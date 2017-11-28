В пяти районах Витебской области планируется развивать мясное скотоводство

• 28/11/17 7:39 • Эканоміка

В пяти районах Витебской области планируется развивать мясное скотоводство, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.
Коровы, телята, ферма. Фото pixabay.com

"Мы провели детальный разбор и выявили несколько районов Витебской области, которые по ряду объективных причин сегодня не могут хорошо сопровождать молочное скотоводство. Мы определили пять районов Витебской области, в том числе Браславский, Ушачский, Шумилинский, в которых удой на корову не превышает определенного показателя, и хотим переориентировать эти районы на разведение мясного скота. Это наша задача на ближайшие несколько лет", - сказал Игорь Брыло.

Разведением мясного скота в Беларуси занимаются 224 сельхозорганизации. По состоянию на 1 января 2017 года в мясном скотоводстве страны было задействовано 69 тыс. голов крупного рогатого скота.

Корр. БелТА


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    4 каментарыя

    1. Алексей   Thumb up Thumb down 0
      28/Лістапад/2017 у 7:57

      Шо? Мраморное мясо?? Опять!???

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    2. cinic   Thumb up Thumb down +1
      28/Лістапад/2017 у 8:22 1

      Они "провели детальный разбор" /лучше бы анализ/ и выяснили что по колено в навозе мясные будут лучше себя ощущать,чем молочные. Будет новая фишка : "рулька ,выращенная в навозной жиже".

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    3. рро   Thumb up Thumb down 0
      28/Лістапад/2017 у 8:54 2

      В городах скотоводство уже развито

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    4. angela davis   Thumb up Thumb down 0
      28/Лістапад/2017 у 9:51 3

      «... в мясном скотоводстве страны было задействовано 69 тыс. голов крупного рогатого скота.»
      Как голов?!! Опять только головы?!!
      А когда же мясо задействуют?

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