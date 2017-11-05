В Витебске пьяная бабушка избила чужого ребенка, теперь у ее дочки заберут детей из-за социально опасного положения

Сяржук Серабро • 05/11/17 11:20 • Грамадства

Во дворе одного из домов на улице Гагарина пожилая женщина в нетрезвом виде напала на восьмилетнюю девочку, побила ее и тащила к себе домой, чтобы наказать за якобы краденные у внучки игрушки. На бабушку завели уголовное дело, а у ее дочери отберут детей.



Возле подъезда своего дома нападавшая позвала родственников и вместе они принялись кричать на ребенка и угрожать, что причинят еще более существенные телесные повреждения, и она истечет кровью, сообщает старший помощник прокурора Витебска младший советник юстиции Ольга Королёва.

«Отбить» у нетрезвой женщины маленькую девочку смог только ее старший брат. В результате нападения у нее вся рука была в кровоподтеках, кроме того по дороге к своему дому нетрезвая бабушка ударила ее несколько раз по голове, малышка получила закрытую черепно-мозговую травму.

Избитая школьница получила не только телесные повреждения, но психологическую травму. Теперь она боится одна выходить на улицу, шок от произошедшего пытаются сгладить квалифицированные медицинские работники, у которых девочка проходит лечение.

В отношении нападавшей женщины 20 октября городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 153 УК — умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья.

Кроме того прокуратура решила выяснить, в каких условиях живут несовершеннолетние дети в семье, избившей ребенка женщины, если она смогла так жестоко поступить с чужим маленьким ребенком. В ходе проверки выяснилось, что все члены семьи ведут асоциальный образ жизни, никто официально не работает, злоупотребляют спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения устраивают семейные конфликты, за что привлекались к административной и уголовной ответственности.

Неблагополучную семью посетили сотрудники прокуратуры и установили, что задолженность за коммунальные услуги составляет уже более 4000 рублей, в связи с чем, в квартире отключена электроэнергия. Из-за отсутствия электричества запас продуктов минимальный, так как их негде хранить, а старший ребенок не может выполнять домашние задания — нет света на рабочем месте.

Также в квартире нельзя пользоваться ванной комнатой, отключен домофон. Потолки, стены, мебель на кухне покрыты копотью и пылью, в комнате ветхая мебель, частично оборваны обои, грязные светильники, разломаны дверные проемы и т.д.

По результатам этой проверки 31 октября прокуратура внесла предписание о немедленном изъятии детей из неблагополучной семьи с целью недопущения угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Исполнение предписания находиться на контроле прокуратуры города Витебска.