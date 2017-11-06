Прогулки с Лениным по ноябрьскому Витебску. Фоторепортаж
5 ноября новое искусство, за которым не угнаться чиновникам, вышло в массы, коим, как учил В. И. Ленин, оно и принадлежит. Революционный студень бродил по улицам Витебска.
Один из экспонатов выставки «Время женщин» — бюст Ленина из свиного холодца, который был основой инсталляции «12 ножей в спину революции» Анастасии Ганчаровой — покинул выставочный зал Центра современного искусства. Экспозиция, авторами которой были девять витебских художниц, продержалась чуть более суток.
Как заявила журналистам начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома Наталья Шиенок, этот выставочный зал, расположенный на площади Победы неподалеку от вечного огня — не место для подобных творческих экспериментов. Чиновник считает, что холодец в виде ленинской головы рядом с патриотическими символами может быть неверно истолкован.
В тоже время Анастасия Гончарова говорит, что никаких жалоб на ее работу от «ветеранов с внуками» не поступало. При этом следует отметить, что вторую жизнь в холодце обрел одобренный советской цензурой образец пропагандистского искусства — ведь форму для этой работы изготовили при помощи оригинального бюста времен СССР. Который, вполне возможно, когда-то стоял на рабочем столе видного партийного функционера.
В канун 100-летия Октябрьского переворота Ленин путешествовал по Витебску в коробке из-под обуви. Анастасия Гончарова пронесла 700-граммовую скульптуру вождя, надо признаться — уже немного попахивающую, от площади Победы до площади Ленина.
Несмотря на недолговечность материала и враждебные вихри революционный студень впечатан в мостовые Северной столицы Беларуси. С хитрым ленинским прищуром смотрел бюст пламенного борца за дело рабочих от легендарной «Авроры» на улицу своего имени. Кумачом встречали его даже фирменные столики американского фастфуда, изготовленные китайским пролетариатом.
Дальнейшая судьба нашумевшего арт-объекта должна быть решена в ближайшие дни. Есть вероятность, как рассказала «ННВ» Анастасия Гончарова, что он примет участие в еще одной выставке. Поскольку внутри холодца начались необратимые процессы, законсервировать его вряд ли удастся. Так что, вполне вероятно, он прекратит свое бытие в каком-нибудь художественном акте. Но, как говаривал достающий из широких штанин поэт: «Нам — не ныть. Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить».
6/Лістапад/2017 у 8:22
Прикольненько . Жаль, что ливерный протух к "празднику". Так бы каждый ленинец мог революционный стопарь занюхать любимым "вождём".
6/Лістапад/2017 у 12:51 1
Логичным продолжением видятся похороны Холодца.
6/Лістапад/2017 у 13:02 2
Вот видос "предпраздничный"...
https://twitter.com/twitter/statuses/925331903758127104
6/Лістапад/2017 у 16:22 3
@ cinic:
замечательное видео...но налицо безхозяйственность...эти истуканы вполне могут приность доход, если сделать из них зоопарк и туриств водить...но демонтаж, конечно, за счёт официальных компартий...
6/Лістапад/2017 у 16:23 4
Сесицкий Сергей пісаў:
верные леницы ведь не допустят разрушения их святынь и заплатят, да?
6/Лістапад/2017 у 18:49 5
Эх Сяргей, "верныя ленінцы" зніклі ў 1991 годзе.... Няма ўжо каму плаціць. Засталіся бутафорныя, праўладныя...
6/Лістапад/2017 у 19:20 6
Зато гомосоветикусов кишмя кишит.
Во тут, аналитеги разложили это мумиё светлого прошлого по полкам.
"Новые советские" беларусы: характеристики и распространенность идентификации с "советским народом"
https://eurobelarus.info/news/society/2017/11/06/novye-sovetskie-belarusy-harakteristiki-i-rasprostranennost.html
Оксана Шелест — старший аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук
Самое интересное:
1.Как показывает сравнение данных исследований, проведенных в 2003-2016 годах [4], уровень идентификации беларусов с совестким народом не снижается, а в последние годы даже растет.
2. Доля "советских беларусов" также выше среди горожан, чем среди сельчан (!)
