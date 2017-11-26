Пьяная жительница Витебска выбросила собачку с восьмого этажа на глазах у маленькой дочки

• 26/11/17 12:14 • Здарэнні

26 ноября в 0:30 в милицию Витебска поступило сообщение о том, что в доме №32 корпус 2 по улице Чкалова пьяная витеблянка на глазах у дочки выбросила с восьмого этажа собаку.
Собака на окне. Фото pixabay.com

Приехавший на вызов наряд Первомайского РОВД обнаружил у подъезда дома собаку с признаками падения с высоты. После этого милиционеры приступили к опросу очевидцев и жителей подъезда.

Предварительно правоохранительным органам удалось выяснить, что собаку взяли в эту семью в июне 2017 года. Хозяйка, которая в момент происшествия была пьяной, разозлилась из-за того, что животное нагадило в квартире.

Соседи слышали, как 11-летняя дочка кричала и умоляла мать не бросать собаку. Но та вынесла пса на балкон и сбросила с высоты восьмого этажа.

Материалы, собранные по факту жестокого обращения с животным, уже направлены милицией в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки. Кроме того, с учетом того, что правонарушение было совершено на глазах у 11-летнtй дочки хозяйки квартиры, информацию передадут в органы профилактики, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


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    14 каментарыяў

    1. angela davis   Thumb up Thumb down 0
      26/Лістапад/2017 у 12:52

      мля

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    2. angela davis   Thumb up Thumb down 0
      26/Лістапад/2017 у 12:55 1

      Что творицца вокруг меня? Дикое скоцтво и полная потеря нравственных ориетиров. Один му.ак котенка швыряет о стену, другое живодное собаку выгуливает с балкона 8-го этажа...

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    3. Forestor   Thumb up Thumb down -3
      26/Лістапад/2017 у 20:12 2

      @ angela davis:
      Это все результат антикоммунистической (антибольшевистской) истерии-ведь закон капитализма: "Человек человеку волк"!

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    4. cinic   Thumb up Thumb down +3
      26/Лістапад/2017 у 21:39 3

      Forestor пісаў:

      ведь закон капитализма: "Человек человеку волк"!

      ----------- А у большевиков ??? У них сложнее: "Человек человеку друг, товарищ, брат, волк, враг и даже еда- в зависимости от обстоятельств."

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    5. Pcholkin   Thumb up Thumb down +3
      26/Лістапад/2017 у 22:09 4

      Материалы, собранные по факту жестокого обращения с животным, уже направлены милицией в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки.
      ------------------------------------
      Forestor пісаў:

      Это все результат антикоммунистической (антибольшевистской) истерии

      :mrgreen:
      Во, форестор, выдал оценку! ...Себе. Последняя стадия маразма, по причине перманентной коммунистической (большевистской) истерии...

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    6. Forestor   Thumb up Thumb down -4
      26/Лістапад/2017 у 22:30 5

      cinic пісаў:

      Forestor пісаў:

      ведь закон капитализма: "Человек человеку волк"!

      ----------- А у большевиков ??? У них сложнее: "Человек человеку друг, товарищ, брат, волк, враг и даже еда- в зависимости от обстоятельств."

      Не надо городить винегрет, у большевиков был один главный классовый враг-это буржуазия, которая и внедряла в обществе и экономике свою формулу взаимоотношений, как говорится, "Боливар двоих не выдержит", "выживает сильнейший"; внедряла теорию Мальтуса (теория лишних ртов), отсюда, мол и происходят безработица, бедность и нищета и т.д.

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    7. Forestor   Thumb up Thumb down -3
      26/Лістапад/2017 у 22:39 6

      angela davis пісаў:

      Что творицца вокруг меня? Дикое скоцтво и полная потеря нравственных ориетиров.

      Для тупых Пчелкиных еще раз поясняю-это результаты посеянной вами антикоммунистической (антибольшевистской) истерии в обществе-вперед к светлому капитализму!

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    8. cinic   Thumb up Thumb down +2
      26/Лістапад/2017 у 23:12 7

      Forestor пісаў:

      у большевиков был один главный классовый враг-это буржуазия,

      --------- Теория голожопого индейца. Мало того ,что половина большевиков была буржуйского происхождения,так они сами первыми буржуями и стали ,создав свой большевистский режим. Спецпайки,спецшколы,спецмагазины, спецателье, спецавто,спецохрана,спецдачи и т.д. Ну не суки ???

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    9. Герман Зверобой   Thumb up Thumb down +2
      26/Лістапад/2017 у 23:28 8

      @ Forestor:
      Га-га-га!!! Браво, Форест...осталось назвать имена главных гадов капитализма в Беларуси, которые науськивали народец избавиться от "лишних ртов", в том числе и собачачьих)
      Где то звучала цифра уже 500 тысяч безработных.
      А на "Боливаре" один вот уже 23 года сидит и слазить на землю грешную не собирается...

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    10. Леший   Thumb up Thumb down +2
      27/Лістапад/2017 у 0:49 9

      Forestor пісаў:

      @ angela davis:
      Это все результат антикоммунистической (антибольшевистской) истерии-ведь закон капитализма: "Человек человеку волк"!

      Проспись, чудила: речь о собаке, выброшенной из окна, а не о конфликте человеков!

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    11. Reni   Thumb up Thumb down +1
      27/Лістапад/2017 у 12:31 10


      Так дзяржаць! Упярод, к свэтламу будушчаму.

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    12. саня калинкин   Thumb up Thumb down -1
      27/Лістапад/2017 у 13:55 11

      cinic пісаў:

      половина большевиков была буржуйского происхождения

      Панятна...

      А когда это было и что значит буржуйского происхождения?

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    13. Александр   Thumb up Thumb down 0
      27/Лістапад/2017 у 15:54 12

      Reni, лекарство Боярышник тут ни при чём. Те кто поумирали, пили лосьон с одноимённым названием, чем и вызвали путаницу.

      В целом вся эта история об ответственности.
      Если приютили животное, то Вы несёте за него ответственность, включая не только кормёжку, но и выгул.

      И если мы повнимательнее посмотрим, таких основная масса. Редко, кто хочет сыграть роль человека, в основном играют роли животных, за которых надо отвечать, а не которые берут ответственность на себя.

      Конечно виноват кто-то снаружи, ну никак не ты, правда?
      Недавно услышал фразу от друга Серёги:
      - Это всё они, там, отняли у людей все возможности и развиваться не дают.
      - А что именно не дают?
      - Ну я в целом, так.
      - Понятно.

      Так и тут. Виноват же кто-то в том, что баба не хочет отвечать за свои действия. Но кто? Одно из двух, или капиталисты или коммунисты. Третьего не дано.

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    14. саня калинкин   Thumb up Thumb down -1
      27/Лістапад/2017 у 17:07 13

      Александр пісаў:

      - Это всё они, там, отняли у людей все возможности и развиваться не дают.
      - А что именно не дают?

      Для начала: а кто для Серёги "они"? Может тогда понятнее станет о чём он.

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