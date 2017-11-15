В Витебске безработный парень обокрал церковную лавку — он утащил ювелирные изделия и пожертвования

• 15/11/17 12:29 • Крымінал

14 ноября в Витебске в одну из церквей забрался вор и обчистил иконную лавку. Он забрал серебряные крестики и цепочки, а также деньги из церковной кружки.
В Витебске безработный парень обокрал церковную лавку — он утащил ювелирные изделия и пожертвования. Фото УВД Витебского облисполкома

Придя утром в церковь, настоятель обнаружил пропажу ювелирных изделий и денег. Он позвонил в милицию и заявил о краже.

Милиционерам потребовалось несколько часов, чтобы найти подозреваемого. По подозрению в краже из церкви правоохранительные органы задержали безработного 18-летнего парня, который уже неоднократно судим. Дома у молодого человека нашли похищенные драгоценности и часть денег — остальные уже успел потратить.

В отношении него 18-летнего жителя Витебска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК — кража, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


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    2 каментарыя

    1. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      15/Лістапад/2017 у 13:01

      нехрен ювелиркой торговать...крестик можно и в магазине купить...все равно освящать надо заново после покупки...

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    2. Алекс   Thumb up Thumb down 0
      15/Лістапад/2017 у 14:56 1

      @ Сесицкий Сергей:
      Извини, случайно минус поставил, хотел+

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