Российский священник молился, когда ему читали приговор — пять с половиной лет лишения свободы за сутенерство

Сяржук Серабро • 14/11/17 12:26 • Крымінал

14 ноября суд Железнодорожного района Витебска признал 39-летнего священника из России Николая Киреева виновным в сутенерстве и траффикинге — батюшка пытался вывезти в Сант-Петербург двух витеблянок для занятия проституцией.



Суд над иереем храма Святых Апостолов Петра и Павла поселка имени Морозова Всеволожского района Ленинградской области Николаем Киреевым, который начался 25 октября, проходил в закрытом режиме.

Российского священника обвиняли в том, что он пытался вывезти из Витебска двух женщин, которых он ранее через интернет завербовал для занятия проституцией. Киреева задержали у витебского автовокзала, когда он и девушки садились в автобус на Санкт-Петербург 3 августа.

Приговором суда Железнодорожного района обвиняемого признали виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьёй 171 УК. На основании части 1 статьи 13 части 2 статьи 171 УК судья Денис Алексеенко назначил Николаю Кирееву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией имущества.

Во время чтения приговора священник молился, а на вопрос судьи — понятно ли ему прочитанное, ответил, что не понимает, за что его осудили. Киреев обратился к журналистам и заявил, что он невиновен и никого из Витебска никуда не вывозил — билет покупал только один и платил только за себя.

Приговор суда пока еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке в течение 10 дней.