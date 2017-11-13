Витебская афиша с 13.11.2017 по 19.11.2017 года

Ульяна Церашкова • 13/11/17 20:27 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 13 по 19 ноября 2017 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 48-50-68

13.11–15.11

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (13:30 – кроме 15.11; 16:00 – кроме 15.11; 18:30, 21:00; 14:20). Цена: 4,50-7,00.

«Афера доктора Нока». Комедия, мелодрама, Бельгия, Франция, 16+ (16:50, 19:00, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

"После тебя". Драма, Россия, 16+ (15:00 – 15.11). Цена: 5,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (9:50 – специальный детский, удлинённый "Беларуская азбука"; 12:40). Цена: 1,90-6,50.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (11:50, 11:00). Цена: 3,50-6,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:10 – 11.11-12.11). Цена: 1,50.

16.11–22.11

«Лига справедливости». Фантастика, 3D, США, 16+ (14-00, 16-20, 18-40, 21-00). Цена: 4,00-6,50.

«Мифы». Комедия, Россия, 16+ (14-45, 19-00). Цена: 3,50-6,00.

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (16-30, 20-45). Цена: 4,50-7,00.

«Афера доктора Нока». Комедия, мелодрама, Бельгия, Франция, 16+ (12-40). Цена: 3,50-6,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (10-50 – специальный детский; 9-30 – специальный детский). Цена: 1,60-6,50.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (12-30; 11-10). Цена: 3,00-5,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9-00 – удл.). Цена: 1,80.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 48-57-45

13.11–15.11

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (21:25, 10:30, 14:50, 17:00, 19:00). Цена: 3,50-6,00.

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (14:30, 17:00; 12:40, 21:00). Цена: 4,50-7,00.

«Джунгли». Боевик, триллер, драма, Австралия, 16+ (19:25). Цена: 5,50-6,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (9:50, 12:55; 8:55 – специальный детский). Цена: 1,60-6,50.

«Фиксики: Большой секрет». Мультфильм, 3D, Россия, 6+ (11:25). Цена: 3,50-6,00.

16.11–22.11

«Лига справедливости». Фантастика, 3D, США, 16+ (17-00, 19-15, 21-30; 14-55). Цена: 4,00-6,50.

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (12-50, 17-05, 21-35). Цена: 3,50-6,00.

«Тор 3: Рагнарёк». Фантастика, 3D, США, 16+ (14-35, 19-10). Цена: 4,50-7,00.

«Чудо». Драма, США, 12+ (12-35, 10-50). Цена: 3,50-6,00.

«Маленький вампир». Мультфильм, 3D, Нидерланды, 6+ (11-00, 9-10 – специальный детский). Цена: 1,60-6,50.

С 23 ноября на экранах кинотеатров Витебска:

«Здравствуй, папа, Новый год! 2». Комедия, США, 16+.

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+.

«Олаф и холодное приключение». Мультфильм, США, 12+.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+.

«Обет молчания». Боевик, Болгария, 18+.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+.

«Шторм: Палаючы лiст». Прыгоднiцкi, Нiдэрланды, 6+.

Витебская областная филармония

ул. Ленина, 69, тел. 53-83-94, 53-83-87

14.11 (18.30) Концерт органной музыки, Эудженио Мария Фаджиани (Италия). Цена: 6,50–7,50, 3,50 (для учащихся и студентов).

16.11 (18.30) Музыкально-образовательный проект «Беларусь-тур». Концерт эстрадной музыки. Игорь Квашевич (аккордеон). Цена: 15,00–20,00.

18.11 (11:00) «Герои детских книг», 3+. Музыкальная программа. Цена: 4,50.

25.11(11:00) «Веселые песни Колобка». Музыкальная интерактивная программа для детей.

Концертный зал «Витебск»

парк им. Фрунзе, 1, тел. 66-30-40, 67-39-58, 66-91-61

15.11–19.11 XXX Международный фестиваль современной хореографии.

21.11 (15:00) Встреча с Алексеем Талаем (Москва). Мотивационный тренинг.

22.11 (18:00) «Посвящение Латвии». Даугавпилсский камерный оркестр.

25.11 (19:00) «Замкнутый круг». Форум-спектакль народного молодёжного театра «Колесо».

25.11 (15.00) Клуб любителей игр «Unum».

26.11 (14.00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа.

Арт-кафе «Маэстро»

25.11 (19:00) «Форточкa». Музыкальный проект молодежного театра «Колесо». Цена: 6.00.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тел. 62-63-81, 62-63-96

20.11 (18.00) «Апошнія». Сямейная драма.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкіна, 2, тэл. 66-90-77

18.11 (11:00, 13:00) «Вясёлы Дарафей».

25.11 (11:00,13:00) «Фенька».

26.11 (18:00) «Ладдзя Роспачы».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Защитники Отечества» (оружие, награды, документы, личные вещи участников войны).

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI в. (из фондов ВОКМ).

«Эпоха Ленина». Выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции (из частного музейного комплекса Н.Панкрата, Полоцк), до 27.11.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

Белорусское искусство XVIII−XX веков.

Русская живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII – начала XX веков.

Живопись Ю.М. Пэна.

«Простые радости уходящего года». Акварель Феликса Гумена.

«Семья». Живопись Виктора, Сергея и Алексея Медвецких.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и др.

«Проделки маленького привидения». Квест для детей 8–12 лет (по предварительной записи).

«Коллекция ушедшей эпохи» к 100-летию Октябрьской революции (из фондов Витебского областного краеведческого музея), до 15.12.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 29-16-73, 29-27-12

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И.Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«Лінія лёсу». Персанальны праект Генадзя Фалея.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Преобразование, стагнация и Я». Арт-проект Валентины Ляхович (обновленная экспозиция).

Арт-проекты Евгения Кутаркина, Елены Петровой, Галины Васильевой, Кирилла Дёмчева, Дмитрия Горолевича.

Графика Анастасии Ганчаровой.

Музыкальная гостиная

пр. Фрунзе, 11, тел. 58-48-94

«Сказоньки». Выставка Томы Прокофьевой.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвящённая 25-летию создания музея.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставка, посвященная 70-летию народного коллектива самодеятельных художников «Контур».

«Мой выцінаны свет». Выставка председателя секции вытинанки Белорусского союза мастеров народного творчества Ольги Бабуриной (Молодечно), до 20.11.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Смотровая площадка.

Ознакомительная экскурсия для школьников (по записи).

«Делу время – потехе час». Выставка вытинанки Натальи Коньковой (до 17.11).

16.11 (16.30) Презентация фотовыставки Александра Артемьева.

Витебский областной музей героя Советского Союза М.Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Выставка «Искусство миниатюрной книги» (до 16.11).

«Геральдика Латвии» (муниципальные, фамильные и корпоративные гербы 1993–2017) латвийских художников Илзе Либиете и Юриса Иванова (до 2.12).

Витебская областная научно-техническая библиотека

ул. Пушкина, 6, зал 108

(11.00–18.00) Экспозиция попугаев и певчих птиц (до 29.12). Цена: взрослый 5,00, детский, пенсионеры – 4,00.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11.00– 19.00 (сб., вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00).