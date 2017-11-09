Как враги народа совершили в Витебске Октябрьский переворот
Если открыть монографию кандидата исторических наук Г. Гречкина «Борьба за установление советской власти в Витебской губернии», изданную в 1958 году, вы не найдете там списка членов первого ревкома, захватившего в Витебске власть 28 октября (10 ноября) 1917 года — ведь практически все они оказались контрреволюционерами, террористами или, в лучшем случае, троцкистами.
Как известно общее заседание Витебского комитета РСДРП(б), представителей воинских частей и рабочих коллективов, на котором был сформирован местный военно-революционный комитет, прошло в ночь с 26 на 27 октября (с 8 на 9 ноября) 1917 года в здании окружного суда, где теперь находится художественный музей.
В своей книге, посвященной этому зданию, известный витебский краевед Аркадий Подлипский, ссылаясь на статью Сары Шейдлиной «К истории Витебской организации РКП(б)», бывшей участником и свидетелем этих событий, уточняет, что в 15 часов 27 октября (9 ноября) в помещении талмуд-торы (сейчас в этом здании находится театр «Лялька) состоялось расширенное собрание большевиков, где они избрали тройку руководителей, которые должны были захватить власть в городе. В нее вошли Борис Пинсон, Саркис Саркисьянц и Владимир Королев, а начальником гарнизона и комендантом Витебска назначили Семена Крылова.
Наиболее показательна, конечно, судьба семейной четы Крылова и Шейдлиной. Уроженка Двинска (Даугавпилса) Сара Израилевна Шейдлина, в отличие от своего мужа, мало известна в Витебске. В конце жизни она занимала пост главного редактора газеты «Рабочий путь» в Смоленске, но в августе 1936 года решением бюро Западного областного комитета ВКП (б) была снята с этой должности. 23 июня 1937 года ее арестовали по обвинению в участии в право-троцкистской террористической организации, якобы подготовившей и осуществившей убийство Сергея Кирова и в дальнейшем готовившей террористические акты против других руководителей ВКП (б) и советской власти, в проведении активной контрреволюционной работы. Она до конца не признавала себя виновной и на 39-м году жизни 22 ноября 1937 года была приговорена Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. Ее имя мы можем найти в так называемых Сталинских списках по Смоленской области утвержденных Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым 13 ноября 1937 года.
Именем комиссара Семена Николаевича Крылова в Витебске названа улица, в одном из домов на которой он жил. Крылов, родившийся в 1892 году в городе Белый Смоленской губернии (теперь в Тверской области), вступил в РСДРП в 1909 году. Как писалось выше, после Октябрьского переворота он стал начальником гарнизона и комендантом Витебска, а с марта 1918 года возглавил Витебский губернский комитет РКП(б), а также был военкомом Витебской губернии, пока его не сменил Витовт Путна. Благодаря стараниям Семена Крылова после провозглашения БССР Витебская область вошла в состав РСФСР, где находилась до первого укрупнения БССР в 1924 году. С октября 1921 года по апрель 1923 года он был председателем исполнительного комитета Витебского губернского совета, после чего окончательно покинул город. В энциклопедическом справочник «Витебск» указано, что он умер в 1938 году. В годы сталинских репрессий умереть своей смертью после расстрела жены-троцкистки было бы большим везением, но чудес не бывает. С апреля 1935 года Крылов был директором Верхне-Моршанского леспромхоза в Куйбышевской области, и в 1937 году его арестовали. Мы находим Семена Крылова в Сталинских расстрельных списках подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР по Куйбышевской области, подписанных 28 марта 1938 года Сталиным, Молотовым, Кагановичем, Ждановым и Ворошиловым.
Не менее примечательна судьба уроженца Виленщины Витовта Казимировича Путны, сменившего Крылова на посту военного комиссара, чьим именем в Витебске также названа улица. В 1936 году он был отозван из Великобритании в СССР и 20 августа арестован. Признал себя виновным в участии в антисоветском, троцкистском, военно-фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, И. Э. Якиром, И. П. Уборевичем Специальным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 Витовт Путна был приговорен к смертной казни и в ночь на 12 июня расстрелян в подвале Военной коллегии Верховного Суда СССР.
