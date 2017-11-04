Жители Витебска опасаются, что мусоросортировочный завод на старом полигоне ухудшит экологию, а власти уверяют, что ввод нового полигона увеличит тарифы на треть
Мусоросортировочный завод постоят в 1500 метрах от Витебска на старом полигоне ТБО, а не в 18 километрах от черты города, как планировали ранее.
Площадка, на которой теперь планируют строить мусороперерабатывающий завод, находится в 1500 метрах к востоку от областного цента и в 800 метрах от деревни Огородники — на южной стороне существующего полигона твердых бытовых отходов. Планируется, что этот завод сможет сортировать 100 000 тонн отход в год с извлечением вторичных материальных ресурсов и переработкой ПЭТ-бутылок и пластмасс. Оставшаяся часть отходов будет прессоваться и на условиях самовывоза безвозмездно передаваться производителям альтернативного топлива. Таким образом, на полигоне будут захораниваться только 1-2% от общего объема твердых коммунальных отходов.
Ранее планировалось, что мусороперерабатывающий завод построят в 18 километрах от черты города в между деревнями Копти и Косачи. Но теперь, очевидно, исходя из экономических условий, решили ограничиться мусоросортировочным заводом и придвинуть его к Витебску более чем в 10 раз.
Естественно, что такое решение не могло не вызвать озабоченность у жителей Витебска, особенно опасается ухудшения экологической обстановки население микрорайона Билево, с которым опасный объект будет по сути соседствовать.
Согласно расчетам, представленным в отчете о воздействии на окружающую среду проектируемого объекта, с вводом в действие завода в жилой зоне концентрация выбросов суммации аммиака и формальдегида достигнет 0,90 от предельно допустимой концентрации; сероводорода и формальдегида — 0,65 ПДК; азота диоксида, аммиака и серы диоксида —0,47 ПДК; твердых частиц — 0,35 ПДК. Правда, следует отметить, что в большинстве случаев основной вклад в количество выбросов вносит уже существующая свалка, а не проектируемый завод. Исключение составляют твёрдые частицы, концентрация которых возрастет в три раза.
Выброс твердых частиц представляет проблему и для находящегося рядом с будущим заводом заказника, так как максимальная концентрация твердых частиц в 1,43 раза превысит экологически безопасную концентрацию. При этом 0,77 от ЭДК твердых частиц будет генерировать само мусоросортировочное предприятие.
Естественно, эти расчеты касаются штатной эксплуатации завода, так как в случаях чрезвычайных ситуаций, например – пожара, в атмосферу будут выбрасываться продукты открытого горения уже в совершенно других концентрациях. Тоже самое касается и выхода из строя очистного оборудования.
Всего по расчетам мусоросортировочный завод за год в атмосферу будет выбрасывать около 12,5 тонн загрязняющих веществ, а зона его воздействия на воздух составит 1240 метров.
Собрание по обсуждению ОВОС витебского мусоросортировочного завода прошло 5 октября в здании управления капитального строительства Витебска. Присутствовали на нем, с учетом чиновников, 23 человека.
На собрании жители Витебска интересовались, почему строительство завода спроектировали у старого полигона ТКО, который, согласно генеральному плану Витебска должны закрыть. На этот вопрос представитель проектного республиканского унитарного предприятия «Белкоммунпроект» Роман Алейников заявил, что захоронение отходов на новом полигоне Копти-Косачи увеличит тарифы для населения на треть, в тоже время на существующем полигоне ТКО заполнена только одна из четырех карт, так что его закрытие в ближайшей перспективе нерационально.
При этом начальник управления ЖКХ Витебского облисполкома отметил, что в ближайшее время бюджетных денег на строительство нового полигона ТБО в районе Коптей не будет. А строительство завода на старом полигоне одобрено, в том числе и представителями Европейского банка развития. Сортировочная линия обойдется ориентировочно в 3 000 000 евро, а оборудование для переработки пластмасс — 350 000 000 евро.
До конца текущего года прединвестиционную документацию проектируемого предприятия должны передать на экологическую экспертизу. В следующем году планируется разработать строительный проект, а приступить к работам по возведению мусоросортировочного завода витебские власти хотят уже в ноябре 2018 года.
4/Лістапад/2017 у 17:51
оборудование для переработки пластмасс — 350 000 000 евро.
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😯
4/Лістапад/2017 у 18:35 1
Pcholkin пісаў:
а што рэбэ хацеў?
4/Лістапад/2017 у 18:57 2
Интересный заводик. Странный. Какой-то вредный. Что-то тут организаторы не договаривают...
4/Лістапад/2017 у 19:47 3
Предагают мусороперерабатывающий завод в пределах 300 000 евро. А тут оборудование для пластмасс 350тыс. Явный шахер-махер...
4/Лістапад/2017 у 20:01 4
Если память не изменяет, пару лет назад проскакивала цифра в 70 млн евро как стоимость завода в Коптях.
В кризис стало 350 млн?!
з.ы. цифра явно нереальная...
4/Лістапад/2017 у 21:10 5
Сяржук Серабро пісаў:
Ды неяк адразу захацелася паўдзельнічаць ... У перапрацоўцы пластмас ... 🙄
4/Лістапад/2017 у 21:34 6
cinic пісаў:
Мильёнав!! 😯
4/Лістапад/2017 у 21:46 7
Явно очепятка...@ Pcholkin:
4/Лістапад/2017 у 22:00 8
cinic пісаў:
Так и я по началу так отнёсся. Но Сяржук заставил засомневаться. И как-то сразу захотелось по участвовать. В
распилепереработке...
4/Лістапад/2017 у 22:21 9
Pcholkin пісаў:
-------- "Окупаемость проекта зависит от загруженности производственно-сортировочных линий, скорости работы персонала, налаженности рынка сбыта. В среднем, окупаемость завода подобного типа может быть от 1 года до 2-3 лет, так как предполагаемая рентабельность в этой сфере деятельности достаточно высокая и может достигать 50%."(с)
Только почему то в СМИ у нас он проходит как мусоросортировочный... И кроме неимоверно затянувшегося желания поставить его хоть где-нибудь никакой больше инфы нет...
4/Лістапад/2017 у 22:58 10
Pcholkin пісаў:
Маю дАкументы з печАцямі 8)