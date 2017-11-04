В Оршанском районе с фурой столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

Сяржук Серабро • 04/11/17 12:40 • Здарэнні

4 ноября в 5:37 недалекот поселка Ореховск Оршанского района 26-летний водитель микроавтобуса «Iveco»,ехавший со стороны Витебска, на закруглении дороги вылетел на встречную полосу и врезался в фуру «DAF», затем в затормозивший грузовик ударилась ехавшая следом «Škoda».



От удара о фуру «Iveco», разорвало на две части, его водитель оказался зажат в обломках микроавтобуса. Пострадавшего деблокировали спасатели при помощи специального инструмента, после чего отвезли в Оршанскую центральную районную больницу.

Водители грузовика и легковушки в ДТП не пострадали, сообщил СМИ начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Представители ГАИ отмечают, что авария случилась при неблагоприятных погодных условиях, когда видимость уменьшилась из-за тумана. Водителям следует в таких ситуациях учитывать погодные и дорожные условия, повышать бдительность и внимательность во время движения.

Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия должна установить автоинспекция Оршанского ГОВД, которая проводит проверку.