Новополочанин устроил в квартире оранжерею для выращивания марихуаны

ННВ • 27/11/17 13:54 • Крымінал

24 ноября в Новополоцке милиция «накрыла» лабораторию по выращиванию конопли.



Специально приспособленное под оранжерею для марихуаны помещение безработный житель Нефтеграда устроил у себя в квартире. Правоохранительные органы изъяли 9,3 грамма высушенного растения, оборудование, грунт, семена и специальную литературу по агротехнике конопли.

В отношении жителя Новополоцка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК, сообщает пресс-служба МВД.