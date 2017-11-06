Витебская афиша с 6.11.2017 по 12.11.2017 года

Ульяна Церашкова • 06/11/17 15:39 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 6 по 12 ноября 2017 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 48-50-68

6.11–8.11

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (13:30 – 7.11-8.11; 16:00 (7.11-8.11), 18:30 –6.11-8.11; 21:00 – 6.11–8.11).

«Матильда». Драма, История, триллер 2D, Россия, 16+ (16:00 – 2.11–6.11; 21:00 – 2.11–5.11; 19:00). Цена: 3,50-6,00.

«Последний богатырь». Комедия, семейный 2D, Россия, 6+ (13:30 – 2.11–6.11; 18:30 – 2.11–5.11; 12:30, 14:40, 16:50, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

«Сторожевая застава». Приключения, Украина, 6+ (8:30 – специальный детский, удлиненный – «Азбука опасностей»; 10:40). Цена: 1,80-6,00.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (10:20, 11:55). 3,50-6,00.

9.11–15.11

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (13:30 – кроме 15.11; 16:00 – кроме 15.11; 18:30, 21:00; 14:20). Цена: 4,50-7,00.

«Афера доктора Нока». Комедия, мелодрама, Бельгия, Франция, 16+ (16:50, 19:00, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

"После тебя". Драма, Россия, 16+ (15:00 – 15.11). Цена: 5,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (9:50 – специальный детский, удлинённый "Беларуская азбука"; 12:40). Цена: 1,90-6,50.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (11:50, 11:00). Цена: 3,50-6,00.

"Снежная королева 3. Огонь и лёд". Мультфильм, Россия, 0+ (9:10 – 11.11-12.11). Цена: 1,50.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 48-57-45

6.11–8.11

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (12:20 –7.11–8.11; 14:40 – 7.11-8.11; 17:00 – 7.11–8.11; 19:10 – 6.11; 21:25 – 7.11-8.11). Цена: 4,50-7,00.

«Матильда». Драма, История, триллер 2D, Россия, 16+ (19:30, 17:10 – 2.11-6.11). Цена: 3,50-6,00.

«Последний богатырь». Комедия, семейный 2D, Россия, 6+ (13:10,15:20). Цена: 3,50-6,00.

«Скайлайн 2». Ужасы, фантастика, боевик, 2D, Сингапур, 16+ (21:25). Цена: 5,50-6,00.

«Джунгли». Боевик, триллер, драма, Австралия, 16+ (17:25; 19:10 – 2.11–5.11; 19:20 –7.11–8.11; 21:20 -2.11–5.11; 21:25 – 6.11). Цена: 5,50-6,00.

«Сторожевая застава». Приключения, Украина, 6+ (9:40; 15:00 – 2.11-6.11). Цена: 3,50-6,00.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (11:40; 10:30 – 2.11–6.11 – специальный детский; 10:50 – 7.11-8.11– специальный детский; 12:00 – 2.11-5.11; 13:30 – 2.11–5.11). Цена: 1,30-6,00.

9.11–15.11

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (21:25, 10:30, 14:50, 17:00, 19:00). Цена: 3,50-6,00.

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (14:30, 17:00; 12:40, 21:00). Цена: 4,50-7,00.

«Джунгли». Боевик, триллер, драма, Австралия, 16+ (19:25). Цена: 5,50-6,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (9:50, 12:55; 8:55 – специальный детский). Цена: 1,60-6,50.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (11:25). Цена: 3,50-6,00.

С 16 ноября на экранах кинотеатров Витебска:

«Лига справедливости». Фантастика, 3D, США, 16+.

«Мифы». Комедия, Россия, 16+.

«Чудо». Драма, США, 12+.

Витебская областная филармония

ул. Ленина, 69, тел. 53-83-94, 53-83-87

7.11 (11:00), 18.11 (11:00) «Герои детских книг», 3+. Музыкальная программа. Цена: 4,50.

9.11 (18:30) Концерт вокальной музыки. «Голоса без границ». Арт-группа «Беларусы».

11.11, 25.11(11:00) «Веселые песни Колобка». Музыкальная интерактивная программа для детей.

11.11 (16:00) «Все как в кино». Музыкально-сценическая фантазия по мотивам фильмов Леонида Гайдая.

Концертный зал «Витебск»

парк им. Фрунзе, 1, тел. 66-30-40, 67-39-58, 66-91-61

11.11 (15.00) Клуб любителей игр «Unum».

12.11 (14.00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа.

15.11–19.11 XXX Международный фестиваль современной хореографии.

Ледовый дворец спорта

10.11 (20.00) «История звука». Концерт группы «ДДТ». Цена: 35,00–70,00, танцпол – 55,00.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тел. 62-63-81, 62-63-96

8.11 (19.00) «Доктар філасофіі». Камедыя.

10.11 (19.00) «Цень думкі нашай...» Фантазія.

11.11 (18.00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.

12.11 (18.00) “Афінскія вечары”. Сучасная гісторыя.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкіна, 2, тэл. 66-90-77

11.11 ( 18:00) «Сад». Театр «Тутэйшыя», Минск.

18.11 (11:00, 13:00) «Вясёлы Дарафей».

25.11 (11:00,13:00) «Фенька».

26.11 (18:00) «Ладдзя Роспачы».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Защитники Отечества» (оружие, награды, документы, личные вещи участников войны).

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI в. (из фондов ВОКМ).

«Планета динозавров». Контактно-игровая выставка (до 31.10). Цена: взрослый – 5,50, детский – 4,50 (до 3-х лет – бесплатно), группа (дети) – 3,50.

«Эпоха Ленина». Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции (из частного музейного комплекса Н.Панкрата, Полоцк), до 27.11.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

Белорусское искусство XVIII−XX веков.

Русская живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII – начала XX веков.

Живопись Ю.М. Пэна.

«Простые радости уходящего года». Акварель Феликса Гумена.

«Семья». Живопись Виктора, Сергея и Алексея Медвецких.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и др.

«Проделки маленького привидения». Квест для детей 8–12 лет (по предварительной записи).

«Коллекция ушедшей эпохи» к 100-летию Октябрьской революции (из фондов Витебского областного краеведческого музея), до 15.12.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 29-16-73, 29-27-12

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И.Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Трыкатажныя куплеты». Выстава абрэзкавай мазаікі (до 10.11).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«Лінія лёсу». Персанальны праект Генадзя Фалея.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Преобразование, стагнация и Я». Арт-проект Валентины Ляхович (обновленная экспозиция).

Арт-проекты Евгения Кутаркина, Елены Петровой, Галины Васильевой, Кирилла Дёмчева, Дмитрия Горолевича.

Графика Анастасии Ганчаровой.

Музыкальная гостиная

пр. Фрунзе, 11, тел. 58-48-94

«Сказоньки». Выставка Томы Прокофьевой.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвящённая 25-летию создания музея.

«Польскі соннік». Выставка художественного плаката (до 12.11).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставка, посвященная 70-летию народного коллектива самодеятельных художников «Контур».

«Мой выцінаны свет». Выставка председателя секции вытинанки Белорусского союза мастеров народного творчества Ольги Бабуриной (Молодечно), до 20.11.

«Радуга ручных чудес». Вышивка работников СООО «Белвест» (до 8.11).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Смотровая площадка.

Ознакомительная экскурсия для школьников (по записи).

«Делу время – потехе час». Выставка вытинанки Натальи Коньковой (до 17.11).

16.11 (16.30) Презентация фотовыставки Александра Артемьева.

Витебский областной музей героя Советского Союза М.Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Выставка «Искусство миниатюрной книги».

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

С 10.00 (сб., вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00).