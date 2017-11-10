В Орше в результате ДТП семилетняя школьница попала в реанимацию

ННВ • 10/11/17 16:41 • Здарэнні

10 ноября около 7:45 на перекрестке улиц Ленина и Шевченко в Орше произошло столкновение «Nissan Primera» и «Dodge Caravan», в результате которого тяжелые травмы получил ребенок.



Девочка ехала в школу в машине с мамой, она находилась на заднем сиденье в специальном детском автокресле. В результате ДТП школьница была серьезно травмирована, скорая доставила ее в больницу имени Семашко. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, за его жизнь борются медики, сообщил СМИ начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Оба автомобиля управлялись женщинами: матери пострадавшей девочки 28 лет, а второй участнице ДТП — 22 года.

Как сообщали «ННВ», еще один школьник недавно пострадал в ДТП в Лепеле: там 8 ноября 48-летний водитель «Renault Laguna» сбил на пешеходном переходе девятилетнего мальчика.