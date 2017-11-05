В Витебске пьяная бабушка избила чужого ребенка, теперь у ее дочки заберут детей из-за социально опасного положения
Во дворе одного из домов на улице Гагарина пожилая женщина в нетрезвом виде напала на восьмилетнюю девочку, побила ее и тащила к себе домой, чтобы наказать за якобы краденные у внучки игрушки. На бабушку завели уголовное дело, а у ее дочери отберут детей.
Возле подъезда своего дома нападавшая позвала родственников и вместе они принялись кричать на ребенка и угрожать, что причинят еще более существенные телесные повреждения, и она истечет кровью, сообщает старший помощник прокурора Витебска младший советник юстиции Ольга Королёва.
«Отбить» у нетрезвой женщины маленькую девочку смог только ее старший брат. В результате нападения у нее вся рука была в кровоподтеках, кроме того по дороге к своему дому нетрезвая бабушка ударила ее несколько раз по голове, малышка получила закрытую черепно-мозговую травму.
Избитая школьница получила не только телесные повреждения, но психологическую травму. Теперь она боится одна выходить на улицу, шок от произошедшего пытаются сгладить квалифицированные медицинские работники, у которых девочка проходит лечение.
В отношении нападавшей женщины 20 октября городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 153 УК — умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья.
Кроме того прокуратура решила выяснить, в каких условиях живут несовершеннолетние дети в семье, избившей ребенка женщины, если она смогла так жестоко поступить с чужим маленьким ребенком. В ходе проверки выяснилось, что все члены семьи ведут асоциальный образ жизни, никто официально не работает, злоупотребляют спиртными напитками, в состоянии алкогольного опьянения устраивают семейные конфликты, за что привлекались к административной и уголовной ответственности.
Неблагополучную семью посетили сотрудники прокуратуры и установили, что задолженность за коммунальные услуги составляет уже более 4000 рублей, в связи с чем, в квартире отключена электроэнергия. Из-за отсутствия электричества запас продуктов минимальный, так как их негде хранить, а старший ребенок не может выполнять домашние задания — нет света на рабочем месте.
Также в квартире нельзя пользоваться ванной комнатой, отключен домофон. Потолки, стены, мебель на кухне покрыты копотью и пылью, в комнате ветхая мебель, частично оборваны обои, грязные светильники, разломаны дверные проемы и т.д.
По результатам этой проверки 31 октября прокуратура внесла предписание о немедленном изъятии детей из неблагополучной семьи с целью недопущения угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Исполнение предписания находиться на контроле прокуратуры города Витебска.
5/Лістапад/2017 у 14:41
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5/Лістапад/2017 у 14:44 1
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5/Лістапад/2017 у 16:53 2
А где же раньше были всякие комиссии, которые должны были держать эту неблагополучную семью на контроле?
5/Лістапад/2017 у 18:13 3
Да, Николай, правильный вопрос задаёте. Вот так "работают" не только контролирующие органы, чиновники многие вообще не компетентны, мало что соображающие, НО занимающие должности. Каково руководство инстанции-таковы и его подчинённые. Разгильдяйство.
6/Лістапад/2017 у 0:30 4
@ валентина:
это потомки тех, кого чёрт знает откуда понапёрло после 2МВ в наш Витебск\нашу Беларусь. Потомки той свалаты, кто точно также изгадил страны Балтии и Молдову, изгадил Восток Украины и Крым, изгадил Восточную Европу , Северную Корею и Кубу ...
6/Лістапад/2017 у 1:02 5
@ патологоанатом:
Плоды векового социального отбора. пожинать ещё долго будем.....
6/Лістапад/2017 у 19:24 6
@ патологоанатом:
У них дома еще веселее.
"Пьяная школьница с молотком проломила череп кондуктору в Петербурге"
7/Лістапад/2017 у 15:23 7
@ патологоанатом:
Белорусы конечно крепкие хозяйственники)))
А.Солженицын "Двести лет вместе"
Державин нашёл, что пьянством крестьян пользовались еврейские винокуры: «Также сведав, что Жиды, из своего корыстолюбия, выманивая у крестьян хлеб попойками, обращают оный паки в вино и тем оголожают, приказал винокуренньіе заводы их в деревне Лёзне [Лиозно] запретить». Одновременно «собрал сведения от благоразумнейших обывателей» и от дворян, купечества и поселян «относительно образа жизни Жидов, их промьіслов, обманов и всех ухищрений н уловок, коими... оголожают глупых и бедных поселян, и какими средствами можно оборонить от них несмьісленную чернь, а ИМ доставить честное и не зазорное пропитание... учиннть полезными гражданами» [134]. Многие злоупотребления польских помещиков и еврейских арендаторов Державин в следуюшие за тем осенние месяцы описал во <Мнении об отврашенни в Белоруссии голода и устройстве быта Евреев», которое и подал ко вниманию императора и высших сановников государства. «Мнение» вто, весьма широкое по охвату, вбираюшее и оценку наследованньіх от Польши порядков, и возможные способы преодоления крестьянской нищетьі, и особенности тогдашнего еврейского быта, и проект преобразования его при сравнениях с Пруссией и Цесарией (Австрией), и далее с весьма подробной практической разработкой предполагаемых мер, — представляет собой интерес как первое по времени свидетельство просвешённого и государственного русского человека о состоянии еврейской жизни в России — ещё в те ранние годы, когда Россия только что включила евреев в массе.
