В Витебске пикетировали сеанс фильма «Матильда» в «Доме кино»
6 ноября в Витебске перед началом вечернего киносеанса в «Доме кино», на котором демонстрировали художественный фильм «Матильда», двое бородатых мужчин устроили пикет.
Сфотографировать акцию протеста удалось одному из читателей «ННВ» в 18:30: один из мужчин, стоящих у здания кинотеатра на улице Ленина держал плакат в виде креста с иконой, изображающей семью Николая II. Согласно надписям на плакате, последний император России — святой мученик и образец любви к Богу, отечеству, народу и своей семье.
В 18:50 пикета у «Дома кино» уже не было, выяснить судьбу протестовавших не удалось. По словам работницы кинотеатра, дежурившей в фойе, пикет они не заметили и милицию не вызывали.
6/Лістапад/2017 у 21:12
Кто сказал, что это протест?
Это реклама.
"Я так думаю"©
6/Лістапад/2017 у 22:06 1
Коллеги Няш —Мяш Поклонской по рекламе этой развесистой клюквы?
6/Лістапад/2017 у 23:34 2
КМК, без этой рекламы фильм посмотрело бы наааамного меньше людей...
7/Лістапад/2017 у 1:14 3
Третий бородатый мужчина фотографировал 🙂 С полного одобрения пикетирующих. Жаль, не догадался селфи сделать.
7/Лістапад/2017 у 1:19 4
Сесицкий Сергей пісаў:
-------- Эт точно. Пустили бы фильм тихонько и хрен бы кто пошёл на него. А после няшмяши и жук и жаба стали ломиться на сеанс. Стало интересно как "святой" балеринку окормлял...
7/Лістапад/2017 у 8:45 5
Всякая ерунда становится новостью. А в это время, из Аравийской пустыни доносились знакомые голоса....)))
7/Лістапад/2017 у 15:57 6
@ Вадиус:
Это не ерунда, а заказная пропаганда, на которую идут миллиарды долларов под ширмой "киноискусства". Конечно, это не такой "шедевр", как михалковский "Сибирский цирюльник".
Вброс произведен с целью отвлечения внимания обывателя от реальных жизненных проблем и навязыванием нездоровых страстей с целью раскола общества. В мутной водице, как говорится рыбку...
Следующая Матильда 2 будет иметь примерно такой сценарий.
В купе поезда Париж-Питер случайно оказываются Кшесинская и Крупская. Между ними вспыхивает любоффный роман.
Вскоре к ним присоединятся Инесса Арманд. Ильич, узнав, что подлая сучка Инка изменила ему - с досады расстреливает русского царя Колю и царицу Машу, а царских дочек оставляет в живых. И назло всем троим - неверной жене Надьке, сбежавшей любовнице Инке и соблазнившей обоих распутной балерине Матильде организует собственный гарем из царских дочек.
По улицам Москвы проходят массовые демонстрации комсомольцев "Долой стыд"!
И Владимир Ильич, идя навстречу массам, издает декрет о создании первого в мире "пролетарского свингер клуба", где назначает председателем Матильду. Но прима таки не поддается на уловки большевиков - тяга к демократии сильнее и она сбегает в Париж.
Народец валом повалит...
8/Лістапад/2017 у 1:04 7
Все больше убеждаюсь, что этот народ, плюющий на свою веру, историю, не достоин большего, чем есть есть сейчас.
8/Лістапад/2017 у 7:19 8
Роман пісаў:
---------- Немного не соглашусь. Они и этого не достойны. Хотя чему удивляться- русские они такие.
8/Лістапад/2017 у 9:12 9
Прикольные хипстеры)
8/Лістапад/2017 у 11:42 10
@ cinic:
Это я про вас, уважаемые комментаторы, а не про тех двух мужчин, которых зацепил этот фильм, которые решили высказать свое отношение к Николаю 2 ,к царской семье, решили попытаться открыть людям правду (обратите внимание на нижнюю надпись- "Оболганный Государь.Ложь Матильды" -фильм, снятый в противовес этой грязи, под названием "Матильда"- советуют вам посмотреть). Неверующему человеку не понять ,почему люди выступают против этого фильма, выходят на какие-то пикеты. Для православных, настоящих ,а не тех кто просто носит крестик, царь Николай 2 и его семья- это святые мученики, которых оболгали ,страшно полили информационной грязью. Для православных -это святыня, которую нельзя трогать. Как восприняли бы мусульмане, если бы про Мухаммеда создали бы лживый, порочащий фильм?- я думаю, не долго бы жили все эти киносоздатели. Как восприняли бы иудеи, если бы затронули Авраама, царя Соломона- думаю тоже не молчали бы. Как восприняли бы вы, неверующие люди ,если бы на то, что свято в вашей жизни (мама, папа, дети, может что еще) начали поливать грязью? И вы бы не стали молчать. Кто-то считает, что это проплаченые акции, кто-то ,что это ненормальные ,неадекватные люди - нет, это просто верующие православные, которых очень сильно, больно зацепила вся эта история. И если что-то не понятно, то лучше промолчать, чем поливать грязью кого не попало...
8/Лістапад/2017 у 12:24 11
а генерал-шалава Поклонская не приехала?
8/Лістапад/2017 у 12:49 12
я так и не поняла: Щукин Валерий - на фотке левый или правый? И зачем он однояйцевого брата-близнеца с собой притащил?!
8/Лістапад/2017 у 13:17 13
Роман пісаў:
------- А как зацепил- как раньше было,при сталине ??? "НЕ смотрел ,но осуждаю".
Роман пісаў:
------- И давно уже не кровавый и слабый ??? Как только по телеку сказали,что мученики ???? А до этого сто лет кем были ??? Спиногрызами ??? Расстреливали нахрена ???
Роман пісаў:
------- Вот. В том числе создателей фильма. Посмотрел фильм /а не хочешь- не смотри/ и иди тихонько своей дорогой.