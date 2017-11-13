За деньги ЕС в Подсвилье устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора

Сяржук Серабро • 13/11/17 13:15 • Экалогія

Подсвильский сельский исполком выиграл грант программы ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» на 22 149 евро.



Поддержку получила местная инициатива «Устойчивое управление твердыми коммунально-бытовыми отходами городского поселка Подсвилье». В рамках этого проекта провели анкетирование населения по вопросам охраны окружающей среды и раздельного сбора мусора, в котором приняло участие 1360 человек. Также в Подсвильской средней школе Глубокского района прошли конкурсы рисунка «Раздельный сбор мусора» и сочинений «Сохраним наш край в чистоте», а в библиотеке организована выставка «Вторая жизнь ПЭТ-бутылки», сообщает начальник Глубокской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды А. Казак.

Кроме того жители поселка и школьники убрали пять несанкционированных свалок, а также мусор вдоль придорожных полос в деревнях Свило-1, Свило-2, Стринадки, Киши, Передолы.

На средства, выделенные по проекту ЕС, в Подсвилье уже купили 45 контейнеров для раздельного сбора отходов и обустраивают для них 9 контейнерных площадок. Также здесь провели рекультивацию мини-полигона Вороново, где высадили 4000 сеянцев сосны.