3. Тип занятости (госпредприятие, частный сектор, собственный бизнес(! () практически не оказывает влияния на идентификацию себя с советским народом
4.близость с советским народом" наиболее сильно связана с близостью с "русскими", "жителями постсоветских стран", "православными" и одновременно — с "жителями развитых стран.
5.Так вот, доля ведущих "активный образ жизни" в группе "советских беларусов" выше, чем во всех остальных группах, выделенных по критерию идентификации с советским народом
6. При столь же амбивалентном историческом самоопределении (которое выражается в равном количестве сторонников "западной" и "восточной" версии), "советские беларусы" отличаются подчеркиванием близости беларусской культуры к русской и они немного более скептичны в отношении к самодостаточности беларусской нации. Кроме того, очевидна связь советской идентификации с "восточным" комплексом, хотя в то же время существует довольно выраженная связь и с идентификацией с "жителями развитых стран.
6/Лістапад/2017 у 19:34 7
Жесть какая-то, ей-богу...Некрофилией,какой-то, отдаёт. Демократам и комунякам фу 100 раз за такой флэшмоб.
6/Лістапад/2017 у 19:34 8
Как ни старайтесь господа, прислужники буржуазии и барыг, но альтернативы Ленину у вас нет, нет у вас моральных авторитетов. Напоминаете мне моську, лающую на слона-Ленин велик и гениален во всех смыслах! Ни одна партия в мире не называет себя буржуазной или капиталистической-все хотят быть или социалистической, или рабочей партией. Даже бесноватый Адольф Гитлер назвал свою партию национал-социалистической и рабочей. А Китай развивает свою экономику под руководством Коммунистической партии и не собирается своего Мао Цзе-дуна выносить из Мавзолея, а Вьетнам своего Хо Ши Мина!
6/Лістапад/2017 у 21:17 9
По моему, это надо воспринимать как историю. Ведь день взятия Бастилии до сих пор государственный праздник Франции, и никто особо не заморачивается.
6/Лістапад/2017 у 21:21 10
Forestor пісаў:
--------- Нет. Он "велик и гениален" только в смысле созданнного коммунистами идола.. А если посмотреть на него как на обыкновенного человека ??? Полное ничтожество.
6/Лістапад/2017 у 21:39 11
@ cinic:
Ничтожество-это вы, история вас и не помянет, если только не сожжете храм Артемиды, чем собственно говоря и занимаешься! А так ноль без палочки, ну максимум 1 доллар!
6/Лістапад/2017 у 22:48 12
Ліс пісаў:
я вас умоляю, и в 91 м уже их не было...
7/Лістапад/2017 у 0:00 13
@ Алекс:
А что это ваш ордынский Питер стал уже белорусским городом, что его прошлое стало нашей историей Беларуси?
Или вашим "историкам" плохо объяснили в Доме профсоюзов в Одессе, какое отношение ваш татарский Ленен имеет к Украине?
7/Лістапад/2017 у 0:10 14
Forestor пісаў:
Альтернатива будет в виде закона о "пропаганде российского тоталитаризма".
Давно пора вам штрафы всыпать, хотя бы минимальные за пиар чужих вампиров и людоедов и разжигание мировой войны.
Хотя я не сторонник подобных мер.
7/Лістапад/2017 у 0:35 15
Forestor пісаў:
----------- Хотелось бы узнать кто тебе это сказал. Или сам придумал ???
7/Лістапад/2017 у 1:32 16
@ cinic:
Да никто им сказал. Это же ментальность, она заложена природой. 200 миллионов "язицных" на это запрограммированы на это "русской культурой" и гордятся этим. Потому что больше нечем.
Есть такой фильм "Орда"...ну скажем, никакой.
Но там есть одна гениальная сцена. Два ханских брата ели, а затем один внезапно накинул другому аркан на шею и задушил. Одна из "жен" гарема пытались защитить "мужа"- и ее задушил. А ихняя мамуся видела все тайком. Тогда братоубийца сказал ей, что брат подавился хрящиком от барана и задохнулся.
И теперь он - главный хан Орды. Мамуся радостно благословила на трон.
А вскоре он и ее придущил...
Вот это и есть "великая русская революция". Хоть февральская, хоть октябрьская..А какая она там может быть еще?
