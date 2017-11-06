Прогулки с Лениным по ноябрьскому Витебску. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 06/11/17 0:19 • Культура

5 ноября новое искусство, за которым не угнаться чиновникам, вышло в массы, коим, как учил В. И. Ленин, оно и принадлежит. Революционный студень бродил по улицам Витебска.



Один из экспонатов выставки «Время женщин» — бюст Ленина из свиного холодца, который был основой инсталляции «12 ножей в спину революции» Анастасии Ганчаровой — покинул выставочный зал Центра современного искусства. Экспозиция, авторами которой были девять витебских художниц, продержалась чуть более суток.

Как заявила журналистам начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома Наталья Шиенок, этот выставочный зал, расположенный на площади Победы неподалеку от вечного огня — не место для подобных творческих экспериментов. Чиновник считает, что холодец в виде ленинской головы рядом с патриотическими символами может быть неверно истолкован.

В тоже время Анастасия Гончарова говорит, что никаких жалоб на ее работу от «ветеранов с внуками» не поступало. При этом следует отметить, что вторую жизнь в холодце обрел одобренный советской цензурой образец пропагандистского искусства — ведь форму для этой работы изготовили при помощи оригинального бюста времен СССР. Который, вполне возможно, когда-то стоял на рабочем столе видного партийного функционера.

В канун 100-летия Октябрьского переворота Ленин путешествовал по Витебску в коробке из-под обуви. Анастасия Гончарова пронесла 700-граммовую скульптуру вождя, надо признаться — уже немного попахивающую, от площади Победы до площади Ленина.

Несмотря на недолговечность материала и враждебные вихри революционный студень впечатан в мостовые Северной столицы Беларуси. С хитрым ленинским прищуром смотрел бюст пламенного борца за дело рабочих от легендарной «Авроры» на улицу своего имени. Кумачом встречали его даже фирменные столики американского фастфуда, изготовленные китайским пролетариатом.

Дальнейшая судьба нашумевшего арт-объекта должна быть решена в ближайшие дни. Есть вероятность, как рассказала «ННВ» Анастасия Гончарова, что он примет участие в еще одной выставке. Поскольку внутри холодца начались необратимые процессы, законсервировать его вряд ли удастся. Так что, вполне вероятно, он прекратит свое бытие в каком-нибудь художественном акте. Но, как говаривал достающий из широких штанин поэт: «Нам — не ныть. Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить».