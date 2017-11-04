Жители Витебска опасаются, что мусоросортировочный завод на старом полигоне ухудшит экологию, а власти уверяют, что ввод нового полигона увеличит тарифы на треть

Сяржук Серабро • 04/11/17 15:40 • Экалогія

Мусоросортировочный завод постоят в 1500 метрах от Витебска на старом полигоне ТБО, а не в 18 километрах от черты города, как планировали ранее.



Площадка, на которой теперь планируют строить мусороперерабатывающий завод, находится в 1500 метрах к востоку от областного цента и в 800 метрах от деревни Огородники — на южной стороне существующего полигона твердых бытовых отходов. Планируется, что этот завод сможет сортировать 100 000 тонн отход в год с извлечением вторичных материальных ресурсов и переработкой ПЭТ-бутылок и пластмасс. Оставшаяся часть отходов будет прессоваться и на условиях самовывоза безвозмездно передаваться производителям альтернативного топлива. Таким образом, на полигоне будут захораниваться только 1-2% от общего объема твердых коммунальных отходов.

Ранее планировалось, что мусороперерабатывающий завод построят в 18 километрах от черты города в между деревнями Копти и Косачи. Но теперь, очевидно, исходя из экономических условий, решили ограничиться мусоросортировочным заводом и придвинуть его к Витебску более чем в 10 раз.

Естественно, что такое решение не могло не вызвать озабоченность у жителей Витебска, особенно опасается ухудшения экологической обстановки население микрорайона Билево, с которым опасный объект будет по сути соседствовать.

Согласно расчетам, представленным в отчете о воздействии на окружающую среду проектируемого объекта, с вводом в действие завода в жилой зоне концентрация выбросов суммации аммиака и формальдегида достигнет 0,90 от предельно допустимой концентрации; сероводорода и формальдегида — 0,65 ПДК; азота диоксида, аммиака и серы диоксида —0,47 ПДК; твердых частиц — 0,35 ПДК. Правда, следует отметить, что в большинстве случаев основной вклад в количество выбросов вносит уже существующая свалка, а не проектируемый завод. Исключение составляют твёрдые частицы, концентрация которых возрастет в три раза.

Выброс твердых частиц представляет проблему и для находящегося рядом с будущим заводом заказника, так как максимальная концентрация твердых частиц в 1,43 раза превысит экологически безопасную концентрацию. При этом 0,77 от ЭДК твердых частиц будет генерировать само мусоросортировочное предприятие.

Естественно, эти расчеты касаются штатной эксплуатации завода, так как в случаях чрезвычайных ситуаций, например – пожара, в атмосферу будут выбрасываться продукты открытого горения уже в совершенно других концентрациях. Тоже самое касается и выхода из строя очистного оборудования.

Всего по расчетам мусоросортировочный завод за год в атмосферу будет выбрасывать около 12,5 тонн загрязняющих веществ, а зона его воздействия на воздух составит 1240 метров.

Собрание по обсуждению ОВОС витебского мусоросортировочного завода прошло 5 октября в здании управления капитального строительства Витебска. Присутствовали на нем, с учетом чиновников, 23 человека.

На собрании жители Витебска интересовались, почему строительство завода спроектировали у старого полигона ТКО, который, согласно генеральному плану Витебска должны закрыть. На этот вопрос представитель проектного республиканского унитарного предприятия «Белкоммунпроект» Роман Алейников заявил, что захоронение отходов на новом полигоне Копти-Косачи увеличит тарифы для населения на треть, в тоже время на существующем полигоне ТКО заполнена только одна из четырех карт, так что его закрытие в ближайшей перспективе нерационально.

При этом начальник управления ЖКХ Витебского облисполкома отметил, что в ближайшее время бюджетных денег на строительство нового полигона ТБО в районе Коптей не будет. А строительство завода на старом полигоне одобрено, в том числе и представителями Европейского банка развития. Сортировочная линия обойдется ориентировочно в 3 000 000 евро, а оборудование для переработки пластмасс — 350 000 000 евро.

До конца текущего года прединвестиционную документацию проектируемого предприятия должны передать на экологическую экспертизу. В следующем году планируется разработать строительный проект, а приступить к работам по возведению мусоросортировочного завода витебские власти хотят уже в ноябре 2018 года.