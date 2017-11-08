Организацию профориентационной работы в школе обсудят на конференции в Витебске

Дайджэст • 08/11/17 14:20 • Адукацыя

Педагоги Витебской области обсудят модели организации профориентационной работы в школе на региональной конференции 8 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.



Научно-практическая конференция педагогических работников "Профильное обучение и профориентационная работа в современной школе: модели, тенденции, перспективы" будет организована на базе Витебского областного института развития образования. Состоится пленарное заседание, затем работа будет организована по нескольким секциям.

В оргкомитет поступило более 130 докладов. Планируется обсудить содержание и технологии преподавания естественнонаучных и математических дисциплин в условиях профильного обучения; научно-методические основы организации изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла в условиях профильного обучения; организационно-управленческие модели реализации профильного обучения на третьей ступени общего среднего образования; психолого-педагогическое сопровождение допрофильной подготовки, профильного обучения и профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования.

Круг участников довольно широк - это и представители областного управления и районных отделов образования, руководители и специалисты учреждений дошкольного и общего среднего образования, педагоги учреждений дополнительного образования детей и учащейся молодежи, преподаватели вузов.

Основная цель конференции - выявление, обобщение и популяризация перспективного педагогического опыта, поиск новых путей достижения качества образования в современных условиях, определение основных направлений совершенствования организационно-управленческого и научно-методического обеспечения профильного обучения и профориентационной работы.

Алена Тихонова – БелТА