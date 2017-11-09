За год в Витебской области площади, занятые борщевиком Сосновского, выросли почти вдвое и достигают 2071,6 гектаров

Сяржук Серабро • 09/11/17 15:03 • Экалогія

Сейчас в Витебской области борщевиком Сосновского занято 2071,6 гектаров, тогда как год назад это опасное растение занимало только 1311 гектаров. В текущем году удалось уничтожить только 12 гектаров произрастания сорняка.



Большая половина земель, занятых борщевиком находится в Ушачском районе — 1050 гектаров, затем следуют Витебский — 252 гектара, Городокский — 245 гектаров, Браславский — 150 гектаров, Толочинский — 90 гектаров и Сенненский — 72 гектара — районы.

Из этих земель 1080 гектаров или 52% принадлежат сельскохозяйственным организациям, 148 гектаров или 7% — земли лесного фонда, 298 гектаров или 14% — земли населенных пунктов, 233 гектара или 11% — полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог.

В 2017 году регулирование распространения и численности борщевика Сосновского проводилось на площади 1756 гектар. В основном использовался ручной и механический способ — на 12578 гектарах, а также химический метод – на площади 378 гектар, комбинированный с использование гербицидов с последующим окашиванием – на площади 34 гектара, прочими методами – на площади 73 гектар. Однако ликвидировать удалось 12 гектаров мест произрастания борщевика, сообщает заместитель начальника отдела Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Вячеслав Демиденко.

Проведение работ по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского ежегодно находится на постоянном контроле в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, городских и районных инспекциях. В текущем году пользователям земельных участков и (или) водных объектов выдано более 2 тысяч предписаний на своевременное принятие мер по борьбе с борщевиком. За невыполнение мероприятий в отношении землепользователей составлено 177 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 17 700 рублей.