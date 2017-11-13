Не нарушил — получи: МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям полсотни беспроводных гарнитур

• 13/11/17 20:09 • Грамадства

В понедельник, 13 ноября, в Витебске прошла совместная акция и ГАИ «Держите руки на руле» с целью обратить внимание водителей на опасность использования сотового телефона во время управления автомобилем.
МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

На площади Свободы напротив здания художественного музея пост ДПС выборочно останавливал витебских автомобилистов. Водителям напоминали о правилах безопасного использования гаджетов во время поездки и, если не обнаруживали никаких нарушений, вручали подарок от МТС — bluetooth-гарнитуру.

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

Использование телефона без системы громкой связи или hands-free за рулем запрещено белорусскими правилами дорожного движения. Впрочем, и разговор через гарнитуру снижает внимательность водителя. Еще опаснее, если автомобилист на ходу пытается набрать SMS или ответить в каком-либо мессенджере на смартфоне.

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

Во время акции в Витебске, которая длилась два часа, добросовестным водителям роздали порядка 50 bluetooth-гарнитур. Кроме нашего города подобные акции уже прошли в Минске, Гродно и Бресте.

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро

МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям пол сотни беспроводных гарнитур. Фото Сергея Серебро


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    2 каментарыя

    1. игорь   Thumb up Thumb down -1
      13/Лістапад/2017 у 20:57

      рАздали

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    2. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +1
      13/Лістапад/2017 у 21:53 1

      игорь пісаў:

      рАздали

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