В пяти районах Витебской области планируется развивать мясное скотоводство
В пяти районах Витебской области планируется развивать мясное скотоводство, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы провели детальный разбор и выявили несколько районов Витебской области, которые по ряду объективных причин сегодня не могут хорошо сопровождать молочное скотоводство. Мы определили пять районов Витебской области, в том числе Браславский, Ушачский, Шумилинский, в которых удой на корову не превышает определенного показателя, и хотим переориентировать эти районы на разведение мясного скота. Это наша задача на ближайшие несколько лет", - сказал Игорь Брыло.
Разведением мясного скота в Беларуси занимаются 224 сельхозорганизации. По состоянию на 1 января 2017 года в мясном скотоводстве страны было задействовано 69 тыс. голов крупного рогатого скота.
Корр. БелТА
28/Лістапад/2017 у 7:57
Шо? Мраморное мясо?? Опять!???
28/Лістапад/2017 у 8:22 1
Они "провели детальный разбор" /лучше бы анализ/ и выяснили что по колено в навозе мясные будут лучше себя ощущать,чем молочные. Будет новая фишка : "рулька ,выращенная в навозной жиже".
28/Лістапад/2017 у 8:54 2
В городах скотоводство уже развито
28/Лістапад/2017 у 9:51 3
«... в мясном скотоводстве страны было задействовано 69 тыс. голов крупного рогатого скота.»
Как голов?!! Опять только головы?!!
А когда же мясо задействуют?