Председатель ревком Борис Давыдович Пинсон родился в Витебске в 1892 году в семье портного. С 1910 года жил и работал в Петербурге, в 1912 году арестован за революционную деятельность и выслан под полицейский надзор в Витебск. В 1913 году арестован и отправлен в двинскую тюрьму. В тот же год бежал из нее, но был схвачен и приговорен к административной высылке в Енисейскую губернию, откуда снова бежал. В переломном 1917 году он успел побыть председателем Витебского военно-революционного комитета, комиссаром труда СНК Западной области, начальником политического отдела Запасной армии. С 1921 года — ответственный секретарь Витебского губернского комитета РКП(б), а в 1923 году он уже заведующий Агитационно-пропагандистским отделом Сибирского бюро ЦК РКП(б). В декабре 1923 — январе 1924 года занимал должность ответственного секретаря Татарского областного комитета РКП(б), но затем его вернули на прежнее место в Сибирь. Арестован 5 мая 1936 года, когда работал инспектором Казкрайнефтесбыта. Борис Пинсон был обвинен в контрреволюционной террористической деятельности и 4 ноября 1936 года приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу. 23 ноября того же года его расстреляли и похоронили на кладбище Донского крематория в Москве.
Поручик Саркис Мнацаканович Саркисьянц родился в Тифлисе (Тбилиси) в 1886 году. С поста члена РВК он был смещен за «бонапартизм» и, под давлением более умеренных, устранился от партийной работы. Очевидно, он вскоре выбыл из Витебска. 5 января 1918 года принимал участие в заседании Учредительного собрания, затем его следы теряются. Зато находится Сергей Минаевич Саркисян, родившийся в том же году в том же городе, арестованный в 1936 году и осужденный 23 апреля 1938 года тройкой при УНКВД по Дальстрою за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Он был расстрелян 8 мая 1938 года.
Единственным не попавшим в жернова Большого террора из названных Шейдлиной четверки лидеров Октябрьского переворота в Витебске, был уроженец Псковщины Владимир Яковлевич Королев. В императорской армии он дослужился до чина прапорщика. 11 февраля (24-го по новому стилю) 1918 года Королева избрали председателем Витебского Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже в 1918 году он переехал в Череповец, где сначала заведовал отделом образования губисполкома, а потом исполнял обязанности губернского военного комиссара. В апреле 1919 года Владимир Королев добровольно ушел на фронт, был политработником 24-й стрелковой дивизии на Восточном, затем — начальником политотдела 13-й армии на Южном фронтах. Погиб 17 июня 1920 года.
В витебский ревком входил и Арвид Яковлевич Дризул, который родился в 1890 году в селе Силояни Валкского уезда Лифляндской губернии (Валкский край Латвии). Он был представителем Витебского гарнизона в штабе Главверха. На губернском съезде Советов избран членом президиума губернского и городского Советов, секретарем губисполкома. С весны 1920 года — в Красной Армии (работал в штабах 15-й армии, 4-й и 11-й дивизий), затем был на партийной работе в Великих Луках, Пскове, Брянске, Москве, Казахстане. С 1936 года — сотрудник комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Успел написать хвалебную статью о «железном наркоме» Ежове, которую, впрочем, ее герой не пустил в печать. 15 сентября 1938 года Дризула арестовали по обвинению в подготовке терактов и участии в контр-революционной организации. Его осудили 26 февраля 1939 года и в тот же день расстреляли, похоронен в могиле №1 на территории Донского крематория в Москве.
