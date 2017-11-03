В Витебске женщина зарезала сожителя и пыталась сделать харакири (обновлено)

ННВ • 03/11/17 12:13 • Крымінал

1 ноября около 22:10 пьяная 39-летняя жительница Витебска ножом убила своего безработного 43-летнего сожителя.



Трагедия произошла в одном из частных домов на Садовой улице в областном центре. Вечером пара выпивала и в процессе застолья между ними вспыхнула ссора. Витеблянка нанесла мужчине колото-резаную рану в грудь, в результате чего он скончался.

После этого женщина пыталась покончить с собой, нанеся ножом несколько ран себе в живот. Подозреваемой витеблянке оказали медицинскую помощь и поместили в больницу. У ее палаты установлен пост милиции, сообщает пресс-служба МВД.