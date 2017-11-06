В Витебской области задержаны двое дедушек-педофилов, которые более двух лет насиловали детей
Двое жителей Витебской области возрастом более 50 лет задержаны за сексуальные преступления против малолетних детей, жертвой стали и внуки одного из мужчин.
Задержанные более двух лет насиловали детей. Они вступали в половую связь со своими жертвами, а также друг с другом на глазах у малолетних и снимали это на видеокамеру, такую информацию со ссылкой на представителя УВД Витебского облисполкома Дениса Шкурко опубликовала милицейская газета «На страже».
О таком поведении родного дедушки родители его внуков узнали только через два года, до этого они посылали к нему детей практически каждые выходные.
Кроме того, в ходе расследования правоохранительным органам удалось установить, что один из мужчин в 1990-х годах совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних, которые проживали с ним по соседству в общежитии, а позже — в отношении внучки своей сожительницы.
Свою вину задержанные признали только частично. «Они до сих пор уверены, что их действия – только баловство», — цитирует Дениса Шкурко издание.