“Витебскоблимущество” проведет в ноябре аукционы более чем по 70 лотам

Дайджэст • 06/11/17 8:31 • Эканоміка

Фонд "Витебскоблимущество" проведет в ноябре текущего года аукционы более чем по 70 лотам. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БЕЛТА.



На торги выставлены объекты в том числе и со снижением начальной цены на 20%, 50% и 80%, а также за одну базовую величину (одна базовая величина сейчас составляет Br23).

Один из объектов уже ушел с молотка 1 ноября: в Верхнедвинске было продано неиспользуемое изолированное помещение площадью 454,8 кв.м. Объект выставлялся на торги по начальной цене Br16,8 тыс. В связи с тем, что интерес к недвижимости был проявлен одним претендентом, в соответствии с законодательством аукцион был признан несостоявшимся. Единственный участник торгов согласился приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 5%. Одну часть приобретенного помещения покупатель планирует лично использовать для организации продажи товаров народного потребления, другую часть помещения будет сдавать в аренду.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости всего с начала года на аукционах фондом "Витебскоблимущество" продано 66 объектов недвижимости на сумму более Br1,1 млн, 32 из них ушло по базовой величине. Неиспользуемая площадь в регионе сократилась более чем на 44 тыс. кв.м.

Ольга Богачева – БелТА