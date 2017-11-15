В Витебске в ночном клубе парень избил девушку, возбуждено уголовное дело

Сяржук Серабро • 15/11/17 14:21 • Здарэнні

5 ноября в Витебске наряд Октябрьского отдела охраны на месте совершения преступления в развлекательном центре задержал 26 летнего парня.



Как сообщает пресс-служба Департамента охраны, молодой человек беспричинно, из хулиганских побуждений, избил в 29-летенюю жительницу Витебска, причинив причинив при этом девушке телесные повреждения.

Как уточнили в компетентных органах, инцидент произошел в ночном клубе «Пассаж». 8 ноября в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК — хулиганство.

Напомним, что в прошлом году рядом с ночными клубами «Пассаж» и «Винтаж» на улице Ленина в Витебске была изнасилована девушка и убит мужчина.