Юрий Шевчук и «ДДТ» в Витебске пели старые песни, но обещали вернуться через два года с новым альбомом

Сяржук Серабро • 11/11/17 0:44 • Культура

Концерт «ДДТ» в Витебске был проникнут глубокой ностальгией по старым добрым временам, когда деревья были выше, трава зеленее, все друзья живы, а Крым — в Украине.



Выступлением в Витебске Юрий Шевчук и «ДДТ» открыли гастрольный тур по Беларуси с концертной программой «История звука». В наш город музыканты приехали после Смоленска, а затем отправятся в Гомель, где выступят 12 ноября.

Программой «История звука» шестидесятилетний музыкант Юра делает попытку оглянуться назад — в переломные 80-е, лихие 90-е и путинские 00-вые. Группе уже 38 лет, поэтому концерт, составленный даже из лучших песен, а их набирается несколько десятков, длится более двух с половиной часов.

Благодаря концепции «Истории звука», наверное, каждый из пришедших смог услышать свою любимую песню. Даже «В последнюю осень», которую так просили, но не дождались два года назад, Шевчук спел, хотя не преминул над ней поиздеваться.

Жаль, что людей, по субъективной оценке, пришло немного меньше, чем в 2015 году. Возможно, сказался продолжающийся в нашей стране финансовый кризис. Да и атмосфера концерта была какой-то более мрачной. Наверное, сказывается то, что в ноябре световой день еще уменьшается, а феврале — уже увеличивается.

Юрий Шевчук традиционно передал привет Марку Шагалу, на бис спел «Еду я на родину» и пообещал вернуться через два года с новым альбомом. Будем ждать…