В Орше «Mitsubishi Lancer» врезался в фонарный столб, пассажир в больнице

• 26/11/17 11:44 • Здарэнні

26 ноября около 2:50 в Орше «Mitsubishi Lancer» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в столб. В машине оказался заблокированным пассажир.
В Орше «Mitsubishi Lancer» врезался в фонарный столб, пассажир в больнице. Фото ГАИ

На помощь 26-лететнему парню, который ехал в легковушке на правом заднем сидении, пришли спасатели. После того, как молодого человека извлекли из поврежденного авто, его пришлось госпитализировать в Оршанской городской больнице №1 имени Семашко.

В Орше «Mitsubishi Lancer» врезался в фонарный столб, пассажир в больнице. Фото ГАИ

В результате ДТП пострадал и водитель «Mitsubishi», он отправлен на амбулаторное лечение, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

В Орше «Mitsubishi Lancer» врезался в фонарный столб, пассажир в больнице. Фото ГАИ


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