В Лепеле на пешеходном переходе легковушка сбила школьника

ННВ • 10/11/17 11:02 • Здарэнні

ДТП произошло 8 ноября в 7:50, когда еще не рассвело: 48-летний водитель «Renault Laguna» сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика.



Ученик четвертого класса, переходивший улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате ДТП получил открытый перелом нижней трети левой голени и был госпитализирован в Лепельскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По этому дорожно-транспортному происшествию проводится проверка.