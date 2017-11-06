В Витебске пикетировали сеанс фильма «Матильда» в «Доме кино»

• 06/11/17 20:13 • Культура

6 ноября в Витебске перед началом вечернего киносеанса в «Доме кино», на котором демонстрировали художественный фильм «Матильда», двое бородатых мужчин устроили пикет.
В Витебске пикетировали сеанс фильма «Матильда» в «Доме кино». Фото: Сергей Янукович для ННВ

Сфотографировать акцию протеста удалось одному из читателей «ННВ» в 18:30: один из мужчин, стоящих у здания кинотеатра на улице Ленина держал плакат в виде креста с иконой, изображающей семью Николая II. Согласно надписям на плакате, последний император России — святой мученик и образец любви к Богу, отечеству, народу и своей семье.

Афиша на «Доме кино». Фото Сергея Серебро

В 18:50 пикета у «Дома кино» уже не было, выяснить судьбу протестовавших не удалось. По словам работницы кинотеатра, дежурившей в фойе, пикет они не заметили и милицию не вызывали.

Очередь в «Доме кино» на кинофильм «Матильда». Фото Сергея Серебро


Меткі: ,

Падобнае

    14 каментарыяў

    1. Алекс   Thumb up Thumb down +1
      6/Лістапад/2017 у 21:12

      Кто сказал, что это протест?
      Это реклама.
      "Я так думаю"©

      Адказаць  |  Цытаваць 
    2. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +2
      6/Лістапад/2017 у 22:06 1

      Коллеги Няш —Мяш Поклонской по рекламе этой развесистой клюквы?

      Адказаць  |  Цытаваць 
    3. Абыяк   Thumb up Thumb down +1
      6/Лістапад/2017 у 23:34 2

      КМК, без этой рекламы фильм посмотрело бы наааамного меньше людей...

      Адказаць  |  Цытаваць 
    4. tarkus   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 1:14 3

      Третий бородатый мужчина фотографировал 🙂 С полного одобрения пикетирующих. Жаль, не догадался селфи сделать.

      Адказаць  |  Цытаваць 
    5. cinic   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 1:19 4

      Сесицкий Сергей пісаў:

      Коллеги Няш —Мяш Поклонской по рекламе этой развесистой клюквы?

      -------- Эт точно. Пустили бы фильм тихонько и хрен бы кто пошёл на него. А после няшмяши и жук и жаба стали ломиться на сеанс. Стало интересно как "святой" балеринку окормлял...

      Адказаць  |  Цытаваць 
    6. Вадиус   Thumb up Thumb down 0
      7/Лістапад/2017 у 8:45 5

      Всякая ерунда становится новостью. А в это время, из Аравийской пустыни доносились знакомые голоса....)))

      Адказаць  |  Цытаваць 
    7. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 15:57 6

      @ Вадиус:
      Это не ерунда, а заказная пропаганда, на которую идут миллиарды долларов под ширмой "киноискусства". Конечно, это не такой "шедевр", как михалковский "Сибирский цирюльник".
      Вброс произведен с целью отвлечения внимания обывателя от реальных жизненных проблем и навязыванием нездоровых страстей с целью раскола общества. В мутной водице, как говорится рыбку...
      Следующая Матильда 2 будет иметь примерно такой сценарий.
      В купе поезда Париж-Питер случайно оказываются Кшесинская и Крупская. Между ними вспыхивает любоффный роман.
      Вскоре к ним присоединятся Инесса Арманд. Ильич, узнав, что подлая сучка Инка изменила ему - с досады расстреливает русского царя Колю и царицу Машу, а царских дочек оставляет в живых. И назло всем троим - неверной жене Надьке, сбежавшей любовнице Инке и соблазнившей обоих распутной балерине Матильде организует собственный гарем из царских дочек.
      По улицам Москвы проходят массовые демонстрации комсомольцев "Долой стыд"!
      И Владимир Ильич, идя навстречу массам, издает декрет о создании первого в мире "пролетарского свингер клуба", где назначает председателем Матильду. Но прима таки не поддается на уловки большевиков - тяга к демократии сильнее и она сбегает в Париж.
      Народец валом повалит...

