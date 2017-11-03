В Витебске женщина зарезала сожителя и пыталась сделать харакири (обновлено)
1 ноября около 22:10 пьяная 39-летняя жительница Витебска ножом убила своего безработного 43-летнего сожителя.
Трагедия произошла в одном из частных домов на Садовой улице в областном центре. Вечером пара выпивала и в процессе застолья между ними вспыхнула ссора. Витеблянка нанесла мужчине колото-резаную рану в грудь, в результате чего он скончался.
После этого женщина пыталась покончить с собой, нанеся ножом несколько ран себе в живот. Подозреваемой витеблянке оказали медицинскую помощь и поместили в больницу. У ее палаты установлен пост милиции, сообщает пресс-служба МВД.
3/Лістапад/2017 у 19:38
Чуда-Юда минус два
3/Лістапад/2017 у 21:37 1
Выходит утром весёлый молочник обнаружил, когда не дождался выхода клиентов за свежим молочком?
3/Лістапад/2017 у 22:51 2
Алекс-Патриот пісаў:
Ага, только весь банкет за счет нас, налогоплательщиков.
4/Лістапад/2017 у 14:17 3
@ Вячеслав:
Так всегда