7/Лістапад/2017 у 15:26 8
@ патологоанатом:
Белорусы конечно знатные хозяйственники)))
А.Солженицын "Двести лет вместе"
Державин нашёл, что пьянством крестьян пользовались еврейские винокуры: «Также сведав, что Жиды, из своего корыстолюбия, выманивая у крестьян хлеб попойками, обращают оный паки в вино и тем оголожают, приказал винокуренньіе заводы их в деревне Лёзне [Лиозно] запретить». Одновременно «собрал сведения от благоразумнейших обывателей» и от дворян, купечества и поселян «относительно образа жизни Жидов, их промьіслов, обманов и всех ухищрений н уловок, коими... оголожают глупых и бедных поселян, и какими средствами можно оборонить от них несмьісленную чернь, а ИМ доставить честное и не зазорное пропитание... учиннть полезными гражданами» [134]. Многие злоупотребления польских помещиков и еврейских арендаторов Державин в следуюшие за тем осенние месяцы описал во <Мнении об отврашенни в Белоруссии голода и устройстве быта Евреев», которое и подал ко вниманию императора и высших сановников государства. «Мнение» вто, весьма широкое по охвату, вбираюшее и оценку наследованньіх от Польши порядков, и возможные способы преодоления крестьянской нищетьі, и особенности тогдашнего еврейского быта, и проект преобразования его при сравнениях с Пруссией и Цесарией (Австрией), и далее с весьма подробной практической разработкой предполагаемых мер, — представляет собой интерес как первое по времени свидетельство просвешённого и государственного русского человека о состоянии еврейской жизни в России — ещё в те ранние годы, когда Россия только что включила евреев в массе.
Скорее всего эти женщины настоящие белорусски из настоящей вески..
7/Лістапад/2017 у 21:16 9
Александр пісаў:
------------ Скорее всего эти женщины настоящие расеянки из расейских мухосрансков наехавшие. Как тебе такой "встречный план" ???
8/Лістапад/2017 у 23:15 10
Походу надо журналюге дать задание: выяснить подноготную семьи до третьего колена: чьи потомки? Может и вправду понаехали, а может свои, с белкорнями.
9/Лістапад/2017 у 9:05 11
@ cinic:
никак, так как знаю что твориться в белорусской деревне и сколько людей переехало в витебск оттуда, все соседки по подьезду оттуда.
9/Лістапад/2017 у 14:36 12
Александр! Не сомневаюсь, что белорусскую деревню изучили более-менее.
Но таки ответственность за ее люмпенизацию и одичание несет российская элита - 300- летняя царская династия Гольштейн ( Романовых) РИ и 100- летнее господство вождей и начальников российских большевиков СИ, которые сидят в Беларуси до сих пор.
Кто есть основной и самый массовый враг российской государственности и ее правителей?
КРЕСТЬЯНИН ! А его национальность уже не имеет значения.
Несколько веков власть вела большие крупномасштабные крестьянские во всей империи.
Самая крупная началась в 1812 году - из 30 губерний восстали 30. (при Пугачеве восстало всего пять губерний) Главным карателем был Кутузов. И это тщательно скрывают до сих пор.
Тогда им удалось выиграть крепостническую войну и удержать деспотию на сто лет, но это их не спасло в 1917-м. К ним присоединились дворяне.
Кстати, Ленин уничтожил 12 миллионов крестьян. Их уничтожение, только другими завуалированными методами продолжается и сейчас.
9/Лістапад/2017 у 16:55 13
<b>Герман Зверобой</b> пісаў:
Кстати, а кто был "основной и самый массовый враг" российских фашистов-большевиков? Правильно: тоже крестьяне. Не шляхта, не "буржуины-экплататары", а работящие хозяева-крестьяне, с мокрой от пота спиной с утра до вечера. Так Саня Калинкин?