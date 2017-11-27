В Витебской области ГАИ ловит нарушителей при помощи квадрокоптера

Дайджэст • 27/11/17 7:52 • Падзеі

Борьба с нарушителями на дороге становится более эффективной с использованием современных технологий. На прошлой неделе в Орше за проезжей частью улиц наблюдали с воздуха. Сотрудники Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома и отдела ГАИ Оршанского РОВД провели рейдовое мероприятие с использованием квадрокоптера – небольшого беспилотного летательного аппарата.



Технику использовали в сложных условиях – вечером, когда из-за слабой освещенности дальность обзора дороги с земли ограничена. По воздуху же компактный летательный аппарат с видеокамерой с легкостью кружит над проезжей частью, преодолевает значительное расстояние, фиксирует нарушения в непосредственной близости и незаметно от нарушителя. Оператор выбирает маршрут полета и принимает картинку с устройства в режиме реального времени. Так, в ходе рейда сотрудники ГАИ расположились в районе площади коллегиума иезуитов и вели обзор центральной части города в полете дрона на высоте нескольких десятков метров. Целенаправленно наблюдали за пешеходами. В это время поблизости находились экипажи спецавтомобилей, готовые выехать к месту нарушений по сигналу оператора. Очередной вызов по рации – и ближайший экипаж ГАИ в кратчайшее время подъезжает к растерянному пешеходу. Для тех, кто пытается уклониться от наказания, оператор демонстрирует видеозапись.

Нарушают и взрослые, и дети. Причем последние берут пример со старших, позволяя себе переходить дорогу в неположенном месте или на запрещенный сигнал светофора. Бывает, что родители, не осознавая последствий, в спешке ведут ребенка через проезжую часть с нарушением правил. Дети запоминают это и при случае повторяют, подвергая себя опасности.

Очередных нарушителей заметили с помощью беспилотника на улице Советской. Молодая мама с ребенком переходили проезжую часть дороги не по правилам. С нарушением согласны. В тот вечер им повезло – не попали в ДТП и получили только предупреждение, хотя претендовали на штраф до трех базовых (69 рублей). Еще из приятного в этой ситуации – подаренный сотрудниками фликер, чтобы обозначили себя в темное время суток. Световозвращающие элементы не дают право нарушать правила, но в большинстве случаев помогут водителю заметить пешехода на дороге и вовремя принять правильное решение.

Другим нарушителям в тот вечер повезло меньше: составление протоколов заняло некоторое время (оправдана ли была спешка при нарушении правил?) и предъявленный штраф пришелся совсем некстати. Досталось и велосипедистам, которые ехали по обочине при наличии тротуара.

Со статистикой не поспоришь – люди продолжают действовать беспечно, а ведь правила написаны для их же безопасности. За 10 месяцев текущего года в Оршанском районе сотрудниками ГАИ зафиксировано более 2350 нарушений пешеходами и велосипедистами. Из них большая часть квалифицировалась по части 1 статьи 18.23 КоАП Республики Беларусь. Около 290 нарушений были совершены гражданами в состоянии алкогольного опьянения – часть 2, согласно которой за нарушение правил следует наложение штрафа в размере от трех до пяти базовых величин (69-115 руб.).

«Мы продолжим применять на практике этот эффективный метод выявления нарушений с помощью квадрокоптера, – отметил по итогам рейда начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц. – Это действенное средство как в профилактике нарушений, так и в обеспечении безопасности дорожного движения и предотвращении совершения дорожно-транспортных происшествий».

С 13 по 22 ноября в г.Орше и Оршанском районе Госавтоинспекция Оршанского РОВД проводит специальный комплекс мероприятий «Пешеход», направленный на предупреждение ДТП с участием пеших участников дородного движения.

Сергей Слепцов - "Инфоград"