В Витебске безработный парень обокрал церковную лавку — он утащил ювелирные изделия и пожертвования

Сяржук Серабро • 15/11/17 12:29 • Крымінал

14 ноября в Витебске в одну из церквей забрался вор и обчистил иконную лавку. Он забрал серебряные крестики и цепочки, а также деньги из церковной кружки.



Придя утром в церковь, настоятель обнаружил пропажу ювелирных изделий и денег. Он позвонил в милицию и заявил о краже.

Милиционерам потребовалось несколько часов, чтобы найти подозреваемого. По подозрению в краже из церкви правоохранительные органы задержали безработного 18-летнего парня, который уже неоднократно судим. Дома у молодого человека нашли похищенные драгоценности и часть денег — остальные уже успел потратить.

В отношении него 18-летнего жителя Витебска возбуждено уголовное дело по статье 205 УК — кража, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.