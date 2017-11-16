Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении минчанки, набравшей через знакомых свыше 21 500 рублей кредитов

Сяржук Серабро • 16/11/17 13:06 • Крымінал

Женщина с 2010 по 2014 год просила знакомых оформлять для нее кредиты в различных банках и забирала деньги. Долгов она не вернула, а уволилась с работы и переехала жить в другое место.



Всего доследственными проверками было установлено 14 таких эпизодов, в итоге Л. Удалось завладеть средствами более чем на 215 000 000 неденоминированных рублей и скрыться от потерпевших.

При этом отдела внутренних дел Миорского райисполкома и Миорского районного отдела Следственного комитета были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Сейчас прокуратура Витебской области в порядке надзора эти постановления отменила и возбудила в отношении жительницы Минска уголовное дело по части 4 статьи 209 УК —

мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.