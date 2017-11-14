По подозрению в совершении убийства в Витебске милиция задержала сразу четырех человек: мужчину и трех женщин

ННВ • 14/11/17 19:28 • Крымінал

13 ноября в Витебске в собственной квартире нашли тело 59-летнего мужчины со следами насильственной смерти. В его убийстве подозревают четырех безработных.



Как предварительно установлено судебно-медицинской экспертизой смерть хозяина квартиры наступила в результате множественных повреждений головы, туловища и конечностей. В квартире следственно-оперативная группа зафиксировала множественные следы, обнаруженные на месте преступления, а также изъяла фрагменты предполагаемого орудия убийства, по этим вещественным доказательствам назначили экспертизы.

Милиции удалось оперативно установить и задержать по подозрению в совершении этого преступления четверых безработных знакомых убитого. Это три женщины и мужчина, все — жители Витебска, сейчас с ними работают следователи.

Витебский городско отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 6 части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. Расследование этого дела взял под личный контроль начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин, который посетил место преступления, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.