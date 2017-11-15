В Витебске в ночном клубе парень избил девушку, возбуждено уголовное дело

• 15/11/17 14:21 • Здарэнні

5 ноября в Витебске наряд Октябрьского отдела охраны на месте совершения преступления в развлекательном центре задержал 26 летнего парня.
В Витебске восемь парней избили охранника бара

Как сообщает пресс-служба Департамента охраны, молодой человек беспричинно, из хулиганских побуждений, избил в 29-летенюю жительницу Витебска, причинив причинив при этом девушке телесные повреждения.

Как уточнили в компетентных органах, инцидент произошел в ночном клубе «Пассаж». 8 ноября в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 УК — хулиганство.

Напомним, что в прошлом году рядом с ночными клубами «Пассаж» и «Винтаж» на улице Ленина в Витебске была изнасилована девушка и убит мужчина.


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    2 каментарыя

    1. ооо   Thumb up Thumb down 0
      15/Лістапад/2017 у 17:10

      иии, клуб продолжает работать...

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    2. Гуляка   Thumb up Thumb down 0
      15/Лістапад/2017 у 17:14 1

      ооо пісаў:

      иии, клуб продолжает работать...

      Это клуб - того кого надо клуб!

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