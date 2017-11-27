Витебская афиша с 27.11.2017 по 3.12.2017 года

Ульяна Церашкова • 27/11/17 11:02 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 27 ноября по 3 декабря 2017 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 48-50-68

27.11–29.11

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (10:05, 14:40; 11:25). Цена: 4,00-6,50.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (17:00, 19:25). Цена: 5,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (21-20). Цена: 5,50-6,00.

«Лига справедливости». Фантастика, 3D, США, 16+ (12:25, 19:05; 17:10, 21:30). Цена: 4,00-6,50.

«Мифы». Комедия, Россия, 16+ (15-20). Цена: 3,50-6,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (8:30 – 25.11–26.11; 9:50 – 25.11–26.11; 13:45). Цена: 1,50.

30.11–6.12

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (14:50 – кроме 30.11; 17:10, 19:30). Цена: 3,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (21:50). Цена: 5,50-6,00.

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (10:40; 12:20). Цена: 4,00-6,50.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (16:40, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (18-:50). Цена: 5,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (13:00; 8:45 – 2.12-3.12 – специальный детский; 14:40 – специальный детский).

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:00 – 2.12–3.12 –специальный детский; 10:30 – специальный детский).

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 48-57-45

27.11–29.11

«Шторм: Палаючы лiст». Прыгоднiцкi, Нiдэрланды, 6+ (11:20). Цена: 3,50-6,00.

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (8:50, 17:20; 10:-40). Цена: 4,00-6,50.

«Обет молчания». Боевик, Болгария, 18+ (17:30). Цена: 5,50-6,00.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (15:15, 21:25). Цена: 3,50-6,00.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2». Комедия, США, 16+ (19:40). Цена: 5,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (19:05). Цена: 5,50-6,00.

«Лига справедливости». Фантастика, 3D, США, 16+ (13:00, 21:20). Цена: 4,00-6,50.

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (13:10). Цена: 3,00-5,00.

«Чудо». Драма, США, 12+ (12:35, 10:50; 15:20). Цена: 3,50-6,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:00). Цена: 1,50.

30.11–6.12

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (19:00). Цена: 5,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (17:30). Цена: 5,50-6,00.

«Шторм: Палаючы лiст». Прыгоднiцкi, Нiдэрлады, 6+ (15:40). Цена: 3,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (11:25 –специальный детский, 13:15). Цена: 1,30-6,00

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (9:05, 11:20). Цена: 4,00-6,50.

«Обет молчания». Боевик, драма, Болгария, 18+ (17:00). Цена: 5,50-6,00.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (15:00, 19:10). Цена: 3,50-6,00.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2». Комедия, США, 16+ (13:40). Цена: 3,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (21:10). Цена: 5,50-6,00.

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (21:20). Цена: 4,50-5,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:45). Цена: 1,50.

С 7 декабря на экранах кинотеатров Витебска:

«Мы». Киноальманах, Беларусьфильм, 16+.

«Счастливого дня смерти». Триллер, США, 18+.

«Цепной пёс». Криминал, Болгария, 16+.

«Жги!». Драма, Россия, 16+.

Витебская областная филармония

ул. Ленина, 69, тел. 53-83-94, 53-83-87

30.11 (18:39) Ансамбль танца, музыки и песни «Талака». Цена: 6,50–7,50; 3,50 – для учащихся и студентов.

1.12 (18:30) «Не гадайте на любовь». Джулиетта Тарахчян, Елена Гракова, Валерий Бруйко, Алена Папко, Владислав Миценко, народная студия современного танца Ирины Буховецкой. Цена: 6,50–7,50; 3,50 – для учащихся и студентов.

4.12–17.12 XXIVX Международный музыкальный фестиваль имени И.Соллертинского http://vitebsk-fil.by/xxix-mezdunarodnyi-muzykalnyi-festival-imeni-ii-sollertinskogo.

Концертный зал «Витебск»

парк им. Фрунзе, 1, тел. 66-30-40, 67-39-58, 66-91-61

2.12 (15:00) Клуб любителей игр «Unum».

