На жительницу Витебска, выбросившую с восьмого этажа собачку, завели уголовное дело

Сяржук Серабро • 27/11/17 14:45 • Крымінал

В Витебске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в отношении 35-летней женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения на глазах у дочки выбросила с восьмого этажа собаку.



Как сообщали «Народные новости Витебска», этот вопиющий случай произошел 26 ноября в доме №32 корпус 2 на улице Чкалова. В милицию обратились соседи, которые слышали крики в квартире на восьмом этаже, а потом нашли погибшее животное на асфальте у подъезда.

Следователями установлено, что собаку в 0:30 на глазах своей малолетней дочери выбросила с балкона хозяйка квартиры. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшим на место происшествия следователям она объяснила, что собака ей надоела, потому что не была приучена к чистоте.

В отношении женщины Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 339-1 УК — жестокое обращение с животными, повлекшее гибель, совершенное из хулиганских или иных низменных побуждений в присутствии малолетнего. Следователи допросили свидетелей и осмотрели место происшествия, также назначена судебно-ветеринарная экспертиза.

В ходе предварительного следствия они должны установить причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления, а также изучить личность подозреваемой. Женщина сейчас время не работает, она не судима, но ранее привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте и заведомо ложное сообщение. С сентября 2016 года эта семья поставлена на учет, как находящаяся в социально опасном положении, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.