7/Лістапад/2017 у 9:48 17
Грешно смеяться над покойником дай вам бог что бы так не смеялись над вами
7/Лістапад/2017 у 11:22 18
Партизан пісаў:
---------- А как же "живее всех живых" и "жив и будет жить". Фантомас он батенька,фантомас ...
7/Лістапад/2017 у 15:44 19
От тут я согласен с Ермошиной - лепей бы гэтая Наста дома сядзела ды борщ вучылася гатаваць... С таким искусством на жизнь не заработашь... Или может кто все-таки прикупил холодца на
ужинзакусь?
7/Лістапад/2017 у 15:51 20
Алекс пісаў:
так французы Бастилию разрушили, а не ГУЛАГ построили...
7/Лістапад/2017 у 17:49 21
Сесицкий Сергей пісаў:
https://www.google.by/search?q=жертвы+французской+революции&oq=жертвы+революции+ф&aqs=chrome.1.69i57j0l2.17387j0j7&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
7/Лістапад/2017 у 18:01 22
Алекс пісаў:
красножопы пользовались не гильотиной и умертвляли за месяц больше чем французы за весь период большого террора...
7/Лістапад/2017 у 18:10 23
@ Сесицкий Сергей:
Мне без разницы и первые и вторые. Неужели дело в процентах убитых?
Это история, хоть застрелись, изменить её нельзя.
Тот, кто плюет в свое прошлое, попадает в собственное будущее©
7/Лістапад/2017 у 18:19 24
@ Алекс:
Разница однако космическая и сравнение россеянцев с европейцами крайне некорректное.
Французы воевали между собой за полную ликвидацию монархии и установление республики
А россеянцы за всего лишь то, какой деспот будет более крутой их раком лучше поимеет.
7/Лістапад/2017 у 18:28 25
Алекс пісаў:
--------- А если прошлое "ДСП" ???
7/Лістапад/2017 у 18:42 26
@ cinic:
А тебе не все ли равно? "Понаехавшие тут" и местные колхозаны убеждены, что здесь российская провинция. Впрочем, как на Западе и США почти все нас считают "русскими". Только без "знака качества".
Поэтому и тычут сюда "свою нашу историю".
7/Лістапад/2017 у 19:35 27
cinic пісаў:
Почти библейская история.
Февральская революция плюнула в царя.
Большевики плюнули в февральскую революцию.
Сталин плюнул в старых большевиков.
Хрущёв плюнул в Сталина.
Брежнев плюнул в Хрущёва.
Горбачев плюнул в Брежнева.
Ельцин, Шушкевич плюнули в Горбачёва.
Лукашенко плюнул в Шушкевича.
7/Лістапад/2017 у 19:36 28
В Китае и Вьетнаме уважают Мао и Хо.
И живут все лучше и лучше.
7/Лістапад/2017 у 19:39 29
Выводы у каждого свои, я вам ничего не навязываю.
7/Лістапад/2017 у 19:49 30
@ Алекс:
Навязываете и еще как. Самозванство и узурпаторов.
Они не только друг в дружку плевали, а еще в Республику и народ, в конституцию и демократию. Под которыми сами же и подписались, а значит и в самих себя. Ну дык...
7/Лістапад/2017 у 20:54 31
@ Алекс:
---------- Ты в своей
библейскойсовейской истории пропустил фантомаса,который вообще срал на всех , жил всю жизнь на халяву, у власти оказался благодаря "маленькому неприметному человеку" /он увидел в "володеньке" патологическую тягу к власти / и совершил переворот на деньги капиталистов.
И закончил ты как-то прошлым веком... А на дворе 21 век. И царя заплёванного и большевиками прибитого уже отмыли и "освятили" ... А коммуняки молчат... Наверное фантомасу пора в могилу...
7/Лістапад/2017 у 22:37 32
Алекс пісаў:
угу...видел я как американский управляющий во вьетнамском отеле с бамбуковой палкой смотрел как любители дедушки Хо камни в море собирали...
7/Лістапад/2017 у 22:39 33
Алекс пісаў:
именно...поэтому красных надо судить как и нацистов...
7/Лістапад/2017 у 23:41 34
Люблю я говна на вентилятор кинуть)))).
7/Лістапад/2017 у 23:48 35
https://youtu.be/xCB1U5yZIAY