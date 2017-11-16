Исламист из Полоцка, сделавший взрывное устройство, получил 12 лет лишения свободы

Сяржук Серабро • 16/11/17 17:07 • Крымінал

За разжигание религиозной розни, изготовление взрывного устройства и распространение порнографии 34-летний житель Полоцка Алексей Тиханков приговорен судебной коллегией по уголовным делам Витебского областного суда к 12 годам лишения свободы.



Алексей Тиханков, как установил суд, в 2013 году уехал в Германию, где под влиянием эмигрантов из Чечни и Дагестана принял ислам — суннитское его течение. При этом он стал поддерживать идеологию террористической организации «Исламское государство» и ведение вооруженного «джихада» против «неверных», то есть тех, кто не исповедует ислам.

Живя в Германии Тиханков в соцсети «Вконтакте» распространял различные пропагандистские материалы ИГИЛ и другие экстремистские материалы, направленные на формирование чувства ненависти, неприязни и нетерпимости в отношении немусульман, а также побуждающие к противоправным насильственным действиям в их отношении.

В 2015 году немецкие власти депортировали Алексея Тиханкова в Беларусь. На родине он продолжил свои противоправные действия, направленные на возбуждение религиозной вражды и розни, используя для распространения исламистских материалов религиозно-экстремистского характера не только социальную сеть «ВКонтакте», так и мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Кроме того, в 2016 году он, находясь под влиянием воинствующей идеологии террористической организации «Исламское государство» и иных радикальных исламистских группировок, стал активно искать в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Необходимые компоненты взрывчатки Тихакнов покупал в различных магазинах Полоцка. А затем, в конце октября 2016 года, с помощью скачанного на телефон видеоролика с инструкций и приобретенных компонентов изготовил взрывчатое вещество, которое хранил в квартире, где жил, пока его 28 октября 2016 года не обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Также в этой квартире и по месту регистрации Тиханкова нашли готовые к сбору воедино составные части детонатора и самодельного взрывного устройства.

Во время следствия было установлено, что, кроме экстремистских материалов, Тиханков распространял и порнографию, рассылая ее другим пользователям соцсети «ВКонтакте».

10 ноября в Полоцке судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда признала Алексея Тиханкова виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение религиозной и иной социальной вражды и розни по признаку религиозной и иной социальной принадлежности, и на основании части 1 статьи 130 УК приговорила к лишению свободы 4 года; в распространении порнографических изображений, совершенном с использованием интернета — на основании части 2 статьи 343 УК назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года; в незаконных изготовлении и хранении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении основных частей взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств в целях совершения преступлений, предусмотренных статьями 124, 126, 127, 289, 292, 359 и 360 УК, и на основании части 4 статьи 295 УК назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет без конфискации имущества.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Тиханков приговорен к лишению свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима, сообщает пресс-служба Витебского областного суда. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.