Как враги народа совершили в Витебске Октябрьский переворот

Сяржук Серабро • 09/11/17 7:16 • Грамадства

Если открыть монографию кандидата исторических наук Г. Гречкина «Борьба за установление советской власти в Витебской губернии», изданную в 1958 году, вы не найдете там списка членов первого ревкома, захватившего в Витебске власть 28 октября (10 ноября) 1917 года — ведь практически все они оказались контрреволюционерами, террористами или, в лучшем случае, троцкистами.



Как известно общее заседание Витебского комитета РСДРП(б), представителей воинских частей и рабочих коллективов, на котором был сформирован местный военно-революционный комитет, прошло в ночь с 26 на 27 октября (с 8 на 9 ноября) 1917 года в здании окружного суда, где теперь находится художественный музей.

В своей книге, посвященной этому зданию, известный витебский краевед Аркадий Подлипский, ссылаясь на статью Сары Шейдлиной «К истории Витебской организации РКП(б)», бывшей участником и свидетелем этих событий, уточняет, что в 15 часов 27 октября (9 ноября) в помещении талмуд-торы (сейчас в этом здании находится театр «Лялька) состоялось расширенное собрание большевиков, где они избрали тройку руководителей, которые должны были захватить власть в городе. В нее вошли Борис Пинсон, Саркис Саркисьянц и Владимир Королев, а начальником гарнизона и комендантом Витебска назначили Семена Крылова.

Наиболее показательна, конечно, судьба семейной четы Крылова и Шейдлиной. Уроженка Двинска (Даугавпилса) Сара Израилевна Шейдлина, в отличие от своего мужа, мало известна в Витебске. В конце жизни она занимала пост главного редактора газеты «Рабочий путь» в Смоленске, но в августе 1936 года решением бюро Западного областного комитета ВКП (б) была снята с этой должности. 23 июня 1937 года ее арестовали по обвинению в участии в право-троцкистской террористической организации, якобы подготовившей и осуществившей убийство Сергея Кирова и в дальнейшем готовившей террористические акты против других руководителей ВКП (б) и советской власти, в проведении активной контрреволюционной работы. Она до конца не признавала себя виновной и на 39-м году жизни 22 ноября 1937 года была приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Ее имя мы можем найти в так называемых Сталинских списках по Смоленской области утвержденных Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым 13 ноября 1937 года.

Именем комиссара Семена Николаевича Крылова в Витебске названа улица, в одном из домов на которой он жил. Крылов, родившийся в 1892 году в городе Белый Смоленской губернии (теперь в Тверской области), вступил в РСДРП в 1909 году. Как писалось выше, после Октябрьского переворота он стал начальником гарнизона и комендантом Витебска, а с марта 1918 года возглавил Витебский губернский комитет РКП(б), а также был военкомом Витебской губернии, пока его не сменил Витовт Путна. Благодаря стараниям Семена Крылова после провозглашения БССР Витебская область вошла в состав РСФСР, где находилась до первого укрупнения БССР в 1924 году. С октября 1921 года по апрель 1923 года он был председателем исполнительного комитета Витебского губернского совета, после чего окончательно покинул город. В энциклопедическом справочник «Витебск» указано, что он умер в 1938 году. В годы сталинских репрессий умереть своей смертью после расстрела жены-троцкистки было бы большим везением, но чудес не бывает. С апреля 1935 года Крылов был директором Верхне-Моршанского леспромхоза в Куйбышевской области, и в 1937 году его арестовали. Мы находим Семена Крылова в Сталинских расстрельных списках подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР по Куйбышевской области, подписанных 28 марта 1938 года Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ждановым и Ворошиловым.

