Учредитель и директор новополоцкой фирмы подозреваются в мошенничества в особо крупном размере

ННВ • 10/11/17 12:30 • Эканоміка

Частное производственное унитарное предприятие из Новополоцка заключило договора на 181 000 рублей с несколькими ЖКХ на поставку мусорных контейнеров, но после получения предоплаты не спешило выполнять свои обязательства.



Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего директора и 63-летнего учредителя этого предприятия в Новополоцке, они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как считает следствие, руководители ЧПУП изначально не намеревались исполнять принимаемые на себя обязательства, но заключали договоры с жилищно-коммунальными хозяйствами на поставку контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов на условиях предоплаты по итогам электронных аукционов.

Однако после перевода денег на расчетный счет поставщика оцинкованные контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в адрес ЖКХ в полном объеме не поставлялись.

Следователи установили, что только за два месяца 2016 года подозреваемые заключили договоры с Вороновским РУП ЖКХ Гродненской области, УП ЖКХ Шумилинского района и РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник» Витебской области, КУП «Слуцкое ЖКХ» Минской области на поставку более 500 евроконтейнеров на общую сумму свыше 181 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, а к подозреваемым применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщает представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Согласно официальному сайту по государственным закупкам этими предприятиями ЖКХ были заключены договоры на поставку оцинкованных контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов с частным производственным унитарным предприятием «Феррум Фактор» из Новополоцка.