Наркомовских 100 грамм и сердечный приступ у подножия памятника Ленину — в Витебске отметили 100-летие Октябрьской революции

• 07/11/17 14:00 • Грамадства

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции.
7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро

Ради гражданского согласия и мира революционные праздничные мероприятия витебские власти разделили на три части: первыми возлагать цветы вождю мирового пролетариата должны были официальные лица в 10:00; затем, в 11:00, поклониться своему кумиру могли сторонники Белорусской партии левых «Справедливый мир»; а очередь Коммунистической партии Беларуси наступала только в 12:00.

Молодой человек с флагом СССР у памятника Ленину в Витебске. Фото Сергея Серебро

Впрочем, кроме этих трех фракций празднующих, были и другие представители революционных движений, которые не хотели мириться с бюрократическим регламентом.

пожилая женщина несет венок к памятнику Ленину в Витебске. Фото Сергея Серебро

Так, первой у памятника Владимиру Ленину появилась группа товарищей с венком «От витебских большевиков», раздававшая газету большевиков Белоруссии «Вперед». Но перед подходом к монументу представителей обл- и горисполкома, а также общественного движения «Белая Русь», большевиков оттеснили от вождя, а их венок убрали — его потом возлагали второй раз.

Возложение цветов к памятнику Ленину в Витебске. Фото Сергея Серебро

За происходящим на площади зорко следили сотрудники милиции в форме и без нее. Был даже оператор, который фиксировал мероприятие. Однако, когда озябшие ноябрьским утром ветераны борьбы за светлое будущее прикладывались к бутылочке с согревающим душу революционера водным раствором этила, правоохранители застенчиво отворачивались.

Селфи представителей общественного движения «Белая Русь» у памятника Ленину в Витебске. Фото Сергея Серебро

Большинство сторонников коммунистических идей уже люди в возрасте и не всем легко далась дорога на площадь Ленина. Один пожилой мужчина упал на колени перед пьедесталом, потому что ему стало плохо с сердцем. Милиция и это происшествие некоторое время не замечала, но, в конце концов, подошел сотрудник органов в штатском и из автомобильной аптечки достал валидол. Сердечнику предлагали отвезти его на патрульной машине в больницу на соседней Коммунистической улице, но дедушка предпочел дождаться скорой помощи.

Сторонники коммунистических идей у памятника Ленину в Витебске. Фото Сергея Серебро

Если официальные представители Витебска ограничились возложением цветов и селфи на фоне памятника, то местный функционер «Справедливого мира» зачитал небольшой доклад о роли Октябрьской революции, а молодой человек в костюме Ленина декламировал стихи. Дожидаться представителей КПБ, чтобы узнать, что же устроят они, корреспондент «Народных новостей Витебска» не стал.

Престарелому мужчине стало плохо. Фото Сергея Серебро

Мужчину с сердечным приступом ведут к машине скорой помощи. Фото Сергея Серебро

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро

Возложение венка от большевиков Витебска к памятнику Ленину. Фото Сергея Серебро

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро

7 ноября на площади Ленина в Витебске с утра начали отмечать сотую годовщину Октябрьской революции. Фото Сергея Серебро


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    15 каментарыяў

    1. ; )   Thumb up Thumb down +3
      7/Лістапад/2017 у 15:08

      а вот и реальные головы с холодцом внутри ...

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    2. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +2
      7/Лістапад/2017 у 15:58 1

      ну, как и ожидалось причины запрета ленина—холодца тоже возлагали цветочки...
      холодец беспощаден, да...

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    3. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 16:58 2

      А почему они не продолжают революцию? Ленин говорил, что у нее есть начало, но нет конца.
      На это можно смотреть бесконечно, особенно украинцам и белорусам.
      Бравые ребята!
      https://www.youtube.com/watch?v=0WQBnKm9Vqg

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    4. Ахмед   Thumb up Thumb down -2
      7/Лістапад/2017 у 18:53 3

      Собака лает караван идет

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    5. ооо   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 19:10 4

      как быстро всё меняется, от многотысячных демонстраций по всей стране, до нескольких призраков в тумане. и это грустно. Точно так же произойдёт и с широко отмечаемыми сейчас праздниками (9 мая на очереди). Народ и страна без памяти и истории.

