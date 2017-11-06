В Городокском районе пять человек погибли в ДТП — легковушка врезалась в дерево

ННВ • 06/11/17 8:56 • Здарэнні

Поздним вечером 5 ноября, в 22:40 на въезде в деревню Дрожаки Городокского района легковушка «Volvo S40» врезалась в дерево.

В результате столкновения автомобиль разорвало на части, из шести находившихся в нем человек выжил только один. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, об этом журналистам сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

По предварительным данным «Volvo» ехало от деревни Бычиха в сторону Езерища. В салоне авто ехали четверо мужчин из Ежерища и две женщины из одной из деревень Городокского района. Погибли 23-летний, 24-летний, 26-летний, 30-летний мужчины и 19-летняя девушка, выжившей девушке — 21 год.

Буквально за несколько часов до трагедии к водителям региона обратился начальник УГАИ Витебского облисполкома полковник милиции Михаил Дядичкин. Он отметил, что за один октябрь на Витебщине произошло 46 ДТП, а с начала года 57 человек погибло (теперь уже — 62), еще 200 получили увечья.

Причиной возросшего количества ДТП Дядичкин называет элементарное пренебрежение правилами дорожного движения. Каждая восьмая авария в регионе совершается по вине пьяных водителей. Он просит участников пешеходов и водителей проявить гражданскую сознательность и сообщать о пьяных участниках дорожного движения в милицию.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.