В Толочинском районе женщина вышла из поврежденной в ДТП легковушки и погибла под проезжавшей мимо машиной

ННВ • 13/11/17 18:36 • Здарэнні

В Толочинском районе отлетевшее от одного автомобиля колесо повредило второй, пассажирка которого погибла, выйдя на дорогу и попав под третью легковушку.



Как установили следователи, 11 ноября в 19:30 у деревни Муравничи Толочинского района от ехавшего в сторону Минска «Peugeot 405» отлетело колесо, которое повредило двигавшийся навстречу автомобиль «Citroen Xsara».

После ДТП 45-летняя пассажирка «Citroen», жительница Орши, вызвала ГАИ и вышла из машины, чтобы подойти к «Peugeot», остановившемуся на противоположной стороне дороги. В момент когда женщина переходила слева направо проезжую часть, на нее совершил наезд «Hyundai Lantra» под управлением 46-летнего жителя Минска.

В результате наезда оршанка получила телесные повреждения и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия.

В отношении водителя автомобиля «Hyundai Lantra» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи допросили подозреваемого и взяли с него обязательство о явке, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Сейчас выясняются все обстоятельства наезда на женщину, следователи допрашивают свидетелей. По уголовному делу проведен осмотр места аварии с участием специалистов ГКСЭ по Витебской области, назначены экспертные исследования. Следствие обращается с просьбой к очевидцам аварии или тем, кто располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (02136) 53013, +37533 3998044.