Лістапад/2017 у 19:38

      Чуда-Юда минус два

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    2. саня калинкин   Thumb up Thumb down -1
      3/Лістапад/2017 у 21:37 1

      Выходит утром весёлый молочник обнаружил, когда не дождался выхода клиентов за свежим молочком?

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    3. Вячеслав   Thumb up Thumb down 0
      3/Лістапад/2017 у 22:51 2

      Алекс-Патриот пісаў:

      Чуда-Юда минус два

      Ага, только весь банкет за счет нас, налогоплательщиков.

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    4. Алекс-Патриот   Thumb up Thumb down 0
      4/Лістапад/2017 у 14:17 3

      @ Вячеслав:
      Так всегда

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