      Адказаць  |  Цытаваць 
    8. Роман   Thumb up Thumb down +1
      8/Лістапад/2017 у 1:04 7

      Все больше убеждаюсь, что этот народ, плюющий на свою веру, историю, не достоин большего, чем есть есть сейчас.

      Адказаць  |  Цытаваць 
    9. cinic   Thumb up Thumb down +1
      8/Лістапад/2017 у 7:19 8

      Роман пісаў:

      этот народ, плюющий на свою веру, историю, не достоин большего, чем есть есть сейчас.

      ---------- Немного не соглашусь. Они и этого не достойны. Хотя чему удивляться- русские они такие.

      Адказаць  |  Цытаваць 
    10. Uladzislau   Thumb up Thumb down +1
      8/Лістапад/2017 у 9:12 9

      Прикольные хипстеры)

      Адказаць  |  Цытаваць 
    11. Роман   Thumb up Thumb down -2
      8/Лістапад/2017 у 11:42 10

      @ cinic:
      Это я про вас, уважаемые комментаторы, а не про тех двух мужчин, которых зацепил этот фильм, которые решили высказать свое отношение к Николаю 2 ,к царской семье, решили попытаться открыть людям правду (обратите внимание на нижнюю надпись- "Оболганный Государь.Ложь Матильды" -фильм, снятый в противовес этой грязи, под названием "Матильда"- советуют вам посмотреть). Неверующему человеку не понять ,почему люди выступают против этого фильма, выходят на какие-то пикеты. Для православных, настоящих ,а не тех кто просто носит крестик, царь Николай 2 и его семья- это святые мученики, которых оболгали ,страшно полили информационной грязью. Для православных -это святыня, которую нельзя трогать. Как восприняли бы мусульмане, если бы про Мухаммеда создали бы лживый, порочащий фильм?- я думаю, не долго бы жили все эти киносоздатели. Как восприняли бы иудеи, если бы затронули Авраама, царя Соломона- думаю тоже не молчали бы. Как восприняли бы вы, неверующие люди ,если бы на то, что свято в вашей жизни (мама, папа, дети, может что еще) начали поливать грязью? И вы бы не стали молчать. Кто-то считает, что это проплаченые акции, кто-то ,что это ненормальные ,неадекватные люди - нет, это просто верующие православные, которых очень сильно, больно зацепила вся эта история. И если что-то не понятно, то лучше промолчать, чем поливать грязью кого не попало...

      Адказаць  |  Цытаваць 
    12. Litvin   Thumb up Thumb down +2
      8/Лістапад/2017 у 12:24 11

      а генерал-шалава Поклонская не приехала?

      Адказаць  |  Цытаваць 
    13. билево многодетное   Thumb up Thumb down 0
      8/Лістапад/2017 у 12:49 12

      я так и не поняла: Щукин Валерий - на фотке левый или правый? И зачем он однояйцевого брата-близнеца с собой притащил?!

      Адказаць  |  Цытаваць 
    14. cinic   Thumb up Thumb down +1
      8/Лістапад/2017 у 13:17 13

      Роман пісаў:

      не про тех двух мужчин, которых зацепил этот фильм,

      ------- А как зацепил- как раньше было,при сталине ??? "НЕ смотрел ,но осуждаю".
      Роман пісаў:

      Николай 2 и его семья- это святые мученики,

      ------- И давно уже не кровавый и слабый ??? Как только по телеку сказали,что мученики ???? А до этого сто лет кем были ??? Спиногрызами ??? Расстреливали нахрена ???
      Роман пісаў:

      И если что-то не понятно, то лучше промолчать, чем поливать грязью кого не попало...

      ------- Вот. В том числе создателей фильма. Посмотрел фильм /а не хочешь- не смотри/ и иди тихонько своей дорогой.

      Адказаць  |  Цытаваць 

    Каментаваць