В Витебске пикетировали сеанс фильма «Матильда» в «Доме кино»

Сяржук Серабро • 06/11/17 20:13 • Культура

6 ноября в Витебске перед началом вечернего киносеанса в «Доме кино», на котором демонстрировали художественный фильм «Матильда», двое бородатых мужчин устроили пикет.



Сфотографировать акцию протеста удалось одному из читателей «ННВ» в 18:30: один из мужчин, стоящих у здания кинотеатра на улице Ленина держал плакат в виде креста с иконой, изображающей семью Николая II. Согласно надписям на плакате, последний император России — святой мученик и образец любви к Богу, отечеству, народу и своей семье.

В 18:50 пикета у «Дома кино» уже не было, выяснить судьбу протестовавших не удалось. По словам работницы кинотеатра, дежурившей в фойе, пикет они не заметили и милицию не вызывали.