Пролетая над Витебском в 2000 году: Синий дом еще канонического цвета, амфитеатр без крыши, а церквей и пирамиды в центре нет

Сяржук Серабро • 16/11/17 15:18 • Турызм

На youtube опубликованы три видеоролика общей продолжительностью около 15 минут, снятые с вертолета «Ми-2» в 2000 году во время «Славянского базара в Витебске».



Благодаря этим роликам можно увидеть, как изменился центр города за последние 17 лет: были восстановлены витебские храмы, но уничтожен сквер на площади Победы. Кинтеатр «Беларусь» еще не превратился в очередной крытый рынок. Зелени в городе стало меньше, зато появилось больше тротуарной плитки и зданий в стиле провинциального хайтека.