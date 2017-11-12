Делегации Латвии и Польши приедут на форум по инновационному предпринимательству Витебской области

Дайджэст • 12/11/17 12:06 • Эканоміка

Делегации Латвии и Польши приедут на форум "Инновационное предпринимательство Витебской области "От малого к великому". Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный, передает корреспондент БЕЛТА.



Форум состоится 17 ноября в Орше. Участие в нем примут представители бизнеса и власти Латвии и Польши, собственники и руководители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, менеджеры и частные инвесторы, представители органов власти, государственных структур поддержки и развития предпринимательства, а также молодые люди, которые представят свои перспективные разработки и стартапы.

"Молодежь является важным ресурсом развития бизнеса, и прежде всего инновационного. Проекты, которые будут представлены на форуме, связаны с экономикой, медициной, энергоресурсосбережением, IT-технологиями и другими темами. Они прошли предварительный отбор и представляют определенный интерес для предприятий", - рассказал Константин Черный. Лучшие проекты будут отмечены организаторами.

На дискуссионных площадках участники обсудят актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства: законодательное обеспечение, развитие инфраструктуры, финансово-кредитную поддержку, развитие промышленного и инновационного бизнеса, взаимодействие малого и крупного бизнеса, преодоление административных барьеров и др. Будут организованы специализированные тренинги, секции, работа биржи кооперации и субконтрактации. Уровень развития отечественного предпринимательства продемонстрируют экспозиции "Перспективы развития Витебской области в промышленности, логистике и иных отраслях", "Инновационные разработки и инновационная продукция организаций Республики Беларусь", "Молодежные инновационные бизнес-проекты и робототехника".

Форум проводится в третий раз с целью повышения эффективности взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами, коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также стимулирования инновационной активности организаций Витебской области.

Организаторы - Витебский облисполком, Оршанский райисполком, ККУП "Витебский областной центр маркетинга".

Ольга Богачева – БелТА