Дайджэст • 28/11/17 7:39 • Эканоміка

В пяти районах Витебской области планируется развивать мясное скотоводство, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы провели детальный разбор и выявили несколько районов Витебской области, которые по ряду объективных причин сегодня не могут хорошо сопровождать молочное скотоводство. Мы определили пять районов Витебской области, в том числе Браславский, Ушачский, Шумилинский, в которых удой на корову не превышает определенного показателя, и хотим переориентировать эти районы на разведение мясного скота. Это наша задача на ближайшие несколько лет", - сказал Игорь Брыло.

Разведением мясного скота в Беларуси занимаются 224 сельхозорганизации. По состоянию на 1 января 2017 года в мясном скотоводстве страны было задействовано 69 тыс. голов крупного рогатого скота.

Корр. БелТА