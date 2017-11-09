Кобяков посетит с рабочей поездкой Оршанский район

Дайджэст • 09/11/17 14:20 • Эканоміка

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетит сегодня с рабочей поездкой Оршанский район Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.



Андрей Кобяков побывает в республиканском производственном унитарном предприятии "Устье" Национальной академии наук Беларуси. Будет обсуждаться подготовка к строительству молочно-товарной фермы на 1 тыс. голов и комплекса для подготовки семян сельскохозяйственных культур объемом 10 тыс. т в год.

На Оршанском авиаремонтном заводе в поселке Болбасово речь пойдет о реализации инвестиционного проекта и о проблемах в работе предприятия. Реализацию инвестпроектов обсудят и на предприятии "Техника связи", которое расположено в городе Барань.

Премьер-министр побывает на нескольких предприятиях непосредственно в Орше. В ОАО "Завод "Легмаш" Андрею Кобякову доложат о выполнении поручений правительства по нормализации работы и реализации инвестиционных проектов по созданию производств баллонов высокого давления и оборудования для нефтегазовой промышленности. Глава правительства посетит ОАО "Оршанский инструментальный завод" и "Завод приборов автоматического контроля", где будут рассмотрены перспективы развития предприятий.

Андрей Кобяков побывает в больнице имени Семашко. Ему доложат, как выполняются поручения Президента по завершению строительства лечебного корпуса медицинского учреждения.

В Орше планируется обсудить выполнение поручений правительства по выходу на безубыточную работу и развитию предприятий Минстройархитектуры, речь пойдет и о мерах по устранению недостатков в розничной торговле района.

Алена Тихонова – БелТА