Не нарушил — получи: МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям полсотни беспроводных гарнитур
В понедельник, 13 ноября, в Витебске прошла совместная акция МТС и ГАИ «Держите руки на руле» с целью обратить внимание водителей на опасность использования сотового телефона во время управления автомобилем.
На площади Свободы напротив здания художественного музея пост ДПС выборочно останавливал витебских автомобилистов. Водителям напоминали о правилах безопасного использования гаджетов во время поездки и, если не обнаруживали никаких нарушений, вручали подарок от МТС — bluetooth-гарнитуру.
Использование телефона без системы громкой связи или hands-free за рулем запрещено белорусскими правилами дорожного движения. Впрочем, и разговор через гарнитуру снижает внимательность водителя. Еще опаснее, если автомобилист на ходу пытается набрать SMS или ответить в каком-либо мессенджере на смартфоне.
Во время акции в Витебске, которая длилась два часа, добросовестным водителям роздали порядка 50 bluetooth-гарнитур. Кроме нашего города подобные акции уже прошли в Минске, Гродно и Бресте.
13/Лістапад/2017 у 20:57
рАздали
13/Лістапад/2017 у 21:53 1
игорь пісаў: