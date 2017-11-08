В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцы и участковым?

• 08/11/17 14:57 • Грамадства

«Еще один такой скандал… вы просто не окажетесь на похоронах ребенка!» — так на видео участковый начинает разговор с матерью выбросившегося из окна в Полоцке парня.
В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцы и участковым. Кадр из видео записи

Информация о конфликте появилась в паблике «Твой Полоцк». Согласно этой информации 4 ноября в Полоцке молодой парень выбросился из окна квартиры бабушки на третьем этаже. На следующий день на похороны приехала его мать Елена, которая уже два года не общалась со своей матерью.

В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцы и участковым. Кадр из видео записи

По словам этой женщины, паспорт ее погибшего ребенка оказался у подруги бабушки Лидии Ч., и та стала требовать с ее за документы 15 000 российских рублей, якобы одолженных у нее бабушкой. Между ними возникла перебранка, и Лидия вызвала милицию.

Если верить рассказу Елены. Участковый забрал паспорт у Лидии и отдал его бабушке погибшего молодого человека. Дальше женщина с, очевидно, младшим сыном поехали в опорный пункт милиции, где конфликт возник уже между ней и участковым милиционером.

На видео видно, как майор милиции предупреждает женщину, что если она продолжит скандалить, то может не оказаться на похоронах своего ребенка. Далее он поясняет, что имеет в виду конфликт Елены с подругой бабушки.

В Полоцке произошел конфликт между матерью самоубийцы и участковым. Кадр из видео записи

Женщина же заявляет, что Лидия Ч. вымогала у нее 15 000 российских рублей за паспорт, на что участковый соглашается принять заявление о вымогательстве, но предупреждает об ответственности за заведомо ложный донос.

После этого женщина собирается ехать в РОВД, но майор милиции просит ее остаться, так как собирается составить на нее протокол об административном правонарушении. При этом он требует от молодого человека, который фиксирует происходящее на видео, покинуть помещение и сообщает ему, что Елена задерживается за мелкое хулиганство — выражение в общественном месте нецензурной бранью.

Молодой человек отказывается уходить, а участковый предупреждает его, что тот не подчиняется законным требованиям милиционера и на него тоже может быть составлен протокол. При этом он пытается усадить женщину, а затем и молодого человека.

Собственно после этого и начинается конфликт с применением физической силы всеми участниками. Участковый пытается усадить задержанных и прекратить видеосъемку, а те ему активно сопротивляются, все это перерастает в потасовку.

Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова подтвердила, что Полоцким МОСК проводится проверка по факту гибели 27-летнего мужчины, выпавшего из окна в Полоцке. Следователи выезжали на место происшествия, провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу, выясняют обстоятельства произошедшего. Сейчас следователи выясняют, что произошло, в т.ч. проверят и эту информацию, появившуюся в социальных сетях. Насколько известно заявление о вымогательстве от матери погибшего в правоохранительные органы пока не поступало.


Меткі: , , ,

Падобнае

    3 каментарыя

    1. Pcholkin   Thumb up Thumb down +2
      8/Лістапад/2017 у 21:08

      Бабушка, 3-й этаж, труп, , мамаша, Лидия Ч., 15000, участковый, 15000, мамаша, 15000, 15000... Мерзость...

      Адказаць  |  Цытаваць 
    2. Алекс   Thumb up Thumb down 0
      9/Лістапад/2017 у 13:36 1

      @ Pcholkin:
      Полностью согласен. Можно было бы добавил ещё+

      Адказаць  |  Цытаваць 
    3. Вася   Thumb up Thumb down -2
      9/Лістапад/2017 у 20:08 2

      Сяржук пытался вкинуть жареную новость, да вот беда участковый к нормальным людям не ходит. Новость сошла на тормозах. Давай что ни будь погорячее.....про вышиванку напрыклад!)

      Адказаць  |  Цытаваць 

    Каментаваць