Не менее примечательна судьба уроженца Виленщины Витовта Казимировича Путны, сменившего Крылова на посту военного комиссара, чьим именем в Витебске также названа улица. В 1936 году он был отозван из Великобритании в СССР и 20 августа арестован. Признал себя виновным в участии в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, И. Э. Якиром, И. П. Уборевичем Специальным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 Витовт Путна был приговорен к смертной казни и в ночь на 12 июня расстрелян в подвале Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Председатель ревком Борис Давыдович Пинсон родился в Витебске в 1892 году в семье портного. С 1910 года жил и работал в Петербурге, в 1912 году арестован за революционную деятельность и выслан под полицейский надзор в Витебск. В 1913 году арестован и отправлен в двинскую тюрьму. В тот же год бежал из нее, но был схвачен и приговорен к административной высылке в Енисейскую губернию, откуда снова бежал. В переломном 1917 году он успел побыть председателем Витебского военно-революционного комитета, комиссаром труда СНК Западной области, начальником политического отдела Запасной армии. С 1921 года — ответственный секретарь Витебского губернского комитета РКП(б), а в 1923 году он уже заведующий Агитационно-пропагандистским отделом Сибирского бюро ЦК РКП(б). В декабре 1923 — январе 1924 года занимал должность ответственного секретаря Татарского областного комитета РКП(б), но затем его вернули на прежнее место в Сибирь. Арестован 5 мая 1936 года, когда работал инспектором Казкрайнефтесбыта. Борис Пинсон был обвинен в контрреволюционной террористической деятельности и 4 ноября 1936 года приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. 23 ноября того же года его расстреляли и похоронили на кладбище Донского крематория в Москве.

Поручик Саркис Мнацаканович Саркисьянц родился в Тифлисе (Тбилиси) в 1886 году. С поста члена РВК он был смещен за «бонапартизм» и, под давлением более умеренных, устранился от партийной работы. Очевидно, он вскоре выбыл из Витебска. 5 января 1918 года принимал участие в заседании Учредительного собрания, затем его следы теряются. Зато находится Сергей Минаевич Саркисян, родившийся в том же году в том же городе, арестованный в 1936 году и осужденный 23 апреля 1938 года тройкой при УНКВД по Дальстрою за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Он был расстрелян 8 мая 1938 года.

Единственным не попавшим в жернова Большого террора из названных Шейдлиной четверки лидеров Октябрьского переворота в Витебске, был уроженец Псковщины Владимир Яковлевич Королев. В императорской армии он дослужился до чина прапорщика. 11 февраля (24-го по новому стилю) 1918 года Королева избрали председателем Витебского Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже в 1918 году он переехал в Череповец, где сначала заведовал отделом образования губисполкома, а потом исполнял обязанности губернского военного комиссара. В апреле 1919 года Владимир Королев добровольно ушел на фронт, был политработником 24-й стрелковой дивизии на Восточном, затем — начальником политотдела 13-й армии на Южном фронтах. Погиб 17 июня 1920 года.

В витебский ревком входил и Арвид Яковлевич Дризул, который родился в 1890 году в селе Силояни Валкского уезда Лифляндской губернии (Валкский край Латвии). Он был представителем Витебского гарнизона в штабе Главверха. На губернском съезде Советов избран членом президиума губернского и городского Советов, секретарем губисполкома. С весны 1920 года — в Красной Армии (работал в штабах 15-й армии, 4-й и 11-й дивизий), затем был на партийной работе в Великих Луках, Пскове, Брянске, Москве, Казахстане. С 1936 года — сотрудник комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Успел написать хвалебную статью о «железном наркоме» Ежове, которую, впрочем, ее герой не пустил в печать. 15 сентября 1938 года Дризула арестовали по обвинению в подготовке терактов и участии в контр-революционной организации. Его осудили 26 февраля 1939 года и в тот же день расстреляли, похоронен в могиле №1 на территории Донского крематория в Москве.

Примечательно, что с Витебском связана и судьба Николая Ежова, который был Народным комиссаром внутренних дел СССР как раз в те годы, когда расстреливали витебских ревкомовцев. Конечно, в установлении советской власти в городе он не играл практически никакого значения, как бы потом это не старались приукрасить Пинсон и Дризул. В Витебск он попал в начале июня 1916 года, комиссованный, как негодный к строевой службе по причине очень маленького роста (151 см) и направленный в тыловую артиллерийскую мастерскую в нашем городе. Здесь его сначала использовали в основном в караулах и нарядах, а с конца 1916 года его, как самого грамотного из солдат, назначили писарем. Согласно документам Витебской городской организации РСДРП (интернационалистов), в которую входили как большевики, так и меньшевики-интернационалисты, в её ряды Николай Ежов вступил 3 августа 1917 года. Осенью того же года он заболел и попал в госпиталь, в часть вернулся только 6 января 1918 года и был уволен в отпуск по болезни сроком на шесть месяцев, после чего уехал к родителям в Тульскую губернию. Николая Ежова арестовали 10 апреля 1939 года, его обвиняли в подготовке государственного переворота. 3 февраля 1940 года решением Военной коллегии Верховного Суда СССР Ежова приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение на следующий день. Так что он ненадолго пережил своих жертв — витебских революционеров.