Примечательно, что с Витебском связана и судьба Николая Ежова, который был Народным комиссаром внутренних дел СССР как раз в те годы, когда расстреливали витебских ревкомовцев. Конечно, в установлении советской власти в городе он не играл практически никакого значения, как бы потом это не старались приукрасить Пинсон и Дризул. В Витебск он попал в начале июня 1916 года, комиссованный, как негодный к строевой службе по причине очень маленького роста (151 см) и направленный в тыловую артиллерийскую мастерскую в нашем городе. Здесь его сначала использовали в основном в караулах и нарядах, а с конца 1916 года его, как самого грамотного из солдат, назначили писарем. Согласно документам Витебской городской организации РСДРП (интернационалистов), в которую входили как большевики, так и меньшевики-интернационалисты, в её ряды Николай Ежов вступил 3 августа 1917 года. Осенью того же года он заболел и попал в госпиталь, в часть вернулся только 6 января 1918 года и был уволен в отпуск по болезни сроком на шесть месяцев, после чего уехал к родителям в Тульскую губернию. Николая Ежова арестовали 10 апреля 1939 года, его обвиняли в подготовке государственного переворота. 3 февраля 1940 года решением Военной коллегии Верховного Суда СССР Ежова приговорили к расстрелу, приговор привели в исполнение на следующий день. Так что он ненадолго пережил своих жертв — витебских революционеров.
9/Лістапад/2017 у 13:26
Просто наблюдение. Обратите внимание на возраст революционеров. Сами ещё ничего, скорее всего,не сделали, а разрушить до основания- пожалуйста.
9/Лістапад/2017 у 13:27 1
Не вброс на вентилятор)))
9/Лістапад/2017 у 14:02 2
Белорусы, выходит, и не участвовали?
9/Лістапад/2017 у 14:08 3
Yozef пісаў:
Ну, Віленшчына, Пскоўшчына і Смаленшчына -- то вшыстке нашэ крэсы. 8)
9/Лістапад/2017 у 15:06 4
Есть и наши черти среди большевиков. Не без этого.
Путна - вёска ў Гродзенскім раёне Гродзенскай вобласці Рэспубліцы Беларусь. Для гэтага населенага пункта на сайце Radzima.net ёсць наступныя даныя:
- адміністрацыйна-тэрытарыяльная прыналежнасць у складзе Расійскай імперыі, у складзе Польшчы, у складзе Рэспублікі Беларусь;
- імя ўладальніка і назва маёнтка, да якога належыла мясцовасць у сярэдзіне XIX стагоддзя;
https://www.radzima.net/be/miejsce/putne_(putnowo).html
9/Лістапад/2017 у 15:11 5
Здесь таки не наследил, гадюка. В Кацапии свирепствовал...
Ви́товт Казими́рович Пу́тна.
Участник советско-польской войны 1920—1921, подавления Кронштадтского восстания (1921) и подавления крестьянских восстаний на Нижней Волге.
Все равно - на кол)
9/Лістапад/2017 у 15:13 6
Крылов - гнида, которая приложила руку к раздербаниванию территории ССРБ (передаче России Витебска) и теперь, в независимом государстве (уже почти четверть века как независимом) имя этой чужеродной сволочи носит одна из центральных улиц города...И это при том, что не вернули ни исторические названия улиц, ни не увековечили в названиях имена патриотов Беларуси, уроженцев Витебщины: ни Быкова, ни Бородулина... Вот комиссар Крылов - это да, ....вот сексоту Ридигеру статуй сварганить - эт да.... Вот статуй монгольскому ж*порлизу Неффскому забабахать - эт да, статуй зомби Ольге Киевской пульнуть и назвать её "основательницей города" - эт да.
И кто-то скажет, что у власти в городе не "пятая колонна"?
9/Лістапад/2017 у 15:13 7
@ Герман Зверобой:
9/Лістапад/2017 у 15:24 8
@ Сяржук Серабро:
Я не про крэсы, а про фамилии.
9/Лістапад/2017 у 17:19 9
<b>Yozef</b> пісаў:
Ну Королёв, Крылов - вполне себе "наши" фамилии с учётом это восточная Беларусь ( и иже Смоленщина да Псковщина), так же как и Богатырёв, Быков, Лыньков, Бородулин, Буравкин, Орлов... и т.д.
А Витовт Путна - Виленщина.
Хоть это и не отменяет что и Путна и тем более Семён Крылов можа і " наша костка, але сабачым мясам абрасла дый сьмярдзіць" (с)