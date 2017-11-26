Пьяная жительница Витебска выбросила собачку с восьмого этажа на глазах у маленькой дочки
26 ноября в 0:30 в милицию Витебска поступило сообщение о том, что в доме №32 корпус 2 по улице Чкалова пьяная витеблянка на глазах у дочки выбросила с восьмого этажа собаку.
Приехавший на вызов наряд Первомайского РОВД обнаружил у подъезда дома собаку с признаками падения с высоты. После этого милиционеры приступили к опросу очевидцев и жителей подъезда.
Предварительно правоохранительным органам удалось выяснить, что собаку взяли в эту семью в июне 2017 года. Хозяйка, которая в момент происшествия была пьяной, разозлилась из-за того, что животное нагадило в квартире.
Соседи слышали, как 11-летняя дочка кричала и умоляла мать не бросать собаку. Но та вынесла пса на балкон и сбросила с высоты восьмого этажа.
Материалы, собранные по факту жестокого обращения с животным, уже направлены милицией в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки. Кроме того, с учетом того, что правонарушение было совершено на глазах у 11-летнtй дочки хозяйки квартиры, информацию передадут в органы профилактики, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
26/Лістапад/2017 у 12:52
мля
26/Лістапад/2017 у 12:55 1
Что творицца вокруг меня? Дикое скоцтво и полная потеря нравственных ориетиров. Один му.ак котенка швыряет о стену, другое живодное собаку выгуливает с балкона 8-го этажа...
26/Лістапад/2017 у 20:12 2
@ angela davis:
Это все результат антикоммунистической (антибольшевистской) истерии-ведь закон капитализма: "Человек человеку волк"!
26/Лістапад/2017 у 21:39 3
Forestor пісаў:
----------- А у большевиков ??? У них сложнее: "Человек человеку друг, товарищ, брат, волк, враг и даже еда- в зависимости от обстоятельств."
26/Лістапад/2017 у 22:09 4
Материалы, собранные по факту жестокого обращения с животным, уже направлены милицией в городской отдел следственного комитета для дачи правовой оценки.
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Forestor пісаў:
Во, форестор, выдал оценку! ...Себе. Последняя стадия маразма, по причине перманентной коммунистической (большевистской) истерии...
26/Лістапад/2017 у 22:30 5
cinic пісаў:
Не надо городить винегрет, у большевиков был один главный классовый враг-это буржуазия, которая и внедряла в обществе и экономике свою формулу взаимоотношений, как говорится, "Боливар двоих не выдержит", "выживает сильнейший"; внедряла теорию Мальтуса (теория лишних ртов), отсюда, мол и происходят безработица, бедность и нищета и т.д.
26/Лістапад/2017 у 22:39 6
angela davis пісаў:
Для тупых Пчелкиных еще раз поясняю-это результаты посеянной вами антикоммунистической (антибольшевистской) истерии в обществе-вперед к светлому капитализму!
26/Лістапад/2017 у 23:12 7
Forestor пісаў:
--------- Теория голожопого индейца. Мало того ,что половина большевиков была буржуйского происхождения,так они сами первыми буржуями и стали ,создав свой большевистский режим. Спецпайки,спецшколы,спецмагазины, спецателье, спецавто,спецохрана,спецдачи и т.д. Ну не суки ???
26/Лістапад/2017 у 23:28 8
@ Forestor:
Га-га-га!!! Браво, Форест...осталось назвать имена главных гадов капитализма в Беларуси, которые науськивали народец избавиться от "лишних ртов", в том числе и собачачьих)
Где то звучала цифра уже 500 тысяч безработных.
А на "Боливаре" один вот уже 23 года сидит и слазить на землю грешную не собирается...
27/Лістапад/2017 у 0:49 9
Forestor пісаў:
Проспись, чудила: речь о собаке, выброшенной из окна, а не о конфликте человеков!
27/Лістапад/2017 у 12:31 10
Так дзяржаць! Упярод, к свэтламу будушчаму.
27/Лістапад/2017 у 13:55 11
cinic пісаў:
Панятна...
А когда это было и что значит буржуйского происхождения?
27/Лістапад/2017 у 15:54 12
Reni, лекарство Боярышник тут ни при чём. Те кто поумирали, пили лосьон с одноимённым названием, чем и вызвали путаницу.
В целом вся эта история об ответственности.
Если приютили животное, то Вы несёте за него ответственность, включая не только кормёжку, но и выгул.
И если мы повнимательнее посмотрим, таких основная масса. Редко, кто хочет сыграть роль человека, в основном играют роли животных, за которых надо отвечать, а не которые берут ответственность на себя.
Конечно виноват кто-то снаружи, ну никак не ты, правда?
Недавно услышал фразу от друга Серёги:
- Это всё они, там, отняли у людей все возможности и развиваться не дают.
- А что именно не дают?
- Ну я в целом, так.
- Понятно.
Так и тут. Виноват же кто-то в том, что баба не хочет отвечать за свои действия. Но кто? Одно из двух, или капиталисты или коммунисты. Третьего не дано.
27/Лістапад/2017 у 17:07 13
Александр пісаў:
Для начала: а кто для Серёги "они"? Может тогда понятнее станет о чём он.