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    6. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 19:21 5

      @ Ахмед:
      Шчас посмотрим сводку о ходе каравана.
      За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 13 раз нарушил перемирие, - штаб АТО
      Также сообщается, что неспокойно было и в районе Авдеевки. Здесь, вечером захватчики в течение часа обстреливали позиции сил АТО из пехотного вооружения
      Вот мля...опять эта злополучная Авдеевка - три года уже возле нее топчутся с пукалками! Ну могли бы к празьнику взять! Ленен в гробнице ворочается от досады. Деды лучше воевале...

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    7. cinic   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 20:18 6

      Ахмед пісаў:

      караван идет

      ------- Особенно когда кто денег даёт...

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    8. cinic   Thumb up Thumb down +3
      7/Лістапад/2017 у 20:31 7

      ооо пісаў:

      как быстро всё меняется

      --------- Так каждый царёк пишет историю под себя. В итоге в головах у людей холодец.
      ооо пісаў:

      Народ и страна без памяти и истории.

      -------- Так 100 лет исторические документы ,ещё со времён переворота,засекречены.

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    9. mkv   Thumb up Thumb down +2
      7/Лістапад/2017 у 21:58 8

      ооо пісаў:

      как быстро всё меняется, от многотысячных демонстраций по всей стране, до нескольких призраков в тумане. и это грустно. Точно так же произойдёт и с широко отмечаемыми сейчас праздниками (9 мая на очереди). Народ и страна без памяти и истории.

      9 мая далеко не праздник, а День Скорби по погибшим в той войне. Праздник был в 45-м. Как-то так.

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    10. mkv   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 22:00 9

      @ cinic:
      В точку.

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    11. Жорж   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 22:20 10

      Этил это радикал, поэтому наверное этиловый спирт или этанол?

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    12. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +2
      7/Лістапад/2017 у 22:31 11

      ооо пісаў:

      Народ и страна без памяти и истории.

      да мы то помним про 40 миллионов погибших советских людей, а вот расейские идиоты подзабыли, бо орут "можем повторить"...

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    13. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down +1
      7/Лістапад/2017 у 22:52 12

      Никакой "скорби" не выйдет - это тоже сразу же превратится в пропагандистский фейк со стороны других иностранных держав.
      Реальной независимости Беларусь добилась только в 1991 году. И поэтому не несет никакой ответственности за мировые войны - хоть российские, хоть германские.
      Например, в Латвии есть только национальные памятные даты.
      1 мая — Праздник труда (латыш. Darba svētki), День созыва Учредительного собрания Латвии (латыш. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena).
      4 мая — День восстановления независимости Латвийской Республики (латыш. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena).
      Второе воскресенье мая — День матери (латыш. Mātes diena).
      День Святой Троицы (латыш. Vasarsvētki).
      23—24 июня — Лиго (латыш. Līgo diena) и Янов день (латыш. Jāņi) — день летнего солнцестояния. Широкое празднование Лиго не прекращалось и во время СССР[3]
      Ну и? Все равно "понаехавшие тут" - как растопыривали пальцы, так и продолжают дальше развязывать свои войнушки, используя любую зацепку.
      https://www.youtube.com/watch?v=bMFZ8UVqjcc
      "Духовные скрепы" покоряют Ригу. 9.05.2015

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    14. Ахмед   Thumb up Thumb down -2
      8/Лістапад/2017 у 18:54 13

      @ Герман Зверобой:
      Реальная независимость? Прошу прощения а от чего или кого?

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    15. Герман   Thumb up Thumb down +1
      9/Лістапад/2017 у 11:17 14

      Легко, пан Ахмет. Независимости было аж две. Первая от СССР, от совка белорусы избавились в 1991 году в Беловежье.
      Вторая от - от ельцинской РФ. Причем царь Борька сам он наших избавился.Тогда в обороте еще ходили советские тугрики. А он взял да и ввел новый российский рубль, а из его зоны наших выкинули, посчитав нахлебничками.
      Правил тогда в Беларуси коммуняцкий Верховный Совет. И этим недоумкам ничего не оставалось, как принять финансовую независимость в виде нового белорусского рубля, созданного Нац. Фронтом.
      Назывался - Заец. А что с ним стало потом - это уже совсем другая история.

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