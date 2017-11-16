В Витебске открылся XXX Международный фестиваль современной хореографии IFMC. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 16/11/17 0:56 • Культура

15 ноября в Витебске открылся юбилейный XXX Международный фестиваль современной хореографии IFMC.



На открытии фестиваля витебского хореографа Диану Юрченко, которая руководит театром-студией «Витебск», наградили за значительный вклад в развитие современной хореографии и преданность творческому делу. Вручать награду на сцену вышел Народный артист России Сергей Безруков, он не входит в состав международного жюри конкурса, а приехал в Витебск, чтобы представить фильм «После себя», которым в этом году начался фестиваль.

После презентации конкурсантов, а в нынешнем конкурсе будут участвовать 19 коллективов из пяти областных центров Беларуси — Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Могилева, на сцену концертного зала с поздравлением фестивалю вышли артисты Национального академического Большого театра оперы и балета. Затем зрители смогли увидеть данс-спектакль «Песни последней травы» в постановке российского «Эксцентрик-балета» Сергея Смирнова.

Судить белорусских танцоров и хореографов будет международное жюри, которое возглавляет Заслуженный деятель искусств Украины и Народный артист Молдовы Раду Поклитару (Украина), а в состав входят представители Австрии, Беларуси, Польши и Румынии.

Кроме конкурсных показов и концертных выступлений во время фестиваля традиционно пройдет ряд мастер-классов, в которых своим умением с молодыми артистами поделятся хореографы Беларуси, Латвии и Польши.

Программа IFMC-2017 рассчитана на пять дней и завершится 19 ноября: вечером в воскресенье состоится гала-концерт победителей белорусского конкурса, а во втором отделении представят спектакль «КАРМЕН.TV» украинского театра «Киев модерн-балет».

Как рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы фестиваля, празднование 30-летнего юбилея IFMC продолжится и в следующем году, когда в Витебске будет проходить международный конкурс.