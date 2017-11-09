В Витебске фирма по установке пластиковых окон недоплатила боле 132 000 рублей налогов

ННВ • 09/11/17 19:17 • Эканоміка

Российский учредитель фирмы по установке окон ПВХ, которая недоплатила боле 132 000 рублей налогов, объявлен в розыск, а бухгалтера вязли под стражу.



Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано в Витебске, одни из его учредителей стал 45-летний гражданин Российской Федерации, житель Тульской области. До осени 2016 года россиянин жил в областном центре и фактически руководил обществом. Как установили следователи, он давал незаконные указания главному бухгалтеру вносить недостоверные сведения в налоговые декларации, занижая налог на добавленную стоимость и выручку от реализации товаров.

Как показала проверка, проведенная УДФР КГК по Витебской области, пластиковые окна устанавливались за наличный расчет. Но выручка при этом по бухгалтерскому учету не проводились, таким образом, полученные доходы скрывались. Благодаря обыску правоохранительным органам удалось получить собрать сведения о клиентах и суммах сделок.

После этого следователи установили и допросили боле 60 клиентов фирмы и назначили дополнительную налоговую проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с января 2015 года по сентябрь 2016 года главный бухгалтер, исполняя указания учредителя организации, предоставляла налоговые декларации с заведомо ложными сведениями в инспекцию МНС. Действия обвиняемых повлекли неуплату в бюджет Беларуси налогов на общую сумму более 132 000 рублей.

В результате 38-летней жительнице Витебска предъявили обвинение в умышленном уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, путем умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации — часть 2 статьи 243 УК. Женщину взяли под стражу, сейчас она находится в СИЗО.

А вот российскому учредителю фирмы, которому, как организатору преступления, предъявлено обвинение по части 4 статьи 16, части 1 статьи 243 УК, удалось скрыться от следствия. Жителя Тульской области объявили в международный розыск, а уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

После ознакомления обвиняемой с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для направления в суд.