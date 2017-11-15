За 10 минут назад на 44 года: видеоролик о Витебске в 1973 году

Сяржук Серабро • 15/11/17 16:36 • Культура

Блогер Вячеслав Настецкий опубликовал на youtbe ролик из цикла «10 минут по СССР», снятый в 1973 году и посвященный Витебску.



Фильм «Витебские узоры. 1973» длительностью около десяти минут хранится в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов. Упоминание о существовании такого хроникально-документального фильма Настецкий встретил в статье о праздновании 1000-летия города в энциклопедическом справочнике «Витебск», изданном в 1988 году. Ролик снят творческим объединением «Летапис» «Беларусфильма». Цифровая копия была приобретена у архива за 60 долларов.

Вероятно цикл «10 минут по СССР» предназначался для рекламирования туристических поездок в Советский Союз за рубежом, поэтому образ Витебска несколько не каноничен для советских времен. В ролике даже демонстрируются полотна опального Шагала, хотя о самом художнике не упоминается — только о Витебской художественной школе.

Примечательно, что в начале и конце фильма показывают полоцкий Софийский собор, правда, оператор снял его размытым отражением в воде. Прием не очень честный, но вполне объяснимый — ведь на момент съемок из образцов виленского барокко, которые могли привлечь туристов, в областном центре оставалась только ратуша. Воскресенская и Успенская церкви были взорваны еще до войны, а костел святого Антония и Николаевский собор — в конце 1950-х. Из витебских церквей в фильме могли похвастаться только руинами Благовещенской церкви, которые чудом спасла общественность за несколько лет до съемок.

В целом же Витебск в этом ролике презентуется как тысячелетний город, в котором ткут ковры и производят уникальные заточные станки.