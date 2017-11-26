Пьяная жительница Витебска выбросила собачку с восьмого этажа на глазах у маленькой дочки

ННВ • 26/11/17 12:14 • Здарэнні

26 ноября в 0:30 в милицию Витебска поступило сообщение о том, что в доме №32 корпус 2 по улице Чкалова пьяная витеблянка на глазах у дочки выбросила с восьмого этажа собаку.



Приехавший на вызов наряд Первомайского РОВД обнаружил у подъезда дома собаку с признаками падения с высоты. После этого милиционеры приступили к опросу очевидцев и жителей подъезда.

Предварительно правоохранительным органам удалось выяснить, что собаку взяли в эту семью в июне 2017 года. Хозяйка, которая в момент происшествия была пьяной, разозлилась из-за того, что животное нагадило в квартире.

Соседи слышали, как 11-летняя дочка кричала и умоляла мать не бросать собаку. Но та вынесла пса на балкон и сбросила с высоты восьмого этажа.

Материалы, собранные по факту жестокого обращения с животным, уже направлены милицией в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки. Кроме того, с учетом того, что правонарушение было совершено на глазах у 11-летнtй дочки хозяйки квартиры, информацию передадут в органы профилактики, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.