Наркомовских 100 грамм и сердечный приступ у подножия памятника Ленину — в Витебске отметили 100-летие Октябрьской революции
7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции.
Ради гражданского согласия и мира революционные праздничные мероприятия витебские власти разделили на три части: первыми возлагать цветы вождю мирового пролетариата должны были официальные лица в 10:00; затем, в 11:00, поклониться своему кумиру могли сторонники Белорусской партии левых «Справедливый мир»; а очередь Коммунистической партии Беларуси наступала только в 12:00.
Впрочем, кроме этих трех фракций празднующих, были и другие представители революционных движений, которые не хотели мириться с бюрократическим регламентом.
Так, первой у памятника Владимиру Ленину появилась группа товарищей с венком «От витебских большевиков», раздававшая газету большевиков Белоруссии «Вперед». Но перед подходом к монументу представителей обл- и горисполкома, а также общественного движения «Белая Русь», большевиков оттеснили от вождя, а их венок убрали — его потом возлагали второй раз.
За происходящим на площади зорко следили сотрудники милиции в форме и без нее. Был даже оператор, который фиксировал мероприятие. Однако, когда озябшие ноябрьским утром ветераны борьбы за светлое будущее прикладывались к бутылочке с согревающим душу революционера водным раствором этила, правоохранители застенчиво отворачивались.
Большинство сторонников коммунистических идей уже люди в возрасте и не всем легко далась дорога на площадь Ленина. Один пожилой мужчина упал на колени перед пьедесталом, потому что ему стало плохо с сердцем. Милиция и это происшествие некоторое время не замечала, но, в конце концов, подошел сотрудник органов в штатском и из автомобильной аптечки достал валидол. Сердечнику предлагали отвезти его на патрульной машине в больницу на соседней Коммунистической улице, но дедушка предпочел дождаться скорой помощи.
Если официальные представители Витебска ограничились возложением цветов и селфи на фоне памятника, то местный функционер «Справедливого мира» зачитал небольшой доклад о роли Октябрьской революции, а молодой человек в костюме Ленина декламировал стихи. Дожидаться представителей КПБ, чтобы узнать, что же устроят они, корреспондент «Народных новостей Витебска» не стал.
7/Лістапад/2017 у 15:08
а вот и реальные головы с холодцом внутри ...
7/Лістапад/2017 у 15:58 1
ну, как и ожидалось причины запрета ленина—холодца тоже возлагали цветочки...
холодец беспощаден, да...
7/Лістапад/2017 у 16:58 2
А почему они не продолжают революцию? Ленин говорил, что у нее есть начало, но нет конца.
На это можно смотреть бесконечно, особенно украинцам и белорусам.
Бравые ребята!
https://www.youtube.com/watch?v=0WQBnKm9Vqg
7/Лістапад/2017 у 18:53 3
Собака лает караван идет
7/Лістапад/2017 у 19:10 4
как быстро всё меняется, от многотысячных демонстраций по всей стране, до нескольких призраков в тумане. и это грустно. Точно так же произойдёт и с широко отмечаемыми сейчас праздниками (9 мая на очереди). Народ и страна без памяти и истории.
7/Лістапад/2017 у 19:21 5
@ Ахмед:
Шчас посмотрим сводку о ходе каравана.
За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 13 раз нарушил перемирие, - штаб АТО
Также сообщается, что неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали позиции сил АТО из пехотного вооружения
Вот мля...опять эта злополучная Авдеевка - три года уже возле нее топчутся с пукалками! Ну могли бы к празьнику взять! Ленен в гробнице ворочается от досады. Деды лучше воевале...
7/Лістапад/2017 у 20:18 6
Ахмед пісаў:
------- Особенно когда кто денег даёт...
7/Лістапад/2017 у 20:31 7
ооо пісаў:
--------- Так каждый царёк пишет историю под себя. В итоге в головах у людей холодец.
ооо пісаў:
-------- Так 100 лет исторические документы ,ещё со времён переворота,засекречены.
7/Лістапад/2017 у 21:58 8
ооо пісаў:
9 мая далеко не праздник, а День Скорби по погибшим в той войне. Праздник был в 45-м. Как-то так.
7/Лістапад/2017 у 22:00 9
@ cinic:
В точку.
7/Лістапад/2017 у 22:20 10
Этил это радикал, поэтому наверное этиловый спирт или этанол?
7/Лістапад/2017 у 22:31 11
ооо пісаў:
да мы то помним про 40 миллионов погибших советских людей, а вот расейские идиоты подзабыли, бо орут "можем повторить"...
7/Лістапад/2017 у 22:52 12
Никакой "скорби" не выйдет - это тоже сразу же превратится в пропагандистский фейк со стороны других иностранных держав.
Реальной независимости Беларусь добилась только в 1991 году. И поэтому не несет никакой ответственности за мировые войны - хоть российские, хоть германские.
Например, в Латвии есть только национальные памятные даты.
1 мая — Праздник труда (латыш. Darba svētki), День созыва Учредительного собрания Латвии (латыш. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena).
4 мая — День восстановления независимости Латвийской Республики (латыш. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena).
Второе воскресенье мая — День матери (латыш. Mātes diena).
День Святой Троицы (латыш. Vasarsvētki).
23—24 июня — Лиго (латыш. Līgo diena) и Янов день (латыш. Jāņi) — день летнего солнцестояния. Широкое празднование Лиго не прекращалось и во время СССР[3]
Ну и? Все равно "понаехавшие тут" - как растопыривали пальцы, так и продолжают дальше развязывать свои войнушки, используя любую зацепку.
https://www.youtube.com/watch?v=bMFZ8UVqjcc
"Духовные скрепы" покоряют Ригу. 9.05.2015
8/Лістапад/2017 у 18:54 13
@ Герман Зверобой:
Реальная независимость? Прошу прощения а от чего или кого?
9/Лістапад/2017 у 11:17 14
Легко, пан Ахмет. Независимости было аж две. Первая от СССР, от совка белорусы избавились в 1991 году в Беловежье.
Вторая от - от ельцинской РФ. Причем царь Борька сам он наших избавился.Тогда в обороте еще ходили советские тугрики. А он взял да и ввел новый российский рубль, а из его зоны наших выкинули, посчитав нахлебничками.
Правил тогда в Беларуси коммуняцкий Верховный Совет. И этим недоумкам ничего не оставалось, как принять финансовую независимость в виде нового белорусского рубля, созданного Нац. Фронтом.
Назывался - Заец. А что с ним стало потом - это уже совсем другая история.