В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцы и участковым?

Сяржук Серабро • 08/11/17 14:57 • Грамадства

«Еще один такой скандал… вы просто не окажетесь на похоронах ребенка!» — так на видео участковый начинает разговор с матерью выбросившегося из окна в Полоцке парня.



Информация о конфликте появилась в паблике «Твой Полоцк». Согласно этой информации 4 ноября в Полоцке молодой парень выбросился из окна квартиры бабушки на третьем этаже. На следующий день на похороны приехала его мать Елена, которая уже два года не общалась со своей матерью.

По словам этой женщины, паспорт ее погибшего ребенка оказался у подруги бабушки Лидии Ч., и та стала требовать с ее за документы 15 000 российских рублей, якобы одолженных у нее бабушкой. Между ними возникла перебранка, и Лидия вызвала милицию.

Если верить рассказу Елены. Участковый забрал паспорт у Лидии и отдал его бабушке погибшего молодого человека. Дальше женщина с, очевидно, младшим сыном поехали в опорный пункт милиции, где конфликт возник уже между ней и участковым милиционером.

На видео видно, как майор милиции предупреждает женщину, что если она продолжит скандалить, то может не оказаться на похоронах своего ребенка. Далее он поясняет, что имеет в виду конфликт Елены с подругой бабушки.

Женщина же заявляет, что Лидия Ч. вымогала у нее 15 000 российских рублей за паспорт, на что участковый соглашается принять заявление о вымогательстве, но предупреждает об ответственности за заведомо ложный донос.

После этого женщина собирается ехать в РОВД, но майор милиции просит ее остаться, так как собирается составить на нее протокол об административном правонарушении. При этом он требует от молодого человека, который фиксирует происходящее на видео, покинуть помещение и сообщает ему, что Елена задерживается за мелкое хулиганство — выражение в общественном месте нецензурной бранью.

Молодой человек отказывается уходить, а участковый предупреждает его, что тот не подчиняется законным требованиям милиционера и на него тоже может быть составлен протокол. При этом он пытается усадить женщину, а затем и молодого человека.

Собственно после этого и начинается конфликт с применением физической силы всеми участниками. Участковый пытается усадить задержанных и прекратить видеосъемку, а те ему активно сопротивляются, все это перерастает в потасовку.

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова подтвердила, что Полоцким МОСК проводится проверка по факту гибели 27-летнего мужчины, выпавшего из окна в Полоцке. Следователи выезжали на место происшествия, провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выясняют обстоятельства произошедшего. Сейчас следователи выясняют, что произошло, в т.ч. проверят и эту информацию, появившуюся в социальных сетях. Насколько известно заявление о вымогательстве от матери погибшего в правоохранительные органы пока не поступало.