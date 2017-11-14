Во время снегопада в Толочинском райне легковушка врезалась в фуру, водителя выбросило из машины

ННВ • 14/11/17 16:28 • Здарэнні

13 ноября в 17:40 в Толочинском районе 24-летний водитель «Dacia Logan» из-за плохих погодных условий не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру «DAF».



Машины столкнулись с такой силой, что водителя легковушки, жителя Витебского района, выбросило из его автомобиля на дорогу. Молодой парень погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

После первого столкновения фура под управлением 42-летнего минчанина выехала на встречную полосу, где с ней столкнулся микроавтобус «Mercedess», за рулем которого был 56-летний житель Минской области. Водители грузовика и микроавтобуса в ДТП не пострадали, сообщает отделение агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.