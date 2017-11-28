В Витебской области до «зарплаты по 500 долларов» не хватает еще 145 «зеленых»

• 28/11/17 12:36 • Эканоміка

В октябре номинальная начисленная средняя заработная плата в Витебской области составляла всего 710 рублей 10 копеек или около 355 долларов США.
Доллары, валюта. Фото pixabay.com

К заветной цифре «по 500 долларов» или зарплате в 1000 рублей по данным Главного статистического управления Витебской области смог приблизиться только Новополоцк, где в октябре в среднем начислили 974 рубля 30 копеек или чуть больше 487 долларов.

В областном центре номинальная начисленная средняя заработная плата работников составила 765 рубля 40 копеек — это второе место в регионе. На третьем месте Полоцкий район с зарплатой в 714 рублей 30 копеек.

За истекшие 10 месяцев 2017 года начисленная среднемесячная заработная плата в Витебской области была и вовсе 671 рубль 50 копеек или около 336 долларов.


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    2 каментарыя

    1. Юморист_:)   Thumb up Thumb down 0
      28/Лістапад/2017 у 14:00

      Ну ну, тут даже неуместна шутка про "голубцы" и "доярок".

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    2. Вася Рогов   Thumb up Thumb down 0
      29/Лістапад/2017 у 12:24 1

      https://youtu.be/0PdbJluG6H0 и этим все сказано.

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