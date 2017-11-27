С директором ЖКХ Полоцка расторгли контракт из-за злоупотреблений

Сяржук Серабро • 27/11/17 16:04 • Эканоміка

8 ноября с 39-летним директором КУП «ЖКХ г. Полоцка» Андреем Сидюком, который также является депутатом Полоцкого райсовета, расторгли контракт по дискредитирующим обстоятельствам.



Как писали «ННВ», в июне директор ЖКХ Полоцка был временно отстранен от должности: его и начальника отдела маркетинга предприятия заподозрили в превышении служебных полномочий и возбудили уголовное дело.

Проверку КУП «ЖКХ г. Полоцка» проводили Полоцкий межрайонный комитет госконтроля совместно с Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области. Они установили факты излишнего расходования средств предприятия с нарушением законодательства и внутренних актов при закупке топливной щепы и строительных материалов, всего было переплачено 607 400 рублей.

Кроме того, как показала проверка, ЖКХ при строительстве в Полоцке мемориального комплекса «Урочище пески» была допущена приемка некачественно выполненных работ и применение несертифицированных стройматериалов, а также приняты к оплате работы, которые фактически не выполнялись. В результате стоимость строительства этого мемориала была завышена на 57 000 рублей.

За эти нарушения в отношении директора ЖКХ Полоцка Андрея Сидюка возбудили и расследуют уголовное дело по части 3 статьи 426 УК — превышение власти или служебных полномочий.

После рассмотрения результатов этой проверки на коллегии Комитета госконтроля области председатель Полоцкого райисполкома 8 ноября издал распоряжение расторгнуть с господином Сидюком контракт по дискредитирующим обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 6.2 декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» – иное грубое нарушение руководителем предприятия трудовых обязанностей, выразившееся в необеспечении соблюдения законодательства Республики Беларусь о закупках, повлекшее излишнее расходование денежных средств предприятия и причинение ущерба.

Кроме того к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц, не обеспечивших должный контроль за деятельностью ЖКХ Полоцка. Также приняты меры по формированию в КУП «ЖКХ г. Полоцка» комиссии для проведения закупок за счет собственных средств из числа работников, обладающих специальными познаниями в данной сфере, и обеспечению ее работы в соответствии с требованиями законодательства, сообщает пресс-служба КГК.

Александр Сидюк был избран депутатом Полоцкого районного Совета депутатов 27 созыва по Богдановичскому №9 избирательному округу в 2014 году.