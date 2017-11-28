В Витебском районе два бухгалтера похитили из кассы своего сельхозпредприятия около 3500 рублей

ННВ • 28/11/17 13:14 • Эканоміка

Два бухгалтера одного из сельхозпредприятий Витебского района получили по 2 года лишения свободы с отсрочкой за хищения денег из кассы.



Как установили правоохранительные органы, женщины систематически незаконно брали из кассы сельхозпредприятия и присваивали деньги, в результате чего образовалась недостача на сумму около 3500 рублей, которая вскрылась в момент ревизии.

Суд Витебского района признал обвиняемых виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Обе женщины приговорены к лишению свободы сроком на 2 года с отсрочкой исполнения наказания, а также к штрафу в 6900 рублей с лишением права занимать должности связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальных ценностей на срок 5 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.