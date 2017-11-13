Не нарушил — получи: МТС и ГАИ роздали в Витебске добросовестным водителям полсотни беспроводных гарнитур

Сяржук Серабро • 13/11/17 20:09 • Грамадства

В понедельник, 13 ноября, в Витебске прошла совместная акция МТС и ГАИ «Держите руки на руле» с целью обратить внимание водителей на опасность использования сотового телефона во время управления автомобилем.



На площади Свободы напротив здания художественного музея пост ДПС выборочно останавливал витебских автомобилистов. Водителям напоминали о правилах безопасного использования гаджетов во время поездки и, если не обнаруживали никаких нарушений, вручали подарок от МТС — bluetooth-гарнитуру.

Использование телефона без системы громкой связи или hands-free за рулем запрещено белорусскими правилами дорожного движения. Впрочем, и разговор через гарнитуру снижает внимательность водителя. Еще опаснее, если автомобилист на ходу пытается набрать SMS или ответить в каком-либо мессенджере на смартфоне.

Во время акции в Витебске, которая длилась два часа, добросовестным водителям роздали порядка 50 bluetooth-гарнитур. Кроме нашего города подобные акции уже прошли в Минске, Гродно и Бресте.