3.12 (14:00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа.

25.11 (19:00) Музыкальный проект «F.ТОЧКА».

2.12 (17:00) Юбилейный концерт, посвященный 20-летию образцового ансамбля танца «Егоза»

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тел. 62-63-81, 62-63-96

29.11 (19:00) «Дарослыя дзеці». Гісторыя кахання.

1.12 (19:00) «Апошнія». Сямейная драма.

2.12 (18:00) «Дзіўная місіс Сэвідж».

3.12 (18:00) «Доктар філасофіі».

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкіна, 2, тэл. 66-90-77

Спектакль «З Новым годам, добры Гном!» і танцавальна-забаўляльная праграма.

23.12 (11.00, 14.00), 24.12 (11.00, 14.00, 17.00), 25.12 (11.00, 14.00, 17.00), 27.12 (17.00), 28.12 (17.00), 29.12 (17.00), 30.12 (10.30, 13.30), 2.01 (17:00), 3.01 (17:00), 4,01 (17:00), 6.01 (11:00, 14:00).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Защитники Отечества» (оружие, награды, документы, личные вещи участников войны).

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI в. (из фондов ВОКМ).

«Ищем символ 2018 года». New year quest для детей (15.12–14.01), по предварительной записи.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

Белорусское искусство XVIII−XX веков.

Русская живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII – начала XX веков.

Живопись Ю.М. Пэна.

«Простые радости уходящего года». Акварель Феликса Гумена.

«Семья». Живопись Виктора, Сергея и Алексея Медвецких.

«Вечный образ». Выставка акварели молодых художников Егора и Александра Артюховых (до 10 декабря).

«Любыя сэрцу прасторы». Юбилейная выставка живописи Нелли Сорокиной (до 17.12).

«Традиции школы». Выставка, посвящённая 50-летию первой отчётной выставки художников-педагогов ВГУ им. П.М.Машерова (до 17.12).

«Texo_авоська». Художественный проект преподавателей и выпускников кафедры дизайна ВГТУ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и др.

«Проделки маленького привидения». Квест для детей 8–12 лет (по предварительной записи).

«Коллекция ушедшей эпохи» к 100-летию Октябрьской революции (из фондов Витебского областного краеведческого музея), до 15.12.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 29-16-73, 29-27-12

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И.Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«Лінія лёсу». Персанальны праект Генадзя Фалея.

«Погружение». Живопись Сергея Комягина.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Преобразование, стагнация и Я». Арт-проект Валентины Ляхович (обновленная экспозиция).

Арт-проекты Евгения Кутаркина, Елены Петровой, Галины Васильевой, Кирилла Дёмчева, Дмитрия Горолевича, Анастасии Ганчаровой.

«Приют души». Благотворительная фотовыставка.

Музыкальная гостиная

пр. Фрунзе, 11, тел. 58-48-94

«Сказоньки». Выставка Томы Прокофьевой.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвящённая 25-летию создания музея.

Графіка Латвійскай акадэміі мастацтваў (да 10.12).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставка, посвященная 70-летию народного коллектива самодеятельных художников «Контур».

«Лед, огонь и вода». Выставка, посвященная 80-летию самодеятельного художника Яна Присса.

«Одеса – Адэса». Фотовыставка Александра Синельникова (до 11.12).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Смотровая площадка.

Ознакомительная экскурсия для школьников (по записи).

Фотовыставка Александра Артемьева.

Витебский областной музей героя Советского Союза М.Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Геральдика Латвии» (муниципальные, фамильные и корпоративные гербы 1993–2017) латвийских художников Илзе Либиете и Юриса Иванова (до 2.12).

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11.00– 19.00 (сб., вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00).

Арт-центр VZAP

ул. Октябрьская, 2

Тел.: +375 29 890-28-40

2.12 (19.00) «Пуповина». Психодраматическая постановка по пьесе Майи Тульчинской. Цена: 5,00–7,00.

9.12 (17.00) Предновогодняя аниме пати.

17.12 (11.00–18.00) Handmade Market